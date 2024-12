HolKa má cenu za změnu veřejného prostoru. Její architekt si přeje více mostů

„Je to bílá jednoduchá minimalistická linka. Nechtěli jsme konstrukci, která má pylony a lana, jde do výšky a brání v pohledech na Prahu,“ vysvětlil architekt Tej.

Lávka Štvanici zpřístupnila lidem

„Obecně se mění pohled na město,“ míní Petr Tej s odkazem na koncept takzvaného patnáctiminutového města, které se v současných metropolích prosazuje. „Všude, kde bydlíte, byste se měl dostat ideálně pěšky nebo na kole. Vybavenost byste měli mít v dosahu místa, kde jste. K tomu slouží projekty, jako jsou lávky nebo různá propojení ve městě, a je to zásadní téma současného městského urbanismu,“ popsal architekt.

Konkrétně v Praze Tej vnímá nedostatečné propojení míst rozdělených Vltavou, podle něj chybí spojení na ostrovy. „Jsou vlastně takovými parky v centru města. Štvanici lávka výrazně nezměnila, akorát ji zpřístupnila – lidé jsou tam schopni trávit čas během obědů, používat ji jako rekreační plochu. Nezatížila se výrazně dopravou, ale je možnost se na ostrov dobře dostat,“ poznamenal.

Nicméně mostů a lávek podle něj v Česku stále přibývá. „V Hradci Králové se třeba postavily dobré konstrukce. My jsme stavěli lávku v Lužci nad Vltavou pro malou obec, která má poměrně velké vytížení z hlediska cyklodopravy. Další lávky projektujeme do Roztok, do Roudnice a tak dál,“ vyjmenoval.