Kvalita koupacích vod navzdory vedrům odpovídá loňskému roku, sdělila v pořadu Interview ČT24 hlavní hygienička Barbora Macková. V osmi lokalitách podle ní koupání bylo zakázáno, v deseti se pak nedoporučuje. Nejčastějším důvodem pro to je podle hygieničky výskyt sinic. „Ten jde zjistit i pohledem. Pokud voda jeví známky změny barvy nebo i výskytu rostlinek, je potřeba najít jinou,“ řekla. Pokud lidé pojmou podezření, že její kvalita neodpovídala standardům až po smočení, doporučuje opláchnutí pitnou vodou a převlečení do čistého oblečení. Monitorovaná koupaliště lze najít na webu koupacivody.cz. Macková s moderátorem Jiřím Václavkem rozebrala též výskyt lymské boreliózy a žloutenky, testování kojeneckých mlék nebo dopady pandemie covidu-19 a zda by ji Česko zvládlo i nyní.
Výběr redakce
Muniční továrnou v Itálii otřásl mohutný výbuch. Prokuratura má podezření na žhářství
před 4 hhodinami
Aktuálně z rubriky Domácí
Vakcíny proti encefalitidě by pojišťovny mohly hradit i lidem pod padesát let
Očkování proti klíšťové encefalitidě by pojišťovny mohly hradit i lidem mladším padesáti let. Požádal o to výrobce vakcín a Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) už ukončil hodnoticí zprávu. Ta odhaduje, že změny uspoří třeba i na nemocenské kolem 650 milionů korun. Rozhodnout má orgán při ministerstvu zdravotnictví, který ale zatím neexistuje. Proočkovaná je teď polovina populace, národní strategie cílí na tři čtvrtiny.
Podvodníci si přes účty charitativních organizací tipují své možné oběti
Podvodníci zneužívají transparentní účty charitativních organizací. Oběti přimějí, aby na konta neziskovek převedly menší částky, vydávané například za registrační poplatky. Díky veřejným výpisům si pak ověří, kteří lidé jsou ochotní peníze posílat. Následně je navedou na jiné, už podvodné účty.
VideoSinice lze odhalit pohledem, říká hlavní hygienička
Kvalita koupacích vod navzdory vedrům odpovídá loňskému roku, sdělila v pořadu Interview ČT24 hlavní hygienička Barbora Macková. V osmi lokalitách podle ní koupání bylo zakázáno, v deseti se pak nedoporučuje. Nejčastějším důvodem pro to je podle hygieničky výskyt sinic. „Ten jde zjistit i pohledem. Pokud voda jeví známky změny barvy nebo i výskytu rostlinek, je potřeba najít jinou,“ řekla. Pokud lidé pojmou podezření, že její kvalita neodpovídala standardům až po smočení, doporučuje opláchnutí pitnou vodou a převlečení do čistého oblečení. Monitorovaná koupaliště lze najít na webu koupacivody.cz. Macková s moderátorem Jiřím Václavkem rozebrala též výskyt lymské boreliózy a žloutenky, testování kojeneckých mlék nebo dopady pandemie covidu-19 a zda by ji Česko zvládlo i nyní.
Babiš chce obnovit koalici proti suchu
Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek uvedl, že se v pondělí sejde vláda, aby obnovila Národní koalici pro boj se suchem, která vznikla už v roce 2018. Na její projekty včetně nových přehrad chce kabinet čtyři miliardy korun. Zároveň odpoledne premiér navštívil vodní nádrž Slapy. Sucho již výrazně omezilo provoz malých vodních elektráren.
Stát u soudu žádá po ruském velvyslanectví 135 milionů za užívání budov v Česku
Městský soud v Praze se ve čtvrtek začal zabývat sporem o dlužné nájemné za využívání budov ruskou diplomatickou misí v Praze a na dalších místech v tuzemsku. Diplomatický servis, který je příspěvkovou organizací ministerstva zahraničí a u soudu zastupuje český stát, požaduje v žalobě po ruském velvyslanectví zhruba 135 milionů korun. Soud ve čtvrtek přečetl listinné důkazy, jednání bude pokračovat v říjnu.
VideoSečteno: Moravskoslezský kraj
Seriál Sečteno napříč republikou mapuje témata, která by mohla rezonovat v kampani před volbami do zastupitelstev obcí 9. a 10. října 2026. Ve čtvrtek 13. srpna se věnoval Moravskoslezskému kraji.
O víkendu se oteplí až na 36 stupňů, v neděli mohou být bouřky
O víkendu se v Česku oteplí až na 36 stupňů Celsia. Bude převážně jasno, ale v neděli se hlavně v Čechách zřejmě postupně zatáhne a mohou se objevit bouřky. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Z elektrolytů se stal trend. Na co si dát pozor?
Nápoje s elektrolyty byly hlavně v minulosti spojeny se sportem, dnes už je ale lidé koupí i v obchodě s potravinami a užívají je v práci nebo během dne, aby třeba zahnali únavu. Popularita těchto produktů masivně roste také díky sociálním sítím. A to i přes rady odborníků, podle kterých jejich užívání v každodenním životě není tolik potřeba. Experti také upozorňují, že nadměrný příjem elektrolytů může být pro člověka i škodlivý.
Evropský pohled
ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování
31. 7. 2026