Oblast u Tokia zasáhly rekordní deště, několik lidí zemřelo

Nejméně čtyři lidé zemřeli při záplavách po prudkých bouřích východně od japonské metropole Tokia. Píší to agentury AFP a AP. Přívalové deště, záplavy a sesuvy půdy ochromily část dopravy zejména v prefektuře Čiba na ostrově Honšú. Desítky tisíc domácností se ocitly bez elektřiny, sedm tisíc jich přes noc uvázlo na letišti Narita u Tokia.
Ve čtvrtek večer se do oblasti přihnal přívalový liják, při němž padaly srážky s intenzitou až 100 milimetrů za hodinu. Tisíce lidí strávily noc na vlakových nádražích, v provizorních přístřešcích a na tokijském letišti Narita.
Místní meteorologové uvádějí, že podobná síla deště zde nemá precedens. Bleskové záplavy podle nich způsobil teplý a vlhký vzduch proudící do východního Japonska, který v kombinaci se studeným vzduchem nad zemí způsobil extrémně nestabilní atmosférické podmínky.
„V minulosti jsem řešil mnoho katastrof, ale takovýto případ jsem nezažil,“ citovala stanice BBC guvernéra Čiby Tošihita Kumagaje. Nyní je podle něho prioritou záchrana životů lidí, v terénu jsou všechny dostupné týmy záchranářů.
„Vyjadřuji nejhlubší soustrast těm, kteří přišli o život, a upřímnou soustrast všem, které katastrofa zasáhla. I nadále budeme upřednostňovat záchranu životů, minimalizaci škod a budeme pracovat na sdílení informací a zkoumat opatření k usnadnění rychlé obnovy,“ uvedl Tošihito.
Obětí může být víc
Podle místních úřadů je mezi oběťmi 66letá žena, která zahynula v automobilu na zaplavené silnici. Dalším mrtvým je muž, jehož tělo objevili na jiné zaplavené komunikaci, další člověk zkolaboval a zemřel po převozu do nemocnice. Úřady se obávají, že počet obětí poroste, nejméně jedna osoba se pohřešuje.
V Čibě je bez proudu 23 tisíc domácností, píše BBC. Mezi další postižené oblasti patří prefektura Ibaraki, kde je bez elektřiny necelých 600 domácností, zatímco v prefektuře Točigi se s výpadky elektřiny potýká více než 300 domácností.
V pátek ráno intenzita deště poklesla, v průběhu dne ale meteorologové předpovídají další zesílení. Úřady varují, aby lidé byli ostražití kvůli sesuvům půdy, povodním a rozvodněným řekám. Metropolitní oblast Tokia se ještě nevzpamatovala ze zásahu tropické bouře Chan-hom, která ji sužovala ve středu, jen čtyři dny poté, co se Japonskem přehnal tajfun Dolphin.
„V posledních letech jsou katastrofy způsobené silnými dešti stále častější,“ uvedla japonská premiérka Sanae Takaičiová. Zdůraznila, že úřady „zůstanou ostražité“ a budou úzce spolupracovat s dalšími ministerstvy, aby „ochránily životy a živobytí lidí“. Pozůstalým vyjádřila soustrast.