Ruské útoky si na Ukrajině vyžádaly další životy, mrtvé hlásí i Moskva


před 23 mminutami|Zdroj: ČTK

Nejméně dva mrtvé a dvě desítky raněných si vyžádaly ruské útoky podniknuté na ukrajinské regiony. Invazní jednotky v noci vyslaly proti Ukrajině tři rakety a 134 dronů, podařilo se zneškodnit všechny rakety a 123 dronů, tvrdí ukrajinské letectvo. Zaznamenalo zásahy šesti dronů na čtyřech místech. Mrtvé hlásí také Moskva, kam podle ruských úřadů směřovaly ukrajinské bezpilotní letouny. Tvrzení nelze bezprostředně nezávisle ověřit.

Při dělostřeleckém ostřelování městečka Novovoroncovka na jihovýchodě Ukrajiny přišla v pondělí ráno o život 68letá žena, oznámil náčelník správy Chersonské oblasti Oleksandr Prokudin. Později informoval ještě o smrti 77leté ženy, která v sobotu v samotném Chersonu utrpěla smrtelná zranění. Podle náčelníka městské vojenské správy Jaroslava Šaňka byla do nemocnice převezena raněná 23letá dívka.

Město leží fakticky na frontové linii a Rusové jej prakticky denně ostřelují z pozic na druhém břehu řeky Dněpr, poznamenal server BBC News.

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Ruské útoky směřovaly také na Záporoží a jeho okolí. Tam utrpělo zranění třináct lidí, uvedl náčelník správy Záporožské oblasti Ivan Fedorov. Pět raněných muselo být hospitalizováno, 15letý chlapec a 41letá žena jsou ve vážném stavu. Ruský útok poškodil jedenáct domů, dodal.

Tři muži a pětileté dítě utrpěli zranění při nepřátelském útoku na Oděsu na jihu země, poznamenal v pondělí ráno náčelník městské vojenské správy Serhij Lysak. Rusové zasáhli areál dopravního podniku, shořely autobusy, napsal na sociální síti.

„Rusové dnes (v pondělí, pozn. red.) opět ‚zvítězili‘ nad zcela civilními objekty, obyčejnými autobusy v Oděse, obyčejnými obytnými domy v Záporoží a obyčejnou nemocnicí v Charkovské oblasti. Každý den takové války Ruska proti životu jen dokazuje správnost podpory Ukrajiny ze všech hledisek: obranného, politického i prostě lidského,“ okomentoval ruské útoky ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

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Ukrajina potřebuje posílit protivzdušnou obranu, další podporu a další sankce proti Rusku, protože „ruské vedení se zbláznilo a naprosto iracionálně odmítá válku ukončit“, dodal. Země se s pomocí Západu brání ruské agresi pátým rokem.

Mrtví v Moskvě

Podle ruských úřadů zaznamenalo útoky také Rusko. Gubernátor Moskevské oblasti Andrej Vorobjov tvrdí, že útoky dronů v osadě Pioněrskij v Istře západně od Moskvy zabily tři lidi, pět dalších bylo zraněno. Hořelo prý pět rodinných domků. Tvrzení nelze bezprostředně nezávisle ověřit.

Další dva lidé byli zraněni poté, co dron zasáhl bytový dům v Solněčnogorsku, informoval Vorobjov. „Byla poškozena zeď a okna budovy. Obětem je poskytována veškerá potřebná pomoc,“ prohlásil gubernátor a doplnil, že ruská protivzdušná obrana údajně zneškodnila v noci na pondělí nad Moskvou 81 dronů.

Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Primátor ruské metropole Sergej Sobjanin podle agentury TASS uvedl, že bylo sestřeleno 50 bezpilotních letounů směřujících k Moskvě. Od nedělního večera letělo směrem k moskevskému regionu, což je neformální označení pro ruskou metropoli a Moskevskou oblast, více než 350 dronů, dodal Sobjanin, většina z nich byla podle něho „neutralizována“.

Ruské ministerstvo obrany v pravidelném ranním hlášení informovalo, že jeho protivzdušná obrana v noci nad čtrnácti regiony, anektovaným poloostrovem Krym, Černým a Azovským mořem zneškodnila 342 ukrajinských dronů.

Ve Vladimiru, centru stejnojmenné oblasti východně od Moskvy, byla při pádu dronu poškozena okna jednoho z bytů v panelovém domě. V bytě nikdo nebyl. Záchranáři z budovy evakuovali 39 obyvatel, tvrdí gubernátor regionu Alexandr Avdějev.

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Úřady Bělgorodské oblasti sousedící s Ukrajinou podle ruskojazyčného servisu BBC informovaly, že v Berezovce nedaleko hranic zemřela žena, když dron shodil výbušninu na rodinný dům. Jinde v regionu při detonaci dronu utrpěli zranění dva muži.

Gubernátor Stavropolského kraje Vladimir Vladimirov v noci informoval o tom, že po náletu dronů hořelo v průmyslové zóně ve vsi Vjazniki severně od Stavropolu. Podle veřejně dostupných dat se v této obci nachází ropný sklad společnosti Rosněfť, píše BBC.

Ukrajina v posledních měsících zintenzivňuje útoky dronů středního a dlouhého doletu na cíle v Rusku. Snaží se zasahovat zejména lokality spojené s ropným průmyslem.

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