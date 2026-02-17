Kriminalisté obvinili čtyři expříslušníky StB kvůli pronásledování Töpfera


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, Policie České republiky

Kriminalisté obvinili čtyři bývalé důstojníky Státní bezpečnosti (StB) kvůli pronásledování herce Tomáše Töpfera v 70. a 80. letech. Viní je ze zneužití pravomoci úřední osoby, uvedli mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek a vyšetřovatel případu Ludvík Fiala.

Případ je podle Fialy výjimečný rozsahem a délkou pronásledování. Podílelo se na něm asi dvacet příslušníků StB, která podle policie Töpfera pronásledovala kvůli kritickým postojům vůči komunistickému režimu a jeho židovské víře.

„Vrchní komisař po provedeném prověřování vyvodil trestní odpovědnost celkem u dvanácti bývalých příslušníků StB, z nichž čtyři obvinil a jednání dalších osmi odložil pro nepřípustnost trestního stíhání, neboť zemřeli,“ dodal Vinčálek.

StB na Töpfera nasazovala tajné spolupracovníky a opakovaně ho předvolávala k výslechům, sledovala ho a snažila se ho přimět ke spolupráci, sdělil mluvčí.

Dokument týkající se pronásledování Tomáše Töpfera příslušníky StB
Zdroj: Policie České republiky

V důsledku dlouhodobého nátlaku byl herec nucen opakovaně měnit bydliště mezi tehdejším Severomoravským a Severočeským krajem a hlavním městem Prahou. Zásahy do jeho osobního i profesního života vyvrcholily propuštěním z jednoho z pražských divadel, uvedla policie.

Obviněným hrozí trest odnětí svobody od jednoho do deseti let.

Tomáš Töpfer je herec, režisér, pedagog, ředitel vinohradského divadla a senátor za ODS.

Justice trestá příslušníky StB, vrcholní funkcionáři režimu jí unikají
Jan Muzikář u Obvodního soudu pro Prahu 1, 11.června 2024

