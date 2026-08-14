Cyklostezka spojila českou a bavorskou část Šumavy. Pozor na rozdílná pravidla


před 3 hhodinami|Zdroj: ČT24, ČTK
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Zdroj: ČT24

Správa Národního parku Šumava propojila Rosenauerovu cyklostezku v oblasti Stožce s Bavorskem. V hlavní sezoně na těchto místech působí společné hlídky tuzemských a bavorských strážců, ke kterým se občas připojují i policisté. Turisty i cyklisty upozorňují, že na mezinárodních trasách musí počítat s rozdílnými pravidly v jednotlivých státech.

V oblasti Rosenauerova pomníku u Stožce vznikla nová půlkilometrová spojnice vedoucí až ke státní hranici. Podobně dlouhou stezku vybudovali také v Bavorsku. Cyklisté tak mohou projet od Lipenské přehrady podél Schwarzenberského kanálu až na německou stranu Šumavy. „Od památníku se dalo pokračovat podél kanálu další desítky kilometrů, teď je trasa propojená i na bavorskou stranu. To znamená, že se dá dojet až do Haidmühle,“ upřesnil ředitel NP Šumava Pavel Hubený.

„Takzvaně na papíře vypadá tato propojka na české a bavorské straně Šumavy jako drobnost, ale z pohledu komplexního propojení území a cyklomobility je opravdu důležitá. A je to další krok k tomu, aby návštěvníci vnímali Šumavu jako jedno pohoří, kde není hranice,“ poznamenal Hubený.

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Cyklostezka Hluboká nad Vltavou

Výstavba nové propojky stála 1,2 milionu korun. „Na německé straně vybudovaly před lety propojku Bavorské státní lesy a vyznačila ji obec Haidmühle. Na naší straně ji Správa Národního parku Šumava nyní zprovoznila jako oficiální turistickou trasu a cyklotrasu. Díky tomu se Rosenauerova cyklostezka prodlužuje o další desítky kilometrů,“ doplnil mluvčí NP Šumava Jan Dvořák.

Cyklostezka vede kromě Česka a Německa také přes Rakousko. „Je to důležité i pro nás Hornorakušany, kteří sem jezdíme právě z této části Šumavy. Máme z tohoto cyklistického propojení velkou radost,“ svěřil se návštěvník Šumavy Hain Bernhard.

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Cyklostezka

Na každé straně hranice platí jiná pravidla

Na mezinárodních trasách ale musí cyklisté i pěší turisté počítat s rozdílnými pravidly. Ta se netýkají jen ochrany přírody. Například v Německu je na rozdíl od tuzemska u cyklistů určitá tolerance alkoholu. Rozdíly se týkají také bezpečnostních prvků. „Třeba cyklistických helem. V Německu jsou pouze doporučené, na české straně je povinnost helmu do osmnácti let používat,“ vypíchl jeden z rozdílů mluvčí klatovské policie Michal Schön.

Na rozdílná pravidla upozorňují hlavně během prázdnin společné hlídky. „Řekl bych, že se situace hodně zlepšuje. Lidé si výlety plánují a tím pádem si zjistí pravidla, která v dané oblasti platí,“ míní vedoucí Informační a strážní služby Stožec z NP Šumava Jaroslav Koranda.

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Plné parkoviště v NP Šumava

Parky plánují další přeshraniční propojení

Podobné napojení cyklostezek by chtěly oba parky vybudovat například mezi Strážným na jihu Šumavy a Philippsreutem. Dodnes tam vedou historické přeshraniční cesty.

Celý přilehlý region patří u cyklistů mezi nejvyhledávanější. Kromě Šumavy se mohou výletníci na kolech vydat například podél jihočeských řek Vltavy, Otavy či Volyňky. Cyklistická síť v Jihočeském kraji nabízí tisíce kilometrů tras, které vedou v nadmořské výšce od 353 do 1352 metrů.

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