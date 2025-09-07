Policie v neděli řešila případ formule, která ráno jela po dálnici D4 na Příbramsku. Řidiče policisté zastavili v obci Buk a převezli ho k podání vysvětlení. Řidič se odmítl k celé situaci vyjádřit, ve správním řízení mu hrozí pokuta ve výši několika tisíc korun a zákaz řízení, uvedla policie na síti X.
Řidiči, který jel formulí po D4, hrozí pokuta i zákaz řízení
„Řidič formule, kterého policisté zastavili a ztotožnili ve voze, se při podání vysvětlení odmítl k celé situaci vyjádřit. Policisté budou celou věc postupovat do správního řízení, kdy mu hrozí pokuta v řádu několika tisíc korun a zákaz řízení,“ uvedla policie.
Závodní auta na silnice nesmějí, nesplňují pravidla pro provoz na pozemních komunikacích, nemají například registrační značku ani směrová světla.
Oznámení o formuli, která přijela na benzinovou čerpací stanici u Dobříše a pokračovala v jízdě na dálnici D4, obdržela policie v 8:15. Po řidiči pátralo několik policejních hlídek a vrtulník. Policistům z příbramského obvodního oddělení se podařilo zastavit ho v obci Buk, části Milína.
„Ztotožnili ho jako jedenapadesátiletého muže a převezli na obvodní oddělení k podání vysvětlení,“ řekla krajská policejní mluvčí Michaela Richterová. Dechová zkouška u řidiče alkohol ani drogy neprokázala.
Nejde o první takový případ
Závodní auto typu formule jezdilo na D4 už v minulosti. V roce 2019 policie dopadla domnělého jezdce, ale protože při jízdě měl přilbu, nedokázala jej identifikovat. Přestupkové řízení proto městský úřad zastavil. Řidiči hrozila až desetitisícová pokuta a až roční zákaz řízení.
Po řidiči závodního auta na D4 policie pátrala také v roce 2022. Formule se na dálnici D4 objevila také letos v srpnu, videozáznam s jízdou neschváleného vozidla se objevil v médiích a na sociálních sítích.