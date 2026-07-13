Hasiči nadále prolévají sutiny hořící budovy ve Zlíně

Hasiči v noci na pondělí pokračovali v prolévání sutin hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Lidem v okolí stále doporučují nevětrat. Likvidace požáru dosud vyhlášena nebyla, řekl ráno mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček. Budova číslo 34 začala hořet ve čtvrtek 9. července ráno, tentýž den odpoledne se na dvou místech zřítila. Příčinu požáru a výši způsobené škody zjišťují kriminalisté spolu s vyšetřovateli hasičů.
U požáru nyní zasahuje šest jednotek hasičů. Ulice v blízkosti budovy, ve které byly zejména sklady a kanceláře, zůstávají pro veřejnost uzavřené. „Teď ráno na místě proběhne jakási koordinační schůzka jak velitelů, tak dalších zainteresovaných a bude se řešit co dál. Jak s požářištěm, tak se bude řešit uvolňování okolních ulic, aby se to dalo trošku zprůjezdnit,“ řekl Řezníček.
Likvidaci požáru by podle něj chtěli hasiči vyhlásit co nejdříve. Následně plánují předat budovu majiteli, tedy společnosti Cream. Kdy by se tak mohlo stát, nechtěl Řezníček předjímat. Dokud nebude vyhlášena likvidace požáru, platí doporučení lidem v okolí, aby nevětrali. Na stanovení příčiny požáru a výše způsobené škody je podle hasičů brzy. Řezníček dále uvedl, že vyšetřování pokračuje. Požár si podle něj nevyžádal žádné zranění. Policie událost prověřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Případnému viníkovi za něj hrozí až pětileté vězení.
V souvislosti s objasňováním příčin požáru se hasiči obrátili na občany s prosbou o pomoc. Uvítají fotografie a videa zachycující situaci těsně před vznikem požáru nebo jeho první projevy, například kouř a plameny. Stojí i o očitá svědectví lidí, kteří si v okolí všimli něčeho neobvyklého nebo mají informace, které by mohly s událostí souviset. Hasiče lze kontaktovat na telefonním čísle 950 670 313, případně na e-mailové adrese david.polcak@hzscr.cz.
Kvůli požáru zůstaly několik dní mimo provoz některé okolní instituce. Mezi nimi krajský a finanční úřad sídlící v budově 21, takzvaném Baťově mrakodrapu, nebo knihovna, muzeum a galerie v Baťově institutu v budovách 14 a 15. Od pondělí jsou podle informací zveřejněných Zlínským krajem opět otevřené. „Prosíme všechny návštěvníky o zvýšenou opatrnost při pohybu v areálu a o respektování vyznačených omezení v okolí budovy 34, kde stále pracují hasiči,“ uvedli zástupci hejtmanství.
Požár nejspíše vznikl v devátém patře objektu ve skladu obuvi společnosti Vasky. Odtamtud se rozšířil i do dalších pater a na střechu. Postupně se budova na dvou místech zřítila, zůstává stát přibližně její polovina. Požár hasiči dostali pod kontrolu v noci ze čtvrtka na pátek, kdy zároveň snížili ze čtvrtého na třetí stupeň požárního poplachu. Nejvyšší, čtvrtý stupeň vyhlašují jen při mimořádných událostech. V sobotu vpodvečer jej snížili až na první stupeň. Při hašení jim do pátečního večera pomáhaly vrtulníky.