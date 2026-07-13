Výroba traktorů Zetor opouští Česko, v Evropě se firmě nevyplatí


13. 7. 2026AktualizovánoPrávě teď|Zdroj: ČTK

Brněnský výrobce traktorů Zetor Tractors ukončuje po 80 letech výrobu traktorů v Brně. Produkci přesouvá do Indie, výroba v Evropě je podle vedení firmy neefektivní. V Brně zůstane centrála společnosti, vývojové centrum, vzniká obchod s náhradními díly a distribuční centrum. Ukončení výroby se dotkne 33 lidí, informovala firma.

Zetor v Brně od roku 2024 traktory montuje ze skladových dílů, výrobu převodovek a motorů ukončil již dříve. Loni pro Zetor Tractors v Brně pracovalo 150 lidí.

„Výroba malých a středních traktorů v Evropě za současných podmínek nedává smysl. Byli jsme posledním výrobcem traktorů, který se ji tady snažil udržet, ale kvůli drahým energiím, pracovní síle a hlavně nákladům na materiál nejsme tak konkurenceschopní, jak bychom si představovali,“ uvedl výkonný ředitel Zetor Tractors Róbert Harman.

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Za hlavní důvod ukončení výroby označil dlouhodobý růst ceny materiálů, zejména oceli, plastů, hliníku i energie. „Rozdíl v nákladech je citelný. Materiál v Indii a v Číně vychází zhruba o 30 až 35 procent levněji, což ve výsledné ceně traktoru znamená úsporu nejméně 25 až 30 procent, a takové konkurenci se v Evropě nedá čelit,“ uvedla společnost v tiskové zprávě.

Zetor od roku 2020 vyrábí většinu strojů v Indii ve spolupráci s formou VST, nyní hledá podobného partnera i v Číně. Zároveň připravuje otevření vlastního výrobního závodu v Asii. „Cílem je exportovat z Indie během pěti let zhruba pět tisíc traktorů. Totéž platí pro Čínu. Zetor se stěhuje blíže dodavatelům klíčových komponent tak, aby jednak byl efektivnější a jednak zrychlil rozšíření svého produktového portfolia. Brno zůstává naším centrem díky historickému zázemí i díky vysokým školám a mladým lidem, od kterých očekáváme, že nám pomohou v expanzi,“ doplnil Harman.

Firma má dlouhodobé problémy

Tradiční brněnský výrobce traktorů se v poslední dekádě potýká s problémy. Od roku 2018 vykázal zisk pouze jednou, a to v roce 2021. V roce 2024 měl ztrátu ve stovkách milionů, konkrétní údaj společnost nezveřejnila, ve Sbírce listin nejsou dostupné ani výroční zprávy za roky 2024 a 2025. V roce 2024 ukončil Zetor vlastní výrobu převodovek a motorů a pouze sestavuje traktory ze skladových dílů.

Značka Zetor vznikla jako oddělení brněnské Zbrojovky, první tři traktory dostali zákazníci v březnu 1946. Od stejného roku je také registrována ochranná známka, která spojuje někdejší označení Zbrojovky „Zet“ s koncovkou slova traktor. Do současného areálu v Brně se firma přestěhovala v polovině 50. let. Po pádu komunistického režimu a rozpadu tradičních trhů se podnik pohyboval na hraně existence. Z potíží se dostal po roce 2002, kdy ho odkoupil současný majitel, bratislavská firma HTC Investments.

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