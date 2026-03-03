Unikátní gondolový most propojí břehy Mže v Plzni


3. 3. 2026|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události v regionech: Břehy Mže v Plzni propojí gondolový most
Zdroj: ČT24

V Plzni-Malesicích překlene řeku Mži samoobslužný gondolový most (transbordér). Pěším a cyklistům umožní pohodlnější cestu z centra města do okolních obcí, aniž by museli využívat frekventovanou silnici. Most bude zároveň architektonickým unikátem – obdobná stavba zatím v Česku stojí pouze jediná, a to u Chrastavy na Liberecku.

Druhý transbordér v České republice vznikne nedaleko Malesic. Ten první funguje poblíž hradu Hamrštejn u Chrastavy na Liberecku. Cestující se v závěsných kabinkách přepravují sami pomocí lana a kladek.

Plzeňský gondolový most se od chrastavského bude lišit především použitým materiálem, princip obsluhy však zůstane stejný – lidé se přes řeku dostanou vlastní silou popotahováním lana.

Jako v Marseille

Město zvolilo metodu realizace „design and build“, tedy navrhni a postav. Autorem návrhu je architekt Petr Tej, který stojí například za Štvanickou lávkou v Praze. Na Plzeňsku nedávno navrhl také lávku v Chotíkově.

„Bude to unikát. V podstatě navazujeme na transbordéry, které byly běžné v devatenáctém století, například v Marseille. Nosná konstrukce je vysoko nad hladinou,“ popsal Tej.

HolKa má cenu za změnu veřejného prostoru. Její architekt si přeje více mostů
Štvanická lávka

Chytré a levnější řešení

Most bude zhotoven z ultravysokopevnostního betonu. „Hlavním cílem všech měst je najít chytrá propojení jednotlivých částí. Je i mým úkolem hledat místa, kde můžeme jednoduchou intervencí výrazně zlepšit život občanů,“ uvedl architekt.

Podle náměstka plzeňského primátora Aleše Tolara (STAN) vyjde gondolový most přibližně na třetinu nákladů oproti klasické lávce. „Slibuji si od toho i to, že půjde o atrakci,“ poznamenal. Projekt za 19,4 milionu korun včetně DPH by měl být hotový nejpozději ve druhé polovině roku 2027.

Výběr redakce

Trumpova slova o brzkém konci války srážejí ceny ropy

Trumpova slova o brzkém konci války srážejí ceny ropy

10:41Aktualizovánopřed 3 mminutami
Vyšetřovatelé začali prohledávat ranč na jihu USA, který patřil Epsteinovi

Vyšetřovatelé začali prohledávat ranč na jihu USA, který patřil Epsteinovi

před 30 mminutami
Izrael bombardoval Libanon, Hizballáh útočil na židovský stát i Sýrii

Izrael bombardoval Libanon, Hizballáh útočil na židovský stát i Sýrii

09:16Aktualizovánopřed 52 mminutami
Škoda Auto zůstává hvězdou poblikávajícího koncernu Volkswagen

Škoda Auto zůstává hvězdou poblikávajícího koncernu Volkswagen

před 56 mminutami
Náš jaderný program útoky zničit nemohou, tvrdí íránský ministr zahraničí

Náš jaderný program útoky zničit nemohou, tvrdí íránský ministr zahraničí

před 3 hhodinami
Reportéři ČT zmapovali problémy s přijímačkami na střední školy

VideoReportéři ČT zmapovali problémy s přijímačkami na střední školy

před 3 hhodinami
O Oscara usilují i tvůrci česko-dánského dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi

VideoO Oscara usilují i tvůrci česko-dánského dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi

před 3 hhodinami
Austrálie pošle do Perského zálivu průzkumné letadlo a emirátům dodá rakety

Austrálie pošle do Perského zálivu průzkumné letadlo a emirátům dodá rakety

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Hasičům schází chemičtí odborníci. Pomoci má nový univerzitní obor

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice (UPCE) otevřela nový bakalářský studijní program Chemie pro požární ochranu. Propojuje základní chemické obory a jejich aplikaci v požární ochraně s krizovým řízením a environmentální bezpečností. Nový program reaguje na poptávku Hasičského záchranného sboru a je v Česku unikátní.
před 4 hhodinami

Ředitel KRNAP Robin Böhnisch po dohodě s ministrem životního prostředí končí

Ředitel Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) Robin Böhnisch končí. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) ho odvolal, stalo se tak po vzájemné dohodě, uvedli zástupci Správy KRNAP a ministerstva. Böhnisch byl šéfem Správy KRNAP od ledna 2018.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Olomouc koupí od Výstaviště Flora skleníky

Olomoucká radnice koupí od společnosti Výstaviště Flora sbírkové skleníky ve Smetanových sadech. Prodej schválilo městské zastupitelstvo. Budovy jsou ve špatném technickém stavu a výstaviště, které patří městu, nemá peníze na jejich nákladnou opravu. Rekonstrukce skleníků si v příštích letech vyžádá zhruba 230 milionů korun, opravu zajistí město. Kupní cenu za všechny skleníky stanovili znalci na 34 milionů korun, magistrát ji zaplatí postupně do roku 2035.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami

VideoU vysílače na Klínovci plánují připomínku srpna 1968

Na Klínovci by mohla vzniknout připomínka událostí ze srpna 1968. Tamní vysílač teď získal ocenění Evropské dědictví. Dokumentaristé organizace Paměť národa přiblížili, že tam rozhlasové a televizní vysílání silou ukončila vojska Varšavské smlouvy. Klínovec je tak součástí sítě čtrnácti míst v Česku, kde lidé bojovali za svobodu projevu.
včera v 07:30

Je neposedné a vyrušuje. Možná jen nikdo neví, že je to nadané dítě

Nadané děti bývají často vystaveny dlouhodobému stresu plynoucímu z jejich odlišnosti. Podle psycholožky Šárky Portešové takové děti nepotřebují speciální zacházení, ale podmínky, které jim umožní zdravý rozvoj. Národní centrum podpory nadání Invenio otevřelo v Brně pracoviště, které bude mapovat stresové reakce a emoční obtíže nadaných dětí. Nese název Výzkumná stanice Jacoba Hansena podle chlapce, kterého duševní problémy související s nadáním dovedly k sebevraždě.
včera v 07:03

Více než polovina poslanců kumuluje funkce

Více než polovina poslanců působí vedle celostátní politiky i v té regionální. Většinou na pozicích zastupitelů. Sedmadvacet členů sněmovny ale radnice přímo vede. Další dva pak stojí v čele krajů. Řada stran a hnutí přitom kumulaci funkcí před volbami kritizovala.
včera v 06:00

VideoDokončení páteřní dálniční sítě je prioritou, říká Bednárik

Lepší propojení mezi regiony, s evropskými zeměmi i kratší cestovní vzdálenosti – to vše přinese dokončení páteřní dálniční sítě. Právě to označil ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) v Událostech, komentářích z ekonomiky za jednu z největších priorit. Nejdůležitější je podle něj dobudování páteřní sítě dálnic a silnic prvních tříd. „Když už nedokončit do konce volebního období, tak aspoň je připravit tak, aby se daly dokončit do roku 2035,“ klade si za cíl Bednárik. Senátor Ondřej Lochman (STAN) považuje za prioritní práci na dálnici D0 označované jako Pražský okruh a dálnici D52 a D3. Dokončená dálniční síť bude mít podle obou diskutujících pozitivní vliv na českou ekonomiku. „Investice do toho, že budeme mít novou dálniční síť, která nám přinese vyšší HDP, znamená, že stát bude mít reálně více peněz a potom se bude lépe žít občanům,“ uvedl Lochman. Debatou provázeli Jakub Musil a Hana Vorlíčková.
8. 3. 2026

KVÍZ: Vyznáte se v nářečích češtiny?

Nářečí češtiny v sobě odrážejí tisíc let vývoje tohoto jazyka. Zachovaly se v nich dodnes některé středověké prvky, proto mohou být někdy nesnadno srozumitelná. Mizejícímu světu tuzemských nářečí se teď věnuje výstava Kriticky ohrožené jevy našich nářečí v Galerii Věda a umění Akademie věd ČR na pražské Národní třídě.
8. 3. 2026
Načítání...