Koalice debatuje o možném návratu karenční doby, podporu by našla i u části opozice


před 13 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

V koalici se debatuje o možném návratu karenční doby – tedy neproplácení prvních dnů nemoci. České televizi to potvrdili zástupci vládních stran. Po prvních diskusích by se návrh mohl brzy dostat i na program koaliční rady. Politici teď řeší, zda a v jaké formě takovou věc případně zavést. Podporu by našli u části opozice. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) je zatím zdrženlivý.

„My se o tom budeme bavit i v rámci koalice, protože někteří mají touhu udělat nějakou změnu. Takže uvidíme, jak se u toho domluvíme, protože náklady jsou pro stát opravdu velké,“ sdělil ministr práce a sociálních věcí Juchelka.

„Znovuzavedení karenční doby, tak jak existovala mezi lety 2008 a 2019, je věcí, o které musíme diskutovat, a určitě bychom to chtěli navrhnout,“ říká ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé).

„Jsou to nějaké odborné kulaté stoly, kde se o tom uvažuje, a myslím si, že je důležité, aby to bylo předmětem té diskuze, a uvidíme, jaké návrhy z toho vyjdou,“ uvedl předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.

Prvně vyřešíme penze náročných profesí, pak strop důchodového věku, prohlásil Babiš
Premiér Andrej Babiš (ANO)

Podle Juchelky se zvětšuje podíl krátkých nemocí

Podle Juchelky v poslední době přibývá krátkodobých neschopenek – přestože mnozí zaměstnavatelé nabízejí svým lidem takzvané sick days nebo dny osobního volna. Resort chystá analýzu dat s tím, že statistiky jsou teď podrobnější než v minulosti.

Při srovnání údajů správy sociálního zabezpečení za první čtvrtletí, ze kdy jsou letošní poslední známá data, teď celkový počet lidí na neschopence klesl. Podle ministra práce se ale i tak zvětšuje podíl spíš krátkých několikadenních nemocí – a dodává, že to není jen tím, že někteří proplácení od prvního dne nemoci zneužívají.

Dočasná pracovní neschopnost v prvním čtvrtletí
Zdroj: ČT24/ČSSZ

„Ta data se dají interpretovat různě. Také tak, že lidé nepřecházejí své nemoci. Tím pádem se nám zvedá počet nemocných v tom krátkodobém třídenním limitu, protože je proplácen,“ míní Juchelka.

Neproplácení prvních tří dnů nemoci skončilo před sedmi lety. Část koalice by zkušenosti z fungování karenční doby v minulosti ráda využila i teď. Například podle Šťastného ukázala, že má velký význam, co se týká chování zaměstnanců a úspor v sociálním systému.

Počet lidí, kteří se potýkají s nějakou formou revmatického onemocnění, roste
Revmatologická ambulance

Podpora u části opozičních stran

„Přijde mi, že vláda v panice, že rozdala peníze někde jinde a teď jí chybí, hledá paušálně a jednoduše, kde ty peníze občanům zase sebrat,“ vnímá nápad kriticky šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL a bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Koalice by nicméně pro případné zavedení karenční doby mohla ve sněmovně najít podporu i u části opozičních stran. Podle nich by to totiž mohlo být řešením nadužívání lékařské péče, na což upozorňují některé analýzy.

„Zátěž lékařů je nižší, zaměstnavatelé jsou spokojenější a je to velmi dobrý preventivní charakter, který prostě dobře funguje,“ míní předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. „Máme směřovat k tomu, aby zdravotní péče byla pro ty, kteří ji opravdu potřebují,“ podotkl šéf ODS Martin Kupka.

Minimální mzda by mohla od ledna dle odhadů vzrůst o 2500 korun
Ilustrační snímek

Část stran považuje případné znovuzavedení jako trest za nemoc. Navíc v rámci konsolidačního balíčku minulá vláda zavedla nový odvod zaměstnanců právě na nemocenskou. „Nemocenské pojištění bylo navýšeno, to pořád trvá, takže nevidíme důvod, proč by se měla karenční doba znovu zavádět,“ uvedla místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Pavla Pivoňka Vaňková (STAN).

„Víme, že ta srážka ze mzdy – protože nemocenská je šedesát procent ze mzdy, až při dlouhodobější nemoci je vyšší – znamená, že lidi si to stejně dvakrát rozmyslí,“ poukazuje předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová.

Výběr redakce

Ruské útoky si na Ukrajině vyžádaly další životy, mrtvé hlásí i Moskva

Ruské útoky si na Ukrajině vyžádaly další životy, mrtvé hlásí i Moskva

10:07Aktualizovánopřed 9 mminutami
Dostavba D35 by mohla začít už letos. Nabídky podala tři konsorcia

Dostavba D35 by mohla začít už letos. Nabídky podala tři konsorcia

před 11 mminutami
Koalice debatuje o možném návratu karenční doby, podporu by našla i u části opozice

Koalice debatuje o možném návratu karenční doby, podporu by našla i u části opozice

před 13 mminutami
Hasiči nadále prolévají sutiny hořící budovy ve Zlíně

Hasiči nadále prolévají sutiny hořící budovy ve Zlíně

před 28 mminutami
Zemřel Sam Neill. Hrál v Jurském parku či Tudorovcích

Zemřel Sam Neill. Hrál v Jurském parku či Tudorovcích

08:12Aktualizovánopřed 31 mminutami
V Čelákovicích se kvůli požáru zbortil sklad elektrokoloběžek

V Čelákovicích se kvůli požáru zbortil sklad elektrokoloběžek

07:11Aktualizovánopřed 44 mminutami
Týden bude v Česku nadprůměrně teplý, vyskytnou se i bouřky

Týden bude v Česku nadprůměrně teplý, vyskytnou se i bouřky

před 1 hhodinou
Nejméně 27 lidí zahynulo při požáru, který zachvátil bar v Bangkoku, píše AP

Nejméně 27 lidí zahynulo při požáru, který zachvátil bar v Bangkoku, píše AP

včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

Dostavba D35 by mohla začít už letos. Nabídky podala tři konsorcia

Ministerstvo dopravy obdrželo nabídky na dostavbu dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí formou partnerství veřejného a soukromého kapitálu (PPP) od tří konsorcií. Čistá současná hodnota navrhovaných plateb za dostupnost se pohybuje od 71,3 miliardy do 86 miliard korun. Vybrat nejvhodnějšího kandidáta by ministerstvo mohlo v září a stavět by se na 35,4 kilometru dlouhém úseku mohlo ještě letos, uvedla ředitelka ekonomické a infrastrukturní sekce ministerstva Lenka Hamplová.
před 11 mminutami

Koalice debatuje o možném návratu karenční doby, podporu by našla i u části opozice

V koalici se debatuje o možném návratu karenční doby – tedy neproplácení prvních dnů nemoci. České televizi to potvrdili zástupci vládních stran. Po prvních diskusích by se návrh mohl brzy dostat i na program koaliční rady. Politici teď řeší, zda a v jaké formě takovou věc případně zavést. Podporu by našli u části opozice. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) je zatím zdrženlivý.
před 13 mminutami

Hasiči nadále prolévají sutiny hořící budovy ve Zlíně

Hasiči v noci na pondělí pokračovali v prolévání sutin hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Lidem v okolí stále doporučují nevětrat. Likvidace požáru dosud vyhlášena nebyla, řekl ráno mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček. Budova číslo 34 začala hořet ve čtvrtek 9. července ráno, tentýž den odpoledne se na dvou místech zřítila. Příčinu požáru a výši způsobené škody zjišťují kriminalisté spolu s vyšetřovateli hasičů.
před 28 mminutami

Vláda projedná záměr revize krizové a obranné legislativy

Záměrem revize krizové, obranné a související legislativy, který vypracovali ministři obrany a vnitra, se v pondělí bude zabývat vláda. Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) předkládá také materiál s vyčíslením, kolik by měla letos stát opatření související s vyhlášeným stupněm ohrožení terorismem. Na programu kabinetu je i novela zákona o ochraně veřejného zdraví, která v souladu s unijními požadavky stanovuje, jaké materiály mohou přicházet do styku s pitnou vodou.
03:00Aktualizovánopřed 3 hhodinami

VideoČásti seniorů přestanou brzy platit občanské průkazy, takzvané knížky

Občanské průkazy v podobě malé knížky vydané do června 2000 přestanou druhého srpna platit. Jejich držitelům je přes devadesát let. Nový doklad, za který je třeba ten starý vyměnit, vydrží 35 let. Pokud je potřeba, přijedou za žadateli úředníci až domů. Podle resortu vnitra se výměna týká asi deseti tisíc průkazů. Nařizuje ji evropská legislativa. Nové doklady mají bezpečnostní prvky, biometrické údaje, ale i aktuální fotografie. Občanské průkazy typu knížka se začaly vydávat v roce 1953, měly třicet stránek a obsahovaly i zdravotní či profesní údaje.
před 3 hhodinami

VideoDětské certifikáty mají chránit mládež, zavedení do praxe se ale zpozdí

Dětské certifikáty mají zaručit, aby s dětmi dál nepracovali ti, kteří jim dřív ubližovali. Platit začnou sice od nového roku, do praxe ale budou zavedeny o něco později. Potřebné systémy se totiž teprve připravují a organizace by neměly dost času své vedoucí prověřit. „Bude tady přechodné období, (...) které se v tom legislativním fofru opomnělo,“ popsala poslankyně Helena Válková (ANO). „Myslím, že by se to bývalo stihlo, kdybychom se tomu věnovali dříve, respektive kdyby se tomu ministerstvo (spravedlnosti) věnovalo dříve,“ poznamenala zákonodárkyně Barbora Urbanová (STAN). Ohledně návrhu budou ještě poslanci s resortem jednat. Musí vyřešit, jestli bude posun tříměsíční, nebo půlroční.
před 4 hhodinami

Klimatizace, občerstvení i univerzální jízdenka. Zájem o cesty vlakem roste

V prvním čtvrtletí přepravily vlakové soupravy přes 47 milionů cestujících. To je o víc než dva a půl milionu více než za stejné období loni. Dopravci tak na nejvytíženějších spojích navyšují kapacity. A růst zájmu o železnici očekávají i v následujících měsících. Podobný trend je patrný i u MHD či letecké dopravy. V posledním zmíněném sektoru schválil čerstvě europarlament posílení práv cestujících.
před 4 hhodinami

Babiš odmítl obnovení schůzek s Pavlem. Koordinace je důležitá, reaguje Hrad

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli pro ČT řekl, že neplánuje obnovit koordinační schůzky s prezidentem Petrem Pavlem ohledně zahraniční a bezpečnostní politiky. Podle jeho slov se pohled vlády a hlavy státu na zahraniční politiku liší, a neví tedy, co by s prezidentem měl řešit. Zmínil také, že by na schůzky neměl čas. Pavel na summitu NATO v Ankaře avizoval, že obnovení pravidelných setkání nejvyšších ústavních činitelů znovu navrhne. Pavel bude podle mluvčího Hradu Víta Koláře dále usilovat o spolupráci, protože považuje koordinaci ústavních činitelů za důležitou.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

Systém na ověřování původu jahod stál Estonsko 220 tisíc eur, úřady ho ale nepoužívají

včera v 09:00
„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

„Internet není hřiště.“ Bulharsko zvažuje, že zakáže dětem sociální sítě

10. 7. 2026
Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

Ženy v EU kvůli odkladu pravidel pro transparentnost odměňování přicházejí o miliardy eur

10. 7. 2026
Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

Počet vojáků USA v Polsku se má vrátit na deset tisíc, uvedl náměstek ministra obrany

9. 7. 2026
Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

Společné vyšetřování evropských médií odhalilo manipulace v komentářích. Nejvíc se týkaly Íránu

9. 7. 2026
V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

V Evropě vznikne servisní centrum pro střely systému Patriot

8. 7. 2026
Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

Přeměna vzdušné mise NATO zpřehlední velení a zrychlí reakci, míní exšéf estonského letectva

8. 7. 2026
Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

Budoucnost litevských trhů je nejistá. Prodejce odrazují nízké výdělky i obavy z nových pravidel

7. 7. 2026
Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

Čtyři Lotyši jsou obviněni ze špionáže pro Rusko

7. 7. 2026
Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

Klienti finančních institucí v Irsku získávají právo hovořit s člověkem místo chatbota

3. 7. 2026
Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

Při ruském útoku v noci na čtvrtek se v kyjevském metru ukrylo rekordních 52 tisíc lidí

3. 7. 2026
Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

Alijev tvrdí, že deset států EU již dováží ázerbájdžánský plyn a další mohou následovat

2. 7. 2026
V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

V Polsku obvinili dva lidi podezřelé ze špionáže ve prospěch Běloruska

2. 7. 2026
Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

Německo zvažuje zvýšení důchodového věku až na 70 let

1. 7. 2026
Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

Estonsko se chystá umožnit občanům zemí NATO zastávat funkce v oblasti národní obrany

1. 7. 2026
Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

Estonsko chce přenést část odpovědnosti za odpad na výrobce

30. 6. 2026
V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

V oteplujícím se Baltském moři sílí pobřežní vlny chladu, uvádí studie

30. 6. 2026
V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

V Irsku podle podniků gangy prohledávají koše kvůli vratným obalům

29. 6. 2026
Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

Počet knihkupectví v Litvě klesl za poslední dekádu téměř o čtyřicet procent

29. 6. 2026
Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

Varšavská výstava představuje surrealismus jako politickou zbraň proti fašismu

28. 6. 2026
Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

Ukrajina má během několika týdnů začít vyvážet zbraně

26. 6. 2026
Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

Chatboti ovlivňují nákupy víc než vyhledávače. Švýcarští spotřebitelé jim přesto důvěřují

26. 6. 2026
Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

Francouzský Senát chce zvýšit povědomí o nárůstu maskulinismu

24. 6. 2026
Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

Kvůli větším autům může v evropských městech do roku 2040 ubýt až 14 procent parkovacích míst

24. 6. 2026