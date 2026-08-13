Vakcíny proti encefalitidě by pojišťovny mohly hradit i lidem pod padesát let

Očkování proti klíšťové encefalitidě by pojišťovny mohly hradit i lidem mladším padesáti let. Požádal o to výrobce vakcín a Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) už ukončil hodnoticí zprávu. Ta odhaduje, že změny uspoří třeba i na nemocenské kolem 650 milionů korun. Rozhodnout má orgán při ministerstvu zdravotnictví, který ale zatím neexistuje. Proočkovaná je teď polovina populace, národní strategie cílí na tři čtvrtiny.
Pacientku s klíšťovou encefalitidou Pavlu Kroupovou pustili po akutní fázi nemoci před třemi týdny z nemocnice. Zvládla ji s bolestí hlavy a horečkami, ještě stále je ale na neschopence. „V prvních dnech po návratu z nemocnice jsem ještě byla taková unavená. Ještě mě pobolívala hlava. Potom od nějakého druhého týdne po návratu domů se to zlepšilo a teď už v podstatě žádné příznaky nemám,“ popsala.
Téměř u poloviny pacientů se však podle studií ještě po půl roce objevují neurologické potíže. Jen řešení následků ročně systém vyjde na více než miliardu korun. Nechat se očkovat se podle infektologa Jana Dvořáka vyplácí i během léta. Se změnou klimatu se totiž sezona protahuje až do konce října.
U očkování proti klíšťové encefalitidě lze použít takzvané zrychlené schéma, kdy se druhá dávka dává už dva týdny po první, vysvětlil Dvořák. „Tím dříve se nám vytvoří imunita, takže to lze využít v letních měsících uprostřed sezony,“ doplnil infektolog.
Změna úhrad by k vakcinaci mohla motivovat více než 170 tisíc lidí
Lidé pod padesát v očkovacím centru, kde Dvořák pracuje, zaplatí 1100 korun. Pojišťovny by ale vakcínu mohly hradit i mladším dospělým. SÚKL o to žádá jeden z výrobců. V prvních pěti letech by to k vakcinaci mohlo motivovat až 172 tisíc dosud neočkovaných. To by znamenalo asi čtyřprocentní navýšení proočkovanosti. Záležet ale bude na rozhodnutí orgánu složeného ze zástupců ministerstva, odborných společností a pojišťoven.
„Zprávu máme připravenou, zatím jsme ji nepředali, protože poradní orgán na ministerstvu je aktuálně teprve zřizován. Předpokládáme, že první rozhodnutí by měla být ještě letos,“ přiblížil ředitel SÚKL Tomáš Boráň. „Ustavení rozhodovacího orgánu předpokládáme nejpozději v průběhu září letošního roku,“ uvedlo v SMS pro ČT ministerstvo zdravotnictví.
SÚKL zároveň stále posuzuje dalších dvanáct žádostí o úhradu – například i čtyř vakcín na chřipku pro děti i dospělé mladší pětašedesáti let nebo látky proti HPV pro mladé až do šestadvaceti. Právě o vakcíny proti chřipce je ale spor v koalici. Zatímco ministr Adam Vojtěch (za ANO) prosazuje zvyšování proočkovanosti, koaliční SPD má výhrady.