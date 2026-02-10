Pojišťovny by mohly hradit další očkování, žádost posuzuje lékový úřad


před 38 mminutami
Události: Hrazení očkování
Další nepovinná očkování by mohly hradit zdravotní pojišťovny. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) posuzuje žádost o rozšíření úhrad od výrobců celkem šesti vakcín. Od začátku roku se rozhodování řídí novými pravidly. Posuzuje se, kolik by pojišťovny zaplatily za samotnou vakcínu, a na druhé straně, kolik by mohly ušetřit za hospitalizaci pacientů s těžkým průběhem té které nemoci. Kromě toho se nyní tuzemské zdravotnictví potýká s náporem respiračních onemocnění.

Petr Vlasák se na prahu důchodového věku rozhodl pro nepovinné očkování proti klíšťové encefalitidě – jedná se o trojfázové očkovací schéma. „Výhledově se chystám pobývat více v přírodě, tak jsem si myslel, že to bude přínosem,“ přiblížil Vlasák. Pacienti po padesátce za očkování nic neplatí.

„U klíšťové encefalitidy vidíme horší těžší průběh u lidí nad 50, nad 60 let. Mohou tam být trvalé následky – ochrnutí, poruchy řeči. Ale i u mladších pacientů, pokud pobývají v přírodě, to určitě smysl má,“ míní praktický lékař pro dospělé David Macharáček.

Lékaři loni aplikovali skoro 740 tisíc dávek očkování proti klíšťové encefalitidě, téměř za polovinu z nich si lidé platili sami. Nyní jde o jedno z očkování, u kterých SÚKL posuzuje možné rozšíření úhrady i pro zbytek populace – včetně dětí.

Praktičtí lékaři se vakcín proti žloutence typu A dočkají až v polovině ledna
Ilustrační foto

Rozhodování SÚKL

Stejně tak jako například vakcinace proti HPV by mohla být vakcína proti klíšťové encefalitidě hrazena namísto do 15 let do šestadvaceti. A výrobci žádají i o posouzení analýz u očkování, které zatím žádné úhrady neměly. Třeba senioři by se mohli zdarma očkovat proti pásovému oparu, těhotné ženy zase proti RS viru.

Na posouzení analýz má lékový úřad 110 dní, pak se k věci vyjádří poradní imunizační orgán složený z odborníků, zástupců ministerstva i pojišťoven. „Vydá stanovisko, které bude závazné pro Státní ústav pro kontrolu léčiv, který na základě toho stanoviska vydá rozhodnutí. Některé z těch vakcín by mohly dosáhnout na úhradu někdy na konci tohoto roku,“ sdělil ředitel SÚKLu Tomáš Boráň.

„Tyto vakcíny určitě jsou důležité z pohledu veřejného zdraví, ale je nutné vždy vnímat právě dopady do systému – kolik by to stálo veřejné zdravotní pojištění,“ prohlásil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Všechna očkování, u kterých zatím výrobci požádali o rozšíření úhrad, spadají mezi ta, která doporučuje i národní očkovací strategie, schválená loni bývalou vládou. Nynější ministr s jejími principy souhlasí, drobné zásahy ale nevylučuje.

„Nevidím důvod, proč by se do ní mělo zasahovat. A bezesporu, tak jak je v plánu očkovací strategie, každý rok musí docházet k vyhodnocení, jestli je efektivní, jestli má ty dopady, které očekáváme,“ řekl místopředseda zdravotnického výboru a exministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Spojené státy vyškrtly několik vakcín pro děti ze seznamu doporučovaných
Robert Kennedy mladší na konferenci hnutí MAHA

Šíření chřipky

V současné době v tuzemsku zároveň pokračuje vlna respiračních nemocí. Lidí s rýmou, nachlazením nebo chřipkou podle Státního zdravotního ústavu v minulém týdnu opět mírně přibylo.

Nejhorší je situace v Moravskoslezském kraji, kde vykázalo příznaky zhruba 28 tisíc pacientů. Naopak nejméně nakažených bylo v Praze, kde ale podle aktuálních dat nabírají infekce na síle.

Nemocnost v Olomouckém kraji v uplynulém týdnu po předchozím výrazném nárůstu začala opět klesat a dostala se pod práh epidemie. Hygienici nyní v kraji evidují 1416 lidí s respiračními virózami na sto tisíc obyvatel, oproti předchozímu týdnu je jich o 17,7 procenta méně.

Respirační onemocnění se teď nejvíc šíří mezi dospělými nad 25 let, seniory, ale taky nejmenšími dětmi do pěti let. „Většinou, když to jsou rodiče, říkají, že to projde celou rodinou, že to mají od dětí, můžou tam být i babičky na hlídání. Případně paní učitelky chodí, že jsou nemocné,“ popsala praktická lékařka Markéta Fikarová.

Kromě poklesu na začátku roku, který souvisel s vánočními a novoročními svátky, z týdne na týden počty nemocných zatím jen rostly. V nadcházejícím období by se situace mohla začít postupně lepšit.

Chřipková epidemie bude vrcholit do dvou týdnů, počítají odborníci
Nemocniční oddělení, ilustrační foto

Příznivý výhled

Během jarních prázdnin, které letos probíhají v rozmezí od 2. února do 15. března, obvykle počet nemocných klesne, ale volno, které mají školáci podle toho, v jakém regionu bydlí, dobu šíření virů protahuje. I přesto zdravotníci předpokládají, že epidemie v nejbližších týdnech skončí.

„V průběhu jara se chřipka vyskytovat bude a může, ale spíše se bude jednat o ojedinělé případy,“ dodal vedoucí oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu Jan Kynčl.

