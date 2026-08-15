Vojensko-historická akce Cihelna ukáže alternativní vývoj po Mnichovu


před 22 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24

Vojensko-historická akce Cihelna v sobotu nabízí odlišný pohled na historii. Organizátoři se odklonili od skutečného vývoje událostí po roce 1938 a návštěvníkům představují fiktivní scénář, ve kterém Československo odmítlo mnichovskou dohodu a postavilo se Německu.

Program vojensko-historické akce Cihelna probíhá druhým dnem v oblasti mezi Králíky a Prostřední Lipkou na Orlickoústecku v Pardubickém kraji. Hlavní bojová ukázka s názvem Temné dny republiky 1938 a 1939 ukáže alternativní vývoj, do něhož se postupně zapojí další armády. Na bojišti se vedle československé a německé techniky objeví například technika rumunské a sovětské armády.

V pátek proběhla ukázka, která byla generálkou hlavní, sobotní bitvy. V pátek obvykle přijíždí méně lidí než v sobotu, díky tomu si diváci mohli vojenskou techniku na bojišti prohlédnout z větší blízkosti.

Středoškoláci po absolvování dobrovolného vojenského cvičení složili přísahu
Absolventi dobrovolného vojenského cvičení, 31. 7. 2026

V sobotu se očekává výrazně vyšší návštěvnost a také hlavní bojová ukázka s větším množstvím střelby a výbuchů. V okolí bojiště je připraveno dobové stanové městečko připomínající život před druhou světovou válkou. Do programu se zapojila rovněž armáda, vězeňská služba, celníci a hasiči, kteří předvádí například přepadení vojenského konvoje nebo zásah u hořícího automobilu.

Akce se koná v Králíkách od roku 1991, s výjimkou tří let kvůli povodním a pandemii covidu byla každoročně. Od roku 1993 je spolupořadatelem armáda, která zajišťuje zázemí a která lidem představuje techniku a dynamické ukázky.

Výběr redakce

Zemětřesení v Indonésii o síle 7,7 stupně si vyžádalo nejméně 38 obětí

Zemětřesení v Indonésii o síle 7,7 stupně si vyžádalo nejméně 38 obětí

02:12Aktualizovánopřed 6 mminutami
Vojensko-historická akce Cihelna ukáže alternativní vývoj po Mnichovu

Vojensko-historická akce Cihelna ukáže alternativní vývoj po Mnichovu

před 22 mminutami
Ukrajina zasáhla podnik v Samarské oblasti, ruský útok v Dněpropetrovsku zabil kojence

Ukrajina zasáhla podnik v Samarské oblasti, ruský útok v Dněpropetrovsku zabil kojence

08:45Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Od návratu Talibanu k moci uplynulo pět let. Hluboká krize v Afghánistánu trvá

Od návratu Talibanu k moci uplynulo pět let. Hluboká krize v Afghánistánu trvá

před 2 hhodinami
Pardubice, Olomouc nebo Brno. Některá města řeší nárůst černých skládek

Pardubice, Olomouc nebo Brno. Některá města řeší nárůst černých skládek

před 2 hhodinami
V Chorvatsku vypukl další požár, plameny se šíří na ostrově Dugi otok

V Chorvatsku vypukl další požár, plameny se šíří na ostrově Dugi otok

před 3 hhodinami
V Londýně nalezli mrtvého akademika Ardaye, který byl obviněn z plagiátorství

V Londýně nalezli mrtvého akademika Ardaye, který byl obviněn z plagiátorství

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
ANO chce v Senátu posílit, pro sněmovní opozici je klíčové tam udržet většinu

ANO chce v Senátu posílit, pro sněmovní opozici je klíčové tam udržet většinu

před 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Pardubický kraj

Vojensko-historická akce Cihelna ukáže alternativní vývoj po Mnichovu

Vojensko-historická akce Cihelna v sobotu nabízí odlišný pohled na historii. Organizátoři se odklonili od skutečného vývoje událostí po roce 1938 a návštěvníkům představují fiktivní scénář, ve kterém Československo odmítlo mnichovskou dohodu a postavilo se Německu.
před 22 mminutami

VideoSečteno: Pardubický kraj

Seriál Sečteno napříč republikou mapuje témata, která by mohla rezonovat v kampani před volbami do zastupitelstev obcí 9. a 10. října 2026. Ve čtvrtek 6. srpna se věnoval Pardubickému kraji.
6. 8. 2026

Na Opavsku hoří les, na místě působily i vrtulníky s bambivakem

V Novém Vrbnu na Opavsku hoří les. Kvůli požáru musel být vyhlášen třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Hoří na ploše přibližně 27 hektarů. Na místě zasahuje speciální technika. Zásah komplikují vysoké teploty a především vítr, kvůli kterému se oheň už rozšířil i na přilehlé strniště. Na místě přes den zasahovalo 150 hasičů, požár se jim stále nepodařilo lokalizovat.
30. 7. 2026Aktualizováno30. 7. 2026

Plné kempy trápí požáry i krádeže. Provozovatelé apelují na bezpečnost

Tuzemské kempy jsou díky příznivému počasí zaplněné. S rostoucím počtem návštěvníků ale stoupá také riziko požárů, přibývá úrazů nebo krádeží. Provozovatelé, hasiči i policisté proto připomínají základní pravidla bezpečného táboření.
29. 7. 2026

Wonkův most v Pardubicích je po dvou letech omezení opět plně průjezdný

S devítiměsíčním zpožděním se po rozsáhlé rekonstrukci vrátil do plného provozu most Pavla Wonky, jedna z nejvytíženějších dopravních tepen v Pardubicích. Oprava byla podle silničářů technicky náročnější, než původně předpokládali. Po dvou letech by tak měly skončit kolony, které se kvůli stavebním pracím tvořily v centru města. Za běžného provozu využívají most denně desítky tisíc řidičů.
27. 7. 2026

Račí mor ohrožuje původní druhy. Přenést ho může i mokrý podběrák

Ve Svinenském potoce na jihu Čech se potvrdil račí mor, který je pro původní druhy raků zpravidla smrtelný. Ochránci přírody proto apelují na veřejnost, aby dodržovala bezpečnostní pravidla. Nákazu mohou nevědomky přenášet lidé například na mokrém rybářském vybavení. Nebo dobře myšlenou záchranou raka přesunem do jiného toku.
23. 7. 2026

Po konci vládní regulace zdražuje hlavně nafta

Ceny pohonných hmot na některých čerpacích stanicích v Čechách a na Vysočině oproti pátku vzrostly. Nafta někde zdražila i o víc než tři koruny na litru. Na některých jihočeských pumpách se ceny od pátku nezměnily a v Liberci zůstaly stejné jako v neděli. Také v Karlovarském kraji se ceny paliv po skončení státní regulace měnily jen minimálně, zjistili zpravodajové ČT a agentury ČTK. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika (za SPD) zatím dopad konce regulace není tak silný, jak se očekávalo.
20. 7. 2026Aktualizováno20. 7. 2026

Přes Brno prošla menší supercela

Přes Brno se ve středu odpoledne prohnala bouřka, podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) i menší supercela s kroupami. Hasiči hlásili několik výjezdů. Výstraha před silnými bouřkami platila do středečních 22 hodin zejména pro oblast jižních Čech. V platnosti je ale až do čtvrtečního odpoledne výstraha před vysokými teplotami, která platí pro většinu území Moravy, Slezska a v Polabí. V pátek meteorologové čekají na jižní Moravě teploty až 34 stupňů Celsia.
15. 7. 2026Aktualizováno15. 7. 2026

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

Nižší počet případů tuberkulózy vede Estonsko k přehodnocení plošného očkování

před 15 hhodinami
Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

Evropu svírá sucho. Nízké hladiny řek ohrožují dopravu, energetiku i úrodu

před 18 hhodinami
Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

Návyky z dětství mají dlouhodobý vliv na zdraví, ukazují studie

včera v 08:00
Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

Bulharsko zakládá svou první komunitu pro soužití s medvědy

13. 8. 2026
Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

Generátory, fronty a opuštěné pláže. Jaký je teď život na okupovaném Krymu

12. 8. 2026
Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

Ázerbájdžán usiluje o novou trasu pro přenos elektřiny do Evropy

12. 8. 2026
„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

„Mnoho lidí má AIDS.“ V ulicích Marseille prudce stoupá užívání cracku

11. 8. 2026
Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

Rusko naléhá na Arménii, aby uspořádala referendum o EU, a varuje před „dalšími kroky“

11. 8. 2026
Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

Estonsko ruší podporu v nezaměstnanosti pro mladé, kteří dokončili vojenskou službu

11. 8. 2026
Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

Kazachstán zvažuje trasy přes Gruzii a Ázerbájdžán pro vývoz ropy do Evropy

10. 8. 2026
Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

Falešní „lékaři“ vytvoření AI šíří mezi staršími Poláky nebezpečné zdravotní rady

8. 8. 2026
Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

Spekulace o přímém ruském útoku jsou pošetilé, míní estonský bezpečnostní expert

7. 8. 2026
Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

Pobyt u vodních ploch zvyšuje duševní pohodu, ukázala mezinárodní studie

7. 8. 2026
Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

Jiný jazyk i technika. Ve Francii spolupracují hasiči z různých zemí

6. 8. 2026
„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

„Musíme zapojit ženy.“ Litevští politici zvažují dohodu o demografii

5. 8. 2026
Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

Na Ukrajině jsou zadržováni občané z více než 50 zemí. Bojovali na straně Ruska

5. 8. 2026
Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

Španělský pořadatel festivalu dostal pokutu za nekalé praktiky

4. 8. 2026
Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

Lesní požáry mají dlouhodobý dopad na ekosystémy a lidské zdraví, varuje řecký odborník

4. 8. 2026
Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

Ukrajinští záchranáři dorazili do Francie pomáhat při hašení lesních požárů

3. 8. 2026
Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

Francouzské úřady vyšetřují sebevraždy v okolí premiéra

3. 8. 2026
Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

Student, který v Singapuru olízl brčko a vrátil ho do automatu, se vyhnul vězení

2. 8. 2026
Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

Pracovní život Estonců by se mohl prodloužit na skoro 45 let, ukazuje prognóza

31. 7. 2026
„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

„Situace se výrazně zhoršila.“ Slovjansk čelí novým ruským dronům i sílícímu ostřelování

31. 7. 2026
Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

Dopady silného jevu El Niño by se mohly projevit i v Estonsku

31. 7. 2026