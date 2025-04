Zůstáváme při zemi, říká o seriálu Andor hlavní tvůrce Gilroy

Atmosféru špionážního thrilleru přinesl hlavní tvůrce Tony Gilroy, mimo jiné třeba scenárista filmů o agentovi Jasonu Bourneovi. „Nejde jen o Bournea. Špionážními žánry obecně krmím svou rodinu už mnoho let. Řekl bych, že v tomhle seriálu jsem každý den zužitkoval všechno, co jsem se za celý svůj život naučil,“ uvedl Gilroy.

Titulním hrdinou seriálu je revolucionář Cassian Andor v podání Diega Luny zapojující se do Povstání, tedy odbojového hnutí proti Impériu. Svět, ve kterém se titulní hrdina pohybuje, je však vzdálený tomu, který diváci znají z filmů. Úkladné vraždy a politické machinace jsou tu na denním pořádku.

Na rozdíl od jiných projektů ze světa Star Wars filmaři používali co nejvíc skutečných lokací místo zelených pláten nebo virtuálních obrazovek. „Hrát na skutečné lokaci je úplně jiné než hrát před zeleným plátnem. Propisuje se do toho váš fyzický prožitek,“ oceňuje Skarsgard.

V Andorovi si zahrál šedou eminenci organizující povstání proti fašistickému Impériu. „(Tony Gilroy) mi slíbil, že dostanu vesmírnou loď a laserovou pistoli. Malému chlapci uvnitř mě to udělalo velkou radost,“ přiznává Skarsgard.

Jeho scenáristická práce přilákala do seriálu Andor i herce Stellana Skarsgarda, známého ze snímků Larse von Triera i z velkých kasovních trháků. Natáčel také s českými režiséry Milošem Formanem nebo Václavem Marhoulem.

Realističnost seriálu Andor nespočívá jen ve scénáři, ale velkým dílem i v samotné práci na filmovém place. „Ať už točíte o čemkoli. Můžou to být skřeti, draci… V jakémkoli světě jste, pravdivost má tu nejvyšší hodnotu. Pravda zároveň vede k pravdě, má to takový samospádový účinek. O to nám jde,“ podotýká Gilroy. „Zůstáváme při zemi a ukazujeme, jak vypadá revoluce z pohledu obyčejných lidí, kteří zkrátka nemají na výběr,“ upozornil rovněž.

Druhá řada seriálu Andor je zároveň poslední. Na příběh povstalců pak přímo navazuje snímek Rogue One: Star Wars Story z roku 2016 zasazený mezi prvními dvěma filmovými trilogiemi.