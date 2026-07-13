Příslušníci StB přijali za perzekuci herce Töpfera dvouleté podmíněné tresty


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Dva příslušníci komunistické Státní bezpečnosti (StB), kteří za minulého režimu perzekvovali herce Tomáše Töpfera pro jeho názory a původ, se dohodli se státním zástupcem na dvouletých podmíněných trestech. Dohody pravomocně schválil soud. Senátor za ODS a ředitel vinohradského divadla Töpfer po mužích nežádal žádnou náhradu škody. Soudce i státní zástupce se shodli na tom, že u tohoto typu trestné činnosti je důležitý zejména morální odsudek.

Podle soudce Obvodního soudu pro Prahu 1 Jana Novotného zasáhli ústecký operativec StB Karel Jonáš i jeho nadřízený náčelník Jaromír Miltner do Töpferova práva na svobodný výkon umělecké profese, na svobodu projevu a na soukromí obecně. Zneužili tak svou pravomoc. Oba totiž věděli, že si počínají v rozporu s mezinárodními úmluvami o lidských právech i vnitrostátními právními předpisy. Töpfer si rozsudek vyslechnout nepřišel.

„Tato konkrétní věc je specifická v tom, že se jednalo o dlouhodobé působení. Vůči poškozenému (Töpferovi) působily tři krajské správy Státní bezpečnosti. Musel odejít ze svého zaměstnání, z Ústí nad Labem přešel do Prahy, což mělo dopad i na jeho rodinu,“ popsal novinářům státní zástupce David Jachnický. Töpfer do Ústí přišel z Ostravy, v hlavním městě ho pak propustili z divadla.

Soud konstatoval, že Jonáš a Miltner se v letech 1978 až 1984 v Ústí nad Labem podíleli na rozpracování svazku s názvem Umělec. Töpfer měl tehdy angažmá v tamním Činoherním klubu. StB zajímala nejen jeho činnost v divadle, ale také v televizi a rozhlasu. Na herce se Státní bezpečnost zaměřila z toho důvodu, že projevoval nesouhlasné názory se socialistickým zřízením, šířil protistátní tiskoviny a měl židovský původ.

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Dokument týkající se pronásledování Tomáše Töpfera příslušníky StB

Jonáš Töpferův signální svazek přímo vedl. „Úkoloval tajné spolupracovníky, prováděl nucené styky s panem poškozeným, zpracovával veškeré podklady,“ uvedl státní zástupce. Miltner pak schvaloval Jonášovy návrhy a zprávy.

Šestasedmdesátiletý Jonáš a o dva roky mladší Miltner přišli do jednací síně ve slunečních brýlích, které je soudce přiměl sundat. Uložený trest soudce označil i za morální odsouzení jak činnosti StB, tak komunistického režimu jako takového. Oběma důchodcům stanovil k podmíněnému trestu dvouletou zkušební dobu. Ani jeden z mužů nechtěl při odchodu své skutky komentovat.

Soud měl v pondělí v hlavním líčení rozhodovat o vině a trestu i posledního z obžalovaných – doktora práv Juraje Štúra, který působil u StB v hlavním městě. Muž, jenž se na rozdíl od svých kolegů se státním zástupcem nedohodl, se ale nedostavil. Jednání tak muselo být odročeno na září.

Na pronásledování Töpfera se podle dřívějších informací policie podílela dvacítka příslušníků StB. Policie vyvodila trestní odpovědnost u dvanácti z nich, osm je však již po smrti. Policisté tak letos obvinili pouze čtyři lidi, přičemž u jednoho z nich stíhání následně zastavili kvůli jeho duševnímu stavu spojenému se stářím. Töpfer v únoru řekl, že vyšetřování neinicioval a že má smíšené pocity. „Vzhledem k tomu, že máme dva vylustrované spolupracovníky StB ve vládě, to pro mě není žádná satisfakce,“ podotkl.

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Dva příslušníci komunistické Státní bezpečnosti (StB), kteří za minulého režimu perzekvovali herce Tomáše Töpfera pro jeho názory a původ, se dohodli se státním zástupcem na dvouletých podmíněných trestech. Dohody pravomocně schválil soud. Senátor za ODS a ředitel vinohradského divadla Töpfer po mužích nežádal žádnou náhradu škody. Soudce i státní zástupce se shodli na tom, že u tohoto typu trestné činnosti je důležitý zejména morální odsudek.
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