Zemřel herec Vincent Pastore, známý ze seriálu Rodina Sopránů

Ve věku 80 let zemřel americký herec Vincent Pastore, známý především jako představitel mafiánů a gangsterů. Nejvíce se proslavil rolí Salvatora „Big Pussy“ Bonpensiera v seriálu Rodina Sopránů. O jeho úmrtí informovala agentura AP.
Pastoreho našli v sobotu v jeho domě na newyorském ostrově City Island poté, co se několik dní nikomu neozval. Jeho dlouholetý zástupce Bob McGowan se o úmrtí dozvěděl od herce Vincenta Curatoly, který rovněž účinkoval v seriálu Rodina Sopránů. Seriál měl premiéru v roce 1999.
Pastore se narodil v newyorském Bronxu a vyrůstal v nedalekém New Rochelle. Během války ve Vietnamu sloužil u amerického námořnictva a později studoval na Paceově univerzitě.
Před kamerou se objevoval od osmdesátých let a vybudoval si kariéru především jako představitel italoamerických drsňáků, mafiánských vymahačů a dalších postav z prostředí organizovaného zločinu, připomněl deník The New York Times. Menší role ztvárnil například ve filmech Mafiáni a Čas probuzení z roku 1990, později se objevil také ve snímcích Carlitova cesta či Gotti.
Největší úspěch mu přinesl seriál Rodina Sopránů, v němž ve třiceti epizodách ztvárnil Salvatora Bonpensiera přezdívaného Big Pussy. Jeho postava, dlouholetý přítel mafiánského bosse Tonyho Soprana v podání Jamese Gandolfiniho, se v průběhu seriálu stala informátorem FBI. Rozpor mezi loajalitou k mafiánské rodině a spoluprací s vyšetřovateli patřil k hlavním dějovým liniím prvních dvou řad.
Přezdívku Big Pussy získala postava podle své někdejší specializace na vloupání. Přívlastek „Big“ ji odlišoval od Gennara Malangy, další postavy známé jako Little Pussy. Bonpensierova smrt v závěru druhé řady se následně zařadila mezi nejznámější scény celého seriálu.