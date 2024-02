Projekty, které mají změnit tvář Moravskoslezského kraje, jsou v ohrožení. Chybí razítko z ministerstva

Významné projekty, které se mají zasadit o proměnu Moravskoslezského kraje, tlačí čas. Zkolaudované mají být do roku 2027, zatím však čekají na schválení na ministerstvu životního prostředí. Z třinácti staveb, které mají v regionu vyrůst za peníze z Operačního fondu spravedlivé transformace, stíhá kraj s jistotou postavit v termínu jenom jeden - Moravskoslezskou vědeckou knihovnu v Ostravě.

Peníze mají zamířit například do Karviné, která je známá spíš díky dolům a uhlí. Podle transformačních plánů kraje má na prázdných pozemcích hned vedle města vyrůst výzkumná zahrada, která krajině navrátí život. „Pokud to vyjde, tak v den, kdy vyjede poslední vozík ze šachty ČSM, klepne se na základní kámen Edenu,“ řekl náměstek hejtmana Jakub Unucka (ODS).

Právě tento projekt v uhelném regionu chválí i odborníci. „Za mě je to skutečně jeden z těch velice silných transformačních projektů, který by měl přinést regionu zájem ze strany nových studentů, ze strany vědecko-výzkumných pracovníků, ze strany turistů,“ míní rektor Slezské univerzity v Opavě Tomáš Gongol.

Eden, který má stát dvě a půl miliardy korun, ale nelze postavit bez finanční podpory Evropské unie. Podobně je to u dalších dvanácti strategických projektů, které mají Moravskoslezský kraj podle vize hejtmanství proměnit a zbavit ho nálepky regionu zasaženého těžbou, nezaměstnaností a odlivem mladých lidí. „Jde o investici do něčeho, co nám umožní přejít z černého k tomu zelenému. Všechny projekty mají jedno společné - nejpozději o prázdninách roku 2027 musí zažádat o kolaudaci,“ připomněl Unucka.

Zdlouhavý proces schvalování

Problém je ale v tom, že to naprostá většina z nich nestihne. Kraji tak hrozí, že přijde až o deset miliard korun z evropského transformačního fondu. Většina projektů teď čeká na schválení na ministerstvu životního prostředí. „Proces hodnocení trvá 120 kalendářních dnů. K tomu dodáváme, že v rámci procesu formálního hodnocení se projekty ještě doplňují a zpřesňují se údaje, které jsou ve studiích. Během těchto doplnění se lhůta pro hodnocení zastavuje. Z tohoto důvodu se protahuje dokončení hodnocení,“ vysvětlila mluvčí resortu Veronika Krejčí.