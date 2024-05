Brněnský Zetor propustí více než polovinu zaměstnanců kvůli změnám ve výrobě

„Zaměstnanci kromě zákonného odstupného dostanou i zvýšené odstupné podle kolektivní smlouvy. Poskytneme jim poradenství při hledání zaměstnání, vypracování životopisu a zorganizujeme setkání s úřadem práce. Zaměstnancům také zprostředkujeme kontakt na personalisty z jiných firem v rámci Brna, kteří nás určitě budou kontaktovat,“ uvedla mediální zástupkyně firmy Lucie Dušková.

Ještě ve čtvrtek by se s vedením společnosti Zetor Tractors měli sejít zástupci podnikových odborů, kteří zatím o hromadném propouštění nemají podrobnější informace. „Mrzí mě to zejména kvůli lidem, kteří mají pár let do důchodu a jsou to srdcaři. Pracovali tady desítky let a ve firmě vydrželi i přes všechny turbulence, nešli si hledat práci jinam. A teď už budou mít problém si práci najít,“ konstatoval šéf odborů v Zetoru Alois Kazelle.

Snižování nákladů

Tradiční výrobce traktorů, kterému v posledních deseti letech klesají tržby i počty prodaných traktorů, plánuje změnou způsobu výroby i dalšími opatřeními snížit náklady meziročně o dvě stě milionů korun.