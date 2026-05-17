Letos přibude 130 kilometrů cyklostezek


před 21 mminutami|Zdroj: ČT24

Cyklisté se letos mohou těšit na dokončení lávky přes Labe u Kostomlat nad Labem nebo na nový akvadukt přes železnici na Domažlicku. V Česku se v letošním roce plánuje dokončit 130 kilometrů cyklostezek, o 34 kilometrů méně než loni. Vyplývá to ze statistik jednotlivých krajů, které má Česká televize k dispozici. Nejvíce tras dokončí Olomoucký kraj, a to 25 kilometrů. V Ústeckém kraji naopak letos nedostaví žádnou.

Už na konci června by se měly zpřístupnit nové části na Labské cyklostezce, která je v tuzemsku nejdelší. U Kostomlat nad Labem se po roce stavby otevře nová lávka přes řeku. Na stejné trase se už letos cyklisté projedou i po pětikilometrovém úseku mezi Kostelcem nad Labem a Kozly. „Pětikilometrový úsek navazuje na dokončený úsek Tuhaň–Kozly, který je k dispozici cyklistům v předčasném užívání již rok,“ doplnila mluvčí Středočeského kraje Zuzana Žídková.

Opravuje se i mezinárodní cyklostezka číslo tři spojující Prahu a Mnichov. U Domažlic vedla po dřevěném akvaduktu, který byl v loňském roce zbouraný kvůli nákaze dřevokaznou houbou. „Nový akvadukt je celokovový, takže vydrží desítky let,“ upřesnil starosta Domažlic Stanislav Antoš (KDU-ČSL). Na konci dubna stavaři položili konstrukci nového akvaduktu a aktuálně pracují na napojení vodního žlabu a kontrole těsnění. Podle starosty by do začátku léta měl být akvadukt hotový.

Okruh kolem Rozkoše

Královéhradecký kraj letos dokončí největší cyklistický projekt v regionu – okruh okolo vodní nádrže Rozkoš. Podle mluvčího kraje Dana Lechmanna letos dostaví poslední pětikilometrový úsek, celkový okruh pak bude měřit devatenáct kilometrů. „Začátkem letošního léta bude již celý propojen a nechá se bezpečně projet na kole a z velké části i na in-line bruslích,“ dodává Lechmann.

Šesti kilometrů nové stezky se dočkají cyklisté na Vysočině. „V červnu je připraveno slavnostní otevření cyklostezky v údolí řeky Brtničky. Nově bude možné z Jihlavy přes Luka nad Jihlavou dojet až do Brtnice,“ uvedla mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Obce na jihu Čech řeší trasu Vltavské cyklostezky
Cyklostezka Hluboká nad Vltavou

Celkem letos cyklistům přibyde 130 kilometrů stezek, v porovnání s loňským rokem to je o 34 kilometrů méně. Jejich stavba bude stát 1,38 miliardy, z toho 496 milionů korun poskytne Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). „Státní fond dopravní infrastruktury dříve hradil až 85 procent uznatelných nákladů, letos příspěvky snížil na 65 procent, aby se dostalo na víc žadatelů,“ popsala ředitelka sekce pro finanční správu zdrojů SFDI Lucie Bartáková. Celkově v tuzemsku mají cyklisté k dispozici přes čtyři tisíce kilometrů cyklostezek.

Stejně jako loni bude i letos nejvíce cyklostezek dokončeno v Olomouckém kraji. Celkově silničáři postaví pětadvacet kilometrů tras, loni to bylo ještě o šest kilometrů více. Naopak v Ústeckém kraji v letošním roce neplánují dokončit žádnou stezku. Podle mluvčí kraje Magdaleny Fraňkové ale plánují zahájit výstavbu patnácti kilometrů cyklostezek, které budou dokončené v příštích letech.

Nové cyklostezky se připravují i na příští roky

Kraje a obce aktuálně plánují nové cyklostezky i pro následující roky. V Plzeňském kraji například chystají netradiční projekt transbordéru. Stavba začne už letos, plzeňský magistrát plánuje otevření v druhé polovině roku 2027. „Předmětem je výstavba transbordéru přes řeku Mži za obcí Malesice, na mezinárodní cyklotrase číslo 37,“ přiblížila mluvčí Plzeňského kraje Eva Mertlová.

Transbordér je nyní v Česku pouze jeden, u Liberce vede přes Lužickou Nisu. Jde o ojedinělý způsob přepravy, kde člověk nastoupí do dřevěné kabinky a pomocí lana se přitáhne na druhý břeh. Architektem projektu přes řeku Mži je Petr Tej, který už projektoval například Štvanickou lávku v Praze.

Unikátní gondolový most propojí břehy Mže v Plzni
Transbordér přes řeku Mži

Lepšího propojení by se mohla dočkat i cyklostezka mezi Brnem a Vídní. Mezi Želešicemi a Modřicemi má vzniknout dva kilometry dlouhá trasa, jejímu napojení na stezku vedoucí do rakouské metropole ale brání vodohospodáři.

„Původní záměr počítal s výrazně delším úsekem, který by zajistil přímé napojení na páteřní cyklotrasu Brno–Vídeň. Od tohoto řešení však bylo nutné upustit v důsledku neúspěšných jednání s Povodím Moravy týkajících se přemostění řeky Svratky,“ vysvětlila mluvčí Jihomoravského kraje Martina Žídková. Podle ní bude kraj o povolení stále usilovat, jeho získání však nelze garantovat.

Rozvoj cyklistiky v Brně brzdí hustá doprava. Analýza doporučuje víc stezek
Ilustrační foto – cyklopruh

Krajům chybí peníze na sociální služby, do budoucna by mohlo pomoci víceleté financování

Krajům chybí peníze na sociální služby, do budoucna by mohlo pomoci víceleté financování

Domovy pro seniory a také další sociální služby pravidelně řeší potíže s financováním a volají pro dlouhodobém řešení. Některé kraje chtějí ještě od ministerstva práce a sociálních věcí získat víc peněz, než kolik pro letošek dostaly, a zároveň hledají zdroje ve svých rozpočtech. Současný a bývalý ministr práce se přou, kdo způsobil letošní vyhrocenou situaci. Řešením do budoucna by mohlo být víceleté financování, do kterého by se ve větším rozsahu zapojily také samosprávy a soukromé zdroje.
V Říčanech omylem zvedli daň z nemovitosti. Vynahradíme vám to, kaje se radnice

Vyšší daň z nemovitosti letos zaplatí majitelé bytů v Říčanech. Vedení města si totiž špatně vyložilo zákon a říká, že omylem zvýšilo koeficient, čímž celková taxa výrazně vzrostla. Po nespokojených reakcích teď radnice slibuje, že to v příštích letech občanům vykompenzuje.
VideoJakou roli při hašení v Českém Švýcarsku sehrály vrtulníky, rozebrala Zóna ČT24

Když 2. května vznikl v Českém Švýcarsku mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou lesní požár, hasiči velmi rychle vyhlásili zvláštní, tedy nejvyšší stupeň poplachu. Okamžitě žádali o leteckou pomoc nejen policii, ale i armádu. Také to byl rozdíl oproti požáru v roce 2022. Novému, odlišnému přístupu se věnovala Zóna ČT24 ve velké reportáži. Ptala se i pilotů a palubního personálu policie a armády, jaké poučení si vzali z obřího požáru ve Hřensku. Zjišťovala také, kdy se do podobných hašení zapojí objednané velkokapacitní vrtulníky Black Hawk a hlavně specializované stroje Firehawk. Pořad rovněž nabídl zatím nezveřejněné záznamy.
VideoBohaté ložisko českého granátu umožňuje prodloužit těžbu v Podkrkonoší

Družstvo Granát Turnov bude těžit v Dolní Olešnici v Podkrkonoší o pět let déle, než se plánovalo. Tamní ložisko je nečekaně bohaté. Šperkařům sice uškodil covid i úbytek zákazníků z Ruska, zájem o klenoty osázené českými granáty se ale ukázal jako trvalý. Kámen barvy holubičí krve má ideální vlastnosti pro broušení. „Ve světě se nacházejí obdobné pyropy, ale ne v takovém množství a ne takové kvalitě, jako jsou zrovna tady,“ řekl geolog Jiří Morysek. Těžba nesmí být příliš hlučná, prašná a nemůže ani snížit hladinu spodní vody. Dolní Olešnici do rozpočtu přináší ročně stovky tisíc korun.
VideoHistorik Snyder se v Lucerně zamýšlel nad demokracií a autoritářstvím

Americký historik Timothy Snyder v rámci festivalu Svět knihy hovořil v pražské Lucerně. Zamýšlel se nad vztahem mezi Evropou, Amerikou a Ukrajinou a reflektoval současné dění z perspektivy křehké rovnováhy mezi demokracií a autoritářstvím.
Policie zadržela muže, který se v Chomutově pohyboval s dlouhou zbraní

Policie zadržela člověka, který se vpodvečer pohyboval v centru Chomutova s dlouhou zbraní. Později se uchýlil do budovy v Riegerově ulici, ze které byl podle hasičů cítit plyn. Mluvčí policie Veronika Hyšplerová řekla, že veřejnosti nehrozí žádné nebezpečí.
Schillerová ujišťuje, že schodek v příštím roce nepřekročí tři procenta HDP

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) odmítá odhad České národní banky, podle kterého schodek veřejných financí překoná příští rok tři procenta hrubého domácího produktu (HDP). Národní rozpočtová rada pro ČT spočítala, že by tři procenta znamenala deficit 356 miliard korun. Ministryně ujišťuje, že prolomení tříprocentní hranice vláda nedopustí.
