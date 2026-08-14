Ve Zlíně startuje Barum rallye. Závod doprovází omezení dopravy a uzavírky

Ve Zlíně začíná pětapadesátý ročník Barum Czech Rally. Závodníky čeká třináct rychlostních zkoušek o celkové délce 206 kilometrů. Soutěž se až do neděle pojede na silnicích po celém Zlínském kraji. Na pořádek při akci dohlédnou tři stovky policistů. Demoliční práce na nedávno vyhořelé budově číslo 34 ve Zlíně ovlivní především diváky, kteří se nedostanou do Vavrečkovy ulice.
Kvůli demoličním pracím na vyhořelém objektu museli organizátoři Barum rallye provést několik změn, které se týkají diváků a servisní zóny doprovodné Star Rally Historic.
„Trať městské rychlostní zkoušky zůstává v původní podobě, nicméně daná část v okolí 34. budovy bude z pochopitelných důvodů veřejnosti nepřístupná a věříme, že páteční rychlostní zkouška proběhne hladce a bezpečně,“ uvedl na webu závodu ředitel Barum Czech Rally Zlín Jan Regner.
Organizátoři museli přesunout také servisní zónu takzvaných historiků, která měla být podle původního plánu umístěna právě v bývalém areálu Svitu nedaleko 34. budovy. Nakonec bude na otrokovickém letišti poblíž servisní zóny hlavního pole Barum rallye. Další omezení související s postupnou demolicí budovy mají být pro rallye minimální.
Dohled stovek policistů
Na veřejný pořádek, bezpečnost a plynulost silničního provozu dohlédne v souvislosti se závodem bezmála tři sta policistů. „Kromě těch dopravních, kteří budou mít k dispozici i veškerou dostupnou radarovou techniku k měření rychlosti, jsou do opatření zařazeni také policisté služby pořádkové, cizinecké či kriminální,“ vyjmenoval mluvčí sboru Petr Jaroš.
Policie má k dispozici také vrtulník, který využije ke koordinaci dopravy, odhalování závažných dopravních přestupků i k monitorování odstavných parkovišť.
Přestože je start závodu naplánovaný na páteční odpoledne, policisté už od úterý podle mluvčího dohlížejí na dodržování pravidel silničního provozu, zejména maximální povolené rychlosti. Zaměřují se také na zákaz jízdy pod vlivem alkoholu či na technický stav vozidel fanoušků – především na nepovolené sportovní a tuningové úpravy automobilů.
V pátek bude trať městské rychlostní zkoušky uzavřena už od 16:30 a se zprůjezdněním centra Zlína se počítá až hodinu a půl po půlnoci. Informace k Barum Czech Rally Zlín včetně uzavírek najdou zájemci na webu pořadatelů.
Rallye omezí vlaky, MHD i autobusy
Městská rychlostní zkouška automobilové soutěže omezí v pátek také železniční dopravu mezi Otrokovicemi a Vizovicemi. „Od 16:00 do půlnoci bude stanice Zlín střed z bezpečnostních důvodů přístupná jen návštěvníkům soutěže. Ostatní cestující mohou pro přestup mezi vlakem a MHD využít zastávku Zlín-Prštné,“ sdělila mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
Omezení se dotkne i provozu MHD ve Zlíně a linkové dopravy autobusů. V čase od 14:50 do půlnoci jsou stanoviště zlínského autobusového nádraží přesunuta do Hradské ulice, kde jsou cestujícím k dispozici nástupiště číslo 1 až 4. „Spoje odtud budou odjíždět podle rozpisu, který bude umístěn v této ulici,“ uvedli na webu zástupci společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED), která se v regionu stará o integrovanou dopravu.
Cestující musí v pátek od 7:00 do 15:00 počítat také s tím, že autobusy nebudou zastavovat na několika zastávkách ve Žlutavě a Bělově na Zlínsku a v Kvasicích na Kroměřížsku. Pojedou po objízdné trase, případně bude jejich trasa zkrácena. Další omezení veřejné dopravy si závod ve Zlínském kraji vyžádá v sobotu a neděli.