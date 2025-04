Po dvou dekádách příprav začala miliardová stavba Černé kostky

„Je to symbol nejenom změny, ale celkové transformace. Je to velký projekt. Věřím, že tak, jak je nastaveno ve smlouvě, že do šestadvaceti měsíců bude hotovo,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Josef Bělica (ANO). Černá kostka podle ředitele příspěvkové organizace Černá kostka Andreje Harmečka nemá být pouze budovou, ale místem k setkávání a vzdělávání.

O novém zázemí pro vědeckou knihovnu se v Ostravě hovoří už řadu let. Od svého vzniku v roce 1951 sídlí v nevyhovujících prostorách Nové radnice na Prokešově náměstí. Původní projekt Černé kostky se kvůli vysokým nákladům nikdy neuskutečnil, kraj se později rozhodl od něj upustit a mluvilo se i o možném umístění novostavby do Dolní oblasti Vítkovice. Později ale kraj nechal aktualizovat projektovou dokumentaci novostavby tak, aby projekt vyhovoval aktuálním požadavkům knihovny a moderním trendům.