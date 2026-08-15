Vojensko-historická akce Cihelna ukáže alternativní vývoj po Mnichovu

Vojensko-historická akce Cihelna v sobotu nabízí odlišný pohled na historii. Organizátoři se odklonili od skutečného vývoje událostí po roce 1938 a návštěvníkům představují fiktivní scénář, ve kterém Československo odmítlo mnichovskou dohodu a postavilo se Německu.
Program vojensko-historické akce Cihelna probíhá druhým dnem v oblasti mezi Králíky a Prostřední Lipkou na Orlickoústecku v Pardubickém kraji. Hlavní bojová ukázka s názvem Temné dny republiky 1938 a 1939 ukáže alternativní vývoj, do něhož se postupně zapojí další armády. Na bojišti se vedle československé a německé techniky objeví například technika rumunské a sovětské armády.
V pátek proběhla ukázka, která byla generálkou hlavní, sobotní bitvy. V pátek obvykle přijíždí méně lidí než v sobotu, díky tomu si diváci mohli vojenskou techniku na bojišti prohlédnout z větší blízkosti.
V sobotu se očekává výrazně vyšší návštěvnost a také hlavní bojová ukázka s větším množstvím střelby a výbuchů. V okolí bojiště je připraveno dobové stanové městečko připomínající život před druhou světovou válkou. Do programu se zapojila rovněž armáda, vězeňská služba, celníci a hasiči, kteří předvádí například přepadení vojenského konvoje nebo zásah u hořícího automobilu.
Akce se koná v Králíkách od roku 1991, s výjimkou tří let kvůli povodním a pandemii covidu byla každoročně. Od roku 1993 je spolupořadatelem armáda, která zajišťuje zázemí a která lidem představuje techniku a dynamické ukázky.