VideoSinice lze odhalit pohledem, říká hlavní hygienička


před 5 hhodinami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Kvalita koupacích vod navzdory vedrům odpovídá loňskému roku, sdělila v pořadu Interview ČT24 hlavní hygienička Barbora Macková. V osmi lokalitách podle ní koupání bylo zakázáno, v deseti se pak nedoporučuje. Nejčastějším důvodem pro to je podle hygieničky výskyt sinic. „Ten jde zjistit i pohledem. Pokud voda jeví známky změny barvy nebo i výskytu rostlinek, je potřeba najít jinou,“ řekla. Pokud lidé pojmou podezření, že její kvalita neodpovídala standardům až po smočení, doporučuje opláchnutí pitnou vodou a převlečení do čistého oblečení. Monitorovaná koupaliště lze najít na webu koupacivody.cz. Macková s moderátorem Jiřím Václavkem rozebrala též výskyt lymské boreliózy a žloutenky, testování kojeneckých mlék nebo dopady pandemie covidu-19 a zda by ji Česko zvládlo i nyní.

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Kvalita koupacích vod navzdory vedrům odpovídá loňskému roku, sdělila v pořadu Interview ČT24 hlavní hygienička Barbora Macková. V osmi lokalitách podle ní koupání bylo zakázáno, v deseti se pak nedoporučuje. Nejčastějším důvodem pro to je podle hygieničky výskyt sinic. „Ten jde zjistit i pohledem. Pokud voda jeví známky změny barvy nebo i výskytu rostlinek, je potřeba najít jinou,“ řekla. Pokud lidé pojmou podezření, že její kvalita neodpovídala standardům až po smočení, doporučuje opláchnutí pitnou vodou a převlečení do čistého oblečení. Monitorovaná koupaliště lze najít na webu koupacivody.cz. Macková s moderátorem Jiřím Václavkem rozebrala též výskyt lymské boreliózy a žloutenky, testování kojeneckých mlék nebo dopady pandemie covidu-19 a zda by ji Česko zvládlo i nyní.
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