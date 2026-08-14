Auto, které jelo téměř dvě stě kilometrů v hodině, řídil čtrnáctiletý chlapec


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Policisté ve čtvrtek večer při běžné kontrole zastavili u Obědovic nedaleko Hradce Králové osobní vozidlo značky Audi, které na silnici druhé třídy jelo rychlostí téměř dvě stě kilometrů v hodině. Za volantem přitom seděl teprve čtrnáctiletý chlapec, uvedla v pátek policie na webu. Hlídce řekl, že automobil je jeho otce.

Otec se dostavil na místo a uvedl, že nezletilému synovi skutečně vůz půjčil, ale jen k jízdě na soukromém pozemku. Policisté na místě uložili muži pokutu za to, že jako provozovatel svěřil vozidlo člověku, který nesplňuje podmínky k řízení motorového vozidla.

Vzhledem k věku chlapce policisté případ odloží, o jeho protiprávním jednání nicméně vyrozumí orgán sociálně právní ochrany dětí.

Hoch jel podle policie rychlostí 193 kilometrů v hodině, v úseku je maximální povolená rychlost devadesát kilometrů za hodinu. „Po odečtení stanovené tolerance tak řidič překročil rychlost jízdy o 97 kilometrů za hodinu,“ konstatovala policie. Provedená dechová zkouška u nezletilého byla negativní, stejně jako test na drogy.

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Ilustrační fotografie

Možný hazard s životy

Rodiče a zákonní zástupci by si podle policie měli uvědomit, že svěřit vozidlo osobě bez řidičského oprávnění je nejen porušením zákona, ale především možným hazardem s lidskými životy.

„Řízení motorového vozidla vyžaduje potřebné znalosti, zkušenosti, odpovědnost a schopnost správně reagovat v krizových situacích. Tyto kompetence rozhodně chlapec, navíc při téměř dvousetkilometrové rychlosti, neměl,“ zdůraznili policisté.

V Česku mohou řídit osobní vozidla lidé s platným řidičským oprávněním od osmnácti let. Od 1. ledna 2024 mají tuto možnost i sedmnáctiletí. Neplnoletí řidiči ale mohou jezdit pouze s takzvaným mentorem, což je řidič, který má řidičské oprávnění déle než deset let a čistý bodový záznam.

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