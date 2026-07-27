Pracovnice zřejmě poslala 46 milionů z hradecké správy podvodníkům, aniž by s nimi byla spojena

Zaměstnankyně Správy nemovitostí Hradec Králové (SNHK), která v polovině července poslala podvodníkům vydávajícím se za policisty a pracovníky České národní banky asi 46 milionů korun, nebyla podle dosavadního policejního vyšetřování žádným způsobem napojena na pachatele. Kriminalisté nyní pracují s verzí, že byla obětí sofistikovaného a předem připraveného podvodného jednání, informovala policie.
„Oběť uvěřila falešné legendě. Z dosavadního průběhu prověřování nevyplývá, že by osoba z poškozeného subjektu byla jakýmkoliv způsobem napojena na pachatele,“ sdělila policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.
Kriminalisté podle ní pokračují v intenzivním prověřování všech relevantních okolností případu. Pachateli hrozí až desetiletý trest odnětí svobody. Už dříve policie uvedla, že se případem zabývá pro podezření z podvodu spáchaného neznámým pachatelem a škoda, která tímto typem podvodu vznikla, je v Česku rekordní.
Převodů si nikdo nevšiml
Zaměstnankyně podvodníkům poslala provozní peníze organizace bez vědomí vedení správy, kolegů a města, a to více transakcemi v několika dnech. Dosavadní zjištění města ukázalo, že v době provedení transakce měla žena v pozici statutárního orgánu samostatné dispoziční oprávnění k bankovnímu účtu, takže k provedení platby nepotřebovala potvrzení další osoby. To, že se stala terčem mimořádně sofistikovaného podvodu využívajícího prvky sociálního inženýrství, uvedlo již dříve i město. Převody podle radnice na první pohled nevyvolaly podezření.
Běžný chod Správy nemovitostí útok podvodníků neomezil. S ohledem na případ radnice prověří bezpečnostní a kontrolní mechanismy ve všech organizacích města. Ředitelka SNHK po podvodu v uplynulých dnech rezignovala.
SNHK se například stará o městské byty, domy a nebytové prostory, provozuje plavecký bazén, akvacentrum a letní koupaliště. Loni měla výnosy 224 milionů korun, z toho příspěvek od města činil 141 milionů korun. Organizace loni zaměstnávala v průměru 118 lidí.