Protipovodňová opatření v Brně nabírají další zpoždění

Stavba v úseku od Riviéry přes Poříčí k železničnímu viaduktu v Uhelné ulici začala v roce 2022. I kvůli záplavám bude hotovo později, než bylo v plánu. Původně to mělo být v říjnu 2023. Nestihl se ani termín v lednu 2024, ani na konci léta, ani letos v dubnu.

Hollan: Sportovní hala má větší prioritu

„Velké zmatky při předávání stavby, to se někdy děje a není to vina města, ale zároveň bylo vidět, že to není priorita jako ta hokejová hala,“ poznamenal k příčinám zdržení opoziční zastupitel Matěj Hollan (nestr.).

Protipovodňová opatření jsou vidět především na rozšíření koryta řeky, vytvoření zálivů před mosty a postavení až čtyřmetrových zdí.