Muniční továrnou v Itálii otřásl mohutný výbuch. Prokuratura má podezření na žhářství

Silná exploze ve čtvrtek otřásla muniční továrnou u italského města Colleferro pár desítek kilometrů od Říma, napsala s odvoláním na místní média agentura Reuters. Úřady zjišťují, zda jsou nějaké oběti, zatím žádné neoznámily. Exploze podle agentury ANSA nastala v oddělení lisování střelného prachu. Prokuratura incident vyšetřuje pro podezření ze žhářství.
Výbuch se stal v bývalém závodu Simmel Difesa u Colleferra, které se nachází asi 45 kilometrů jihovýchodně od Říma. Na místě nyní působí společnost KNDS Ammo Italy patřící do francouzsko-německého zbrojního podniku KNDS.
Hasiči a policisté už byli na místě a zasahovali u požáru, když nastal výbuch, který byl slyšet v okruhu několika kilometrů. Na internetu kolují záběry z místa, kde nejprve hoří, pak nastává mohutný výbuch a následuje ohromný sloup dýmu.
„Byla by to tragédie, kdyby se to nestalo v době letních prázdnin, kdy byl závod uzavřen. Probíhají práce na uhašení posledních ohnisek požáru,“ řekl starosta města Giulio Calamita. Podle agentury ANSA byla v práci asi dvacítka zaměstnanců a všichni vyvázli bez zranění. „Okolnosti incidentu vyšetřují a vyhodnocují týmy přímo na místě,“ napsala v prohlášení společnost KNDS.
KNDS Ammo podle informací na svých webových stránkách vyrábí střelivo středního a velkého kalibru pro pozemní a námořní obranné systémy nebo pevná paliva pro kosmické nosné rakety. Jak vyplývá z dokumentů Evropské unie, společnost patří mezi dodavatele v rámci smluv Evropské obranné agentury na dodávky 155milimetrového střeliva uzavřených v roce 2023.
Velký výbuch v tomtéž závodě nastal také v říjnu 2007, kdy zemřel jeden pracovník a dalších třináct bylo zraněno.