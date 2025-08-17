České justici se nedaří trestat představitele komunistického režimu za usmrcení lidí, kteří se snažili překročit hranice. Pokračují ale soudy s bývalými příslušníky StB. Podmínku nyní dostal Ivan Kubla za to, že za totality šikanoval studenta – nechal ho vyloučit z univerzity a internovat v psychiatrické léčebně.
Justice trestá příslušníky StB, vrcholní funkcionáři režimu jí unikají
Někdejší zástupce náčelníka pohraniční stráže Jan Muzikář, obžalovaný ze spoluodpovědnosti za smrt a zranění lidí na hranicích, se loni v červnu zúčastnil jediného jednání. Soud pak nedávno jeho stíhání – kvůli zdravotnímu stavu – zastavil. Státní zástupkyně nyní podala stížnost.
„Byl členem vojenské rady, která dávala pouze doporučení, on nikdy žádný rozkaz nedal,“ uvedl loni v červnu jeho advokát Jaroslav Ortman. Advokát a zmocněnec pozůstalých Lubomír Müller k tomu řekl, že Muzikář vydal obecně platný rozkaz, na základě kterého byli pohraničníci povinni střílet.
Zda se soud s Janem Muzikářem konat bude, je nejasné. Kromě něj už zřejmě není další funkcionář, který by za střelbu na hranicích mohl před soudem stanout.
Na hranicích zemřelo přes 280 lidí
Mezi lety 1948 až 1989 zemřelo na hranicích přes 280 lidí. Většina byla zastřelena. „Máme zmapované i případy, kdy byl člověk usmrcen až na území západního Německa či Rakouska, a pak přitáhnut zpátky do Československa,“ uvedl historik a náměstek ředitele Ústavu pro studium totalitních režimů Kamil Nedvědický.
Původně se trestní stíhání týkalo i představitelů bývalého režimu, včetně Miloše Jakeše, Lubomíra Štrougala nebo Vratislava Vajnara. „U všech to dopadlo tak, že buď byli shledáni dementními nebo paranoidními, nebo zemřeli,“ řekl Müller. Problémem podle právníka je, že stíhání nepřišlo dřív.
Justice argumentuje i tím, že chyběla judikatura. „Nenašel se vlastně žádný soudce, který by řekl, že bude aplikovat mezinárodní závazky a nebude přihlížet k domácímu právu,“ zmínil Nedvědický.
Padají i tresty
Jsou ale i případy, kde tresty padají. Například loni soud podmínkami potrestal dva příslušníky StB za šikanu členů kapely Pražský výběr. „Zjišťujeme řádově šest nebo sedm desítek pachatelů. Z toho patnáct osob v průměru postavíme před soud,“ podotkl ředitel Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Dalimil Sypták.
Vloni úřad našel 56 podezřelých, mezi nimi nejvíc příslušníků StB.