Kriminalisté obvinili čtyři expříslušníky StB kvůli pronásledování Töpfera

Kriminalisté obvinili čtyři bývalé důstojníky Státní bezpečnosti (StB) kvůli pronásledování herce Tomáše Töpfera v 70. a 80. letech. Viní je ze zneužití pravomoci úřední osoby, uvedli mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek a vyšetřovatel případu Ludvík Fiala.
Případ je podle Fialy výjimečný rozsahem a délkou pronásledování. Podílelo se na něm asi dvacet příslušníků StB, která podle policie Töpfera pronásledovala kvůli kritickým postojům vůči komunistickému režimu a jeho židovské víře.
„Vrchní komisař po provedeném prověřování vyvodil trestní odpovědnost celkem u dvanácti bývalých příslušníků StB, z nichž čtyři obvinil a jednání dalších osmi odložil pro nepřípustnost trestního stíhání, neboť zemřeli,“ dodal Vinčálek.
StB na Töpfera nasazovala tajné spolupracovníky a opakovaně ho předvolávala k výslechům, sledovala ho a snažila se ho přimět ke spolupráci, sdělil mluvčí.
V důsledku dlouhodobého nátlaku byl herec nucen opakovaně měnit bydliště mezi tehdejším Severomoravským a Severočeským krajem a hlavním městem Prahou. Zásahy do jeho osobního i profesního života vyvrcholily propuštěním z jednoho z pražských divadel, uvedla policie.
Obviněným hrozí trest odnětí svobody od jednoho do deseti let.
Tomáš Töpfer je herec, režisér, pedagog, ředitel vinohradského divadla a senátor za ODS.