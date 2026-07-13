Koalice debatuje o možném návratu karenční doby, podporu by našla i u části opozice

V koalici se debatuje o možném návratu karenční doby – tedy neproplácení prvních dnů nemoci. České televizi to potvrdili zástupci vládních stran. Po prvních diskusích by se návrh mohl brzy dostat i na program koaliční rady. Politici teď řeší, zda a v jaké formě takovou věc případně zavést. Podporu by našli u části opozice. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) je zatím zdrženlivý.
„My se o tom budeme bavit i v rámci koalice, protože někteří mají touhu udělat nějakou změnu. Takže uvidíme, jak se u toho domluvíme, protože náklady jsou pro stát opravdu velké,“ sdělil ministr práce a sociálních věcí Juchelka.
„Znovuzavedení karenční doby, tak jak existovala mezi lety 2008 a 2019, je věcí, o které musíme diskutovat, a určitě bychom to chtěli navrhnout,“ říká ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé).
„Jsou to nějaké odborné kulaté stoly, kde se o tom uvažuje, a myslím si, že je důležité, aby to bylo předmětem té diskuze, a uvidíme, jaké návrhy z toho vyjdou,“ uvedl předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.
Podle Juchelky se zvětšuje podíl krátkých nemocí
Podle Juchelky v poslední době přibývá krátkodobých neschopenek – přestože mnozí zaměstnavatelé nabízejí svým lidem takzvané sick days nebo dny osobního volna. Resort chystá analýzu dat s tím, že statistiky jsou teď podrobnější než v minulosti.
Při srovnání údajů správy sociálního zabezpečení za první čtvrtletí, ze kdy jsou letošní poslední známá data, teď celkový počet lidí na neschopence klesl. Podle ministra práce se ale i tak zvětšuje podíl spíš krátkých několikadenních nemocí – a dodává, že to není jen tím, že někteří proplácení od prvního dne nemoci zneužívají.
„Ta data se dají interpretovat různě. Také tak, že lidé nepřecházejí své nemoci. Tím pádem se nám zvedá počet nemocných v tom krátkodobém třídenním limitu, protože je proplácen,“ míní Juchelka.
Neproplácení prvních tří dnů nemoci skončilo před sedmi lety. Část koalice by zkušenosti z fungování karenční doby v minulosti ráda využila i teď. Například podle Šťastného ukázala, že má velký význam, co se týká chování zaměstnanců a úspor v sociálním systému.
Podpora u části opozičních stran
„Přijde mi, že vláda v panice, že rozdala peníze někde jinde a teď jí chybí, hledá paušálně a jednoduše, kde ty peníze občanům zase sebrat,“ vnímá nápad kriticky šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL a bývalý ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
Koalice by nicméně pro případné zavedení karenční doby mohla ve sněmovně najít podporu i u části opozičních stran. Podle nich by to totiž mohlo být řešením nadužívání lékařské péče, na což upozorňují některé analýzy.
„Zátěž lékařů je nižší, zaměstnavatelé jsou spokojenější a je to velmi dobrý preventivní charakter, který prostě dobře funguje,“ míní předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. „Máme směřovat k tomu, aby zdravotní péče byla pro ty, kteří ji opravdu potřebují,“ podotkl šéf ODS Martin Kupka.
Část stran považuje případné znovuzavedení jako trest za nemoc. Navíc v rámci konsolidačního balíčku minulá vláda zavedla nový odvod zaměstnanců právě na nemocenskou. „Nemocenské pojištění bylo navýšeno, to pořád trvá, takže nevidíme důvod, proč by se měla karenční doba znovu zavádět,“ uvedla místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Pavla Pivoňka Vaňková (STAN).
„Víme, že ta srážka ze mzdy – protože nemocenská je šedesát procent ze mzdy, až při dlouhodobější nemoci je vyšší – znamená, že lidi si to stejně dvakrát rozmyslí,“ poukazuje předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová.