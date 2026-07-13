Výroba traktorů Zetor opouští Česko, v Evropě se firmě nevyplatí

Brněnský výrobce traktorů Zetor Tractors ukončuje po 80 letech výrobu traktorů v Brně. Produkci přesouvá do Indie, výroba v Evropě je podle vedení firmy neefektivní. V Brně zůstane centrála společnosti, vývojové centrum, vzniká obchod s náhradními díly a distribuční centrum. Ukončení výroby se dotkne 33 lidí, informovala firma.
Zetor v Brně od roku 2024 traktory montuje ze skladových dílů, výrobu převodovek a motorů ukončil již dříve. Loni pro Zetor Tractors v Brně pracovalo 150 lidí.
„Výroba malých a středních traktorů v Evropě za současných podmínek nedává smysl. Byli jsme posledním výrobcem traktorů, který se ji tady snažil udržet, ale kvůli drahým energiím, pracovní síle a hlavně nákladům na materiál nejsme tak konkurenceschopní, jak bychom si představovali,“ uvedl výkonný ředitel Zetor Tractors Róbert Harman.
Za hlavní důvod ukončení výroby označil dlouhodobý růst ceny materiálů, zejména oceli, plastů, hliníku i energie. „Rozdíl v nákladech je citelný. Materiál v Indii a v Číně vychází zhruba o 30 až 35 procent levněji, což ve výsledné ceně traktoru znamená úsporu nejméně 25 až 30 procent, a takové konkurenci se v Evropě nedá čelit,“ uvedla společnost v tiskové zprávě.
Zetor od roku 2020 vyrábí většinu strojů v Indii ve spolupráci s formou VST, nyní hledá podobného partnera i v Číně. Zároveň připravuje otevření vlastního výrobního závodu v Asii. „Cílem je exportovat z Indie během pěti let zhruba pět tisíc traktorů. Totéž platí pro Čínu. Zetor se stěhuje blíže dodavatelům klíčových komponent tak, aby jednak byl efektivnější a jednak zrychlil rozšíření svého produktového portfolia. Brno zůstává naším centrem díky historickému zázemí i díky vysokým školám a mladým lidem, od kterých očekáváme, že nám pomohou v expanzi,“ doplnil Harman.
Firma má dlouhodobé problémy
Tradiční brněnský výrobce traktorů se v poslední dekádě potýká s problémy. Od roku 2018 vykázal zisk pouze jednou, a to v roce 2021. V roce 2024 měl ztrátu ve stovkách milionů, konkrétní údaj společnost nezveřejnila, ve Sbírce listin nejsou dostupné ani výroční zprávy za roky 2024 a 2025. V roce 2024 ukončil Zetor vlastní výrobu převodovek a motorů a pouze sestavuje traktory ze skladových dílů.
Značka Zetor vznikla jako oddělení brněnské Zbrojovky, první tři traktory dostali zákazníci v březnu 1946. Od stejného roku je také registrována ochranná známka, která spojuje někdejší označení Zbrojovky „Zet“ s koncovkou slova traktor. Do současného areálu v Brně se firma přestěhovala v polovině 50. let. Po pádu komunistického režimu a rozpadu tradičních trhů se podnik pohyboval na hraně existence. Z potíží se dostal po roce 2002, kdy ho odkoupil současný majitel, bratislavská firma HTC Investments.