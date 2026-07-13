Zemřel novozélandský herec Sam Neill

V australském Sydney v pondělí zemřel novozélandský herec se severoirskými kořeny Sam Neill, bylo mu 78 let. Rodina to uvedla na instagramu s tím, že jeho odchod byl náhlý a nečekaný. Neill je českým divákům známý mimo jiné jako paleontolog Alan Grant z filmů Jurský park (1993), Jurský park 3 (2001) a Jurský svět: Nadvláda (2022) nebo jako kardinál Wolsey ze seriálu Tudorovci (2007).
„Sam byl obklopen rodinou a odešel s důstojností, která charakterizovala celý jeho život. Jeho odchod byl náhlý a nečekaný, ale útěchou je skutečnost, že Sam zůstal bez rakoviny,“ uvedla rodina v prohlášení, v němž také poděkovala personálu sydneyské nemocnice St Vincent's a veřejnost poprosila o respektování soukromí. Neill v dubnu oznámil, že je po léčbě rakoviny krve ve třetím stadiu už bez nádorových buněk, doplnila agentura Reuters.
Neill se narodil v září 1947 v severoirském Omaghu a v roce 1954 se přestěhoval do novozélandského Christchurche. Uznání si získal za roli v politickém thrilleru Sleeping Dogs (1977), hrál také v mysteriózní Posedlosti (1981), akčním snímku Hon na ponorku (1990) nebo dobrodružném filmu Merlin (1998). Proslavil se ale zejména rolí paleontologa Granta ve filmech Jurský park a Jurský svět, kde hrál po boku Laury Dernové a Jeffa Goldbluma. Z jeho seriálové tvorby stojí za zmínku například Gangy z Birminghamu (2013–2014).
Sam Neill měl na svém kontě tři nominace na Zlatý glóbus či dvě nominace na televizní cenu Primetime Emmy. Od roku 1991 byl nositelem Řádu britského impéria za zásluhy v oblasti herectví.