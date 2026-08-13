Podvodníci si přes účty charitativních organizací tipují své možné oběti

Podvodníci zneužívají transparentní účty charitativních organizací. Oběti přimějí, aby na konta neziskovek převedly menší částky, vydávané například za registrační poplatky. Díky veřejným výpisům si pak ověří, kteří lidé jsou ochotní peníze posílat. Následně je navedou na jiné, už podvodné účty.
Organizace Achilleus pomáhá dětem s vrozenou vadou dolních končetin. Rodiny i většinu dárců znají. Před rokem ale výkonná manažerka Veronika Labaštová řešila první podezřelou platbu. Na transparentní účet přišlo organizaci pět tisíc korun. „Jednak byla vysoká, my jsme zvyklí na malé částky darů. Chyběl také variabilní symbol, zároveň tam nebylo ani nic v poznámce – třeba dar pro spolek Achilleus,“ vypočítává Labaštová.
Dárce sami nenašli. Nakonec je kontaktovala policie. Nedávno totiž podvodníci podobně zneužili jejich transparentní účet zhruba desetkrát. Některé platby se jim už podařilo vrátit. „U každé jednotlivé platby jsme kontaktovali banku – požádali jsme, aby kontaktovali člověka, pomohli jim v té věci, aby už dál nenaletěli podvodníkům a hlavně aby nás kontaktovali.“
Pro neziskové organizace jde o právní a administrativní zátěž. Zároveň se obávají ztráty důvěryhodnosti.
Před podvody varuje i ČNB a Asociace veřejně prospěšných organizací
Metodik prevence Policejního prezidia ČR Ondřej Penc říká, že subjekt, který vlastní transparentní účet, tak o zákulisním dění neví. „Ten, kdo se snaží útočit, neovládá účet. Jen využívá toho, že na něm je vidět pohyb. Teprve, když si tím zkontroluje, že ten člověk je ochoten komunikovat, je ochoten posílat peníze, tak se potom snaží vylákat ty větší částky, které můžou jít do statisíců až milionů korun.“
Podvodníci často využívají organizace, které pomáhají seniorům, lidem s handicapem i rodinám v nouzi. Tím víc tlačí na emoce. I proto policie doporučuje preventivní pravidla: zastavit se, hovor zavěsit a zkontrolovat.
Před podvody varuje i Česká národní banka. Nyní se přidala také Asociace veřejně prospěšných organizací. „Od každé druhé třetí slyším, že se jim to už stalo. Doporučujeme už dlouhodobě spíš nepoužívat transparentní účty, už i proto, že nejsou až takovou zárukou,“ uvedl viceprezident asociace Aleš Mrázek.
Asociace doporučuje využívat spíše některé dárcovské portály. Zároveň chce o rizicích debatovat s bankami.