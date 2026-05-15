Nepodceňujte Connie, ukáže další knižní pokračování Kmotra

Osudy fiktivní mafiánské rodiny Corleonů se dočkají dalšího knižního pokračování. Nejnovější kapitolu k sáze Kmotr připíše americká spisovatelka Adriana Trigianiová. Román pod názvem Connie má vyjít příští rok na podzim a příběh se bude poprvé soustředit na ženskou hrdinku.
Trigianiová se do pokračování pustí s požehnáním dědiců po autorovi Kmotra Mariu Puzovi. Jde o třetí knihu oficiálně schválenou majiteli autorských práv a první, kterou napíše žena.
Trigianiová se narodila a žije ve Spojených státech, má ale – jak napovídá jméno – italské kořeny, stejně jako Corleonovi a Puzo. Česky vyšel její bestseller Obuvníkova žena, odehrávající se na počátku minulého století mezi Lombardií a New Yorkem.
Vznik nového románu potvrdilo agentuře AP nakladatelství Random House a informaci zveřejnila i sama spisovatelka. Tu oslovili přímo Puzovi dědici, když si přečetli její esej o ženách v románu Kmotr. „Možná bychom se měli pokusit vyprávět jejich příběhy,“ navrhla ve svém textu.
Ženy bez škatulek
Tento nápad se setkal se záměrem rodiny svěřit příběh někomu, „kdo by ho převyprávěl z jiné perspektivy“. Spisovatelův syn Anthony Puzo pak prozradil Trigianiové, že postava Vita Corleoneho byla ve skutečnosti založena na jeho babičce. „Mluvili jsme o tom, jak ženy řídily obě naše rodiny, jenže v zákulisí,“ podotkl k setkání s autorkou pokračování Kmotra.
V novém románu Trigianiová rozepíše osudy Constanzie Corleoneové, zvané Connie, jediné dcery dona Corleoneho, který byl hlavou mocné italské mafiánské rodiny v New Yorku. Na plátně ji ztvárnila Talia Shireová – sestra režiséra Francise Forda Coppoly.
Nakladatelství připomíná, že Connie se narodila do privilegovaného prostředí, což ji ale zároveň omezuje. „Její příběh odráží příběhy amerických žen všude tam, kde se odmítají nechat zaškatulkovat tím, co si jejich kultura, rodiče nebo rodina myslí, že by měly se svým životem dělat – i když je jejich rodina jedním z nejmocnějších zločineckých klanů v zemi,“ uvedl Random House.
Tento pohled sdílí i Trigianiová. „Connie je román o tom, jak se žena snaží vybojovat si vlastní cestu ve světě, který už rozhodl, kdo je, co je zač a jak by s ní mělo být zacházeno. Lidé na vlastní nebezpečí podcenili dona Vita Corleoneho a Michaela Corleoneho. Totéž bude platit i pro Connie Corleoneovou,“ říká.
Nemám nic společného s mafií, musel vysvětlovat Puzo
Kmotra vydal Puzo, spisovatel pocházející z rodiny nevzdělaných italských přistěhovalců, v roce 1969. Románová freska klanu Corleone z autora učinila bohatého spisovatele i literárního odborníka na svět mafie. Ve svých knihách popsal Puzo mafiánské prostředí natolik zdařile – v jeho drsnosti, avšak s nadhledem i obdivem pro kmenová pouta a rodinnou čest – že se musel stále dušovat, že s podsvětím nikdy neměl žádné kontakty.
Román se stal impulsem pro tři filmy s premiérami v letech 1972, 1974 a 1990. K úspěchu filmového Kmotra přispělo i obsazení slavných hereckých tváří jako Marlon Brando, Al Pacino a Robert De Niro. Puzo získal – spolu s režisérem F. F. Coppolou – také dva Oscary za scénáře k filmové adaptaci svého bestselleru.
Úspěch románového Kmotra komerčně už nepřekonal – i když se dobře prodávaly rovněž jeho další příběhy z prostředí mafie jako Sicilián, Poslední Kmotr či Omerta. Tu dokončil těsně před smrtí v červenci 1999.
V Česku úspěch knižní série Kmotr podpořila i audioverze, kterou načetl Oldřich Kaiser. Obdržel za ni ocenění Audiokniha roku 2022.
Bude i film o Connie?
Filmová práva na chystanou knihu vlastní společnost Paramount Pictures, která stojí za filmovou sérií Kmotr. Dědici Maria Puza se studiem vedou dlouholetý spor, kdo a jak může s postavami z jeho knih nakládat.
Hrany se obrousily po roce 2012, kdy Paramount podal žalobu s cílem zablokovat vydání knihy The Family Corleone, v níž americký prozaik Ed Falco na přání Puzovy rodiny převyprávěl jeho nikdy nerealizovaný filmový scénář. Jde o prequel ke Kmotrovi. Nakonec vše vyřešilo mimosoudní vyrovnání, na jehož základě dědici mohou pokračovat v knižním rozvíjení příběhu a Paramountu zůstávají filmová práva.