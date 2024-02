Leopardí kožich a červená rtěnka. Mafiánské manželky ze Sopranů a Kmotra ovlivňují módu

před 30 m minutami | Zdroj: The New York Times , BBC , The Hollywood Reporter , ČT24

Z filmové trilogie Kmotr

Hodné holky jsou out, naznačuje jeden z trendů na sociální síti TikTok. In je být mafiánskou manželkou. Stylizace do žen v okázalém kožichu a s výrazným zlatem se inspiruje v šatníku postav ze seriálu Rodina Sopranů nebo filmové série Kmotr. Oblíbenost hashtagu #mobwife vede k úvahám o prezentaci luxusu v dobách krize i k debatě, zda je správné považovat organizovaný zločin za „glamour“.

Stovky videí na TikToku ukazují mladé ženy, které nemají vůbec nic společného s organizovaným zločinem, stylizované do podoby mafiánských poloviček. Základem šatníku „mob wife“ je kožich, pravý či umělý, přehozený přes černý outfit. Vítány jsou zvířecí potisky a masivní šperky. Kdo chce dotáhnout výsledný dojem k dokonalosti, nezapomene na vlasy vyfoukané do objemu, červenou rtěnku a ve stejné barvě nalakované nehty, silnější oční linky a sluneční brýle dost velké na to, aby fungovaly podobně jako čelní sklo. Ani outfit propracovaný do detailu ale nefunguje, pokud ho žena neumí nosit s patřičným postojem a výrazem, podotýká The New York Times. „Je to výrazné, odvážné a neotřelé,“ cituje deník devětadvacetiletou Sarah, která se podle svých slov takto obléká už od střední školy. Ovlivnily ji výstředně oblečené příbuzné z její italsko-americké rodiny, ale také reality show Mob Wives (Mafiánské paničky) a The Real Housewives of New Jersey (Skutečné paničky z New Jersey). Tyto pořady se začaly vysílat před více než dekádou, zájem o styl žen z podsvětí ale na sociálních sítích vzrostl výrazněji až nedávno, když influencerka Kayla Trivier označila rok 2024 za rok gangsterských žen. „Hodná holka je out, éra mafiánských manželek je in. Už jsou vidět gepardí potisky, třpyt, lesk, glamour, kožešiny, objemné vlasy,“ popsala styl, který je jí vlastní. Sopranovi a Carleoneovi jako inspirace Tiktokerky při hledání inspirace většinou sahají po příkladech fiktivních mafiánských manželek a milenek. Připodobňují se třeba ke Carmele Sopranové či Adrianě La Cervaové ze seriálu Rodina Sopránů o bossovi z New Jersey. Podíl na módním trendu je připisován tomuto seriálu i proto, že stanice HBO sérii nyní propaguje u příležitosti čtvrtstoletí od premiéry. HBO sice poznamenala, že momentálně populární styl na sociálních sítích je „důkazem o přetrvávajícím vlivu Rodiny Sopranů na kulturu“, nicméně nepotvrdila, že jde o výsledek podařeného marketingu.

K trendu se vyjádřila i představitelka Carmely Sopranové Edith Falcová. „Sopranovi neměli nic společného s násilím v kožešinovém průmyslu. Nezáleží na tom, jestli (kožichy) jsou nové nebo vintage, mučení do našich skříní nepatří,“ vyzvala následovatelky mafiánských manželek, aby upřednostnily umělé materiály před pravou kožešinou. Vzorem pro uživatelky TikToku se stala i Karen Hillová, která se přivdala do newyorského gangsterského klanu a jejíž příběh se stal předobrazem jedné z postav ve filmu Mafiáni od Martina Scorseseho. A komu by to bylo málo, může okopírovat i ženy ztvárněné Michelle Pfeifferovou v dramatu Zjizvená tvář inspirovaném chicagským gangsterem Al Caponem či Sharon Stoneovou z filmu Casino, kde se hraje podle pravidel mafiánského gangu z Las Vegas. Opomenout nelze ani jednu z nejznámějších mafiánských sérií – Kmotra. Režisér ságy Francis Ford Coppola dokonce trend okomentoval na sociálních sítích. „Slyšel jsem, že se vrací styl mafiánských manželek,“ začíná jeho příspěvek, v němž sdílel fotografie dvou „kmotrovských“ žen – Kay Corleonové, jejíž romantičtější šaty napodobovaly prý styl režisérovy manželky Eleanor, a Connie Corleonové. „Smyslná, rozkošná italská princezna,“ napsal Coppola o stylu druhé z postav, jež splňuje požadavek na trendovou módu mafiánských manželek. Hrála ji filmařova sestra Talia Shireová.

Účes Miley Cyrusové a kožich Rihanny Žádný takový styl trendující na TikToku se přitom nemusí vůbec promítnout do reálného života. A zároveň, jak podotýká The New York Times, existuje spousta lidí, kteří by vkusem v oblékání zapadli do seriálu Rodina Sopránů, přičemž některým se nelíbí, že jejich styl je považován za důsledek trendu. BBC si všímá, že každopádně k okázalejšímu stylu, jehož součástí je i mob wife look, tíhnou mnohé celebrity. Dokladem jsou blyštivé outfity a vyfoukaný účes zpěvačky Miley Cyrusové na letošních cenách Grammy i značkový kožich s leopardím vzorem, který si zpěvačka Rihanna přehodila přes teplákovou soupravu, když nastupovala na soukromý let do Aspenu, a který vyvolal nebývalou poptávku po vintage kožešinách. Reakce na Barbie či Boj o moc Módními ikonami se ženy na hraně zákona mohly stát i jako reakce na předchozí tiktokové (ale nejen ty) módní trendy ovlivněné fiktivními příběhy. Mafiánské ženy se zdají být protikladnou odpovědí třeba k holčičímu šatníku ve stylu Barbie, filmový hit obohatil mnohé skříně o spoustu růžové. Manželka Al Caponeho přece jen působí víc dospěle a silně. Na TikToku se loni rovněž prosazoval minimalismus v podobě béžových svetrů, decentně bílých triček a uhlazených účesů naznačujících „skrytý luxus“. Ke zviditelnění tomuto stylu pro změnu pomohl cenami Emmy ověnčený a divácky úspěšný seriál Boj o moc z firemního i osobního zákulisí mediálního magnáta. Nenápadný luxus nikdy nebyl určen pro masy, nicméně zatímco přiblížit se Boji o moc znamená mít v kašmírovém kabátě barvy velbloudí srsti naditou peněženku, napodobení Connie Corleonové je mnohem dostupnější. Můžete utratit padesát liber za kožich z umělé kožešiny nebo pět tisíc liber a dosáhnout stejného efektu, nepochybuje BBC. Pokud člověk cokoliv z těchto alternativ umí nebojácně nosit.

Miley Cyrusová na cenách Grammy

Cítit se bohatě Rovněž styl mafiánských manželek prezentuje bohatství, ovšem spíše prostřednictvím znaků, které jsou obvykle spojovány s novodobými zbohatlíky. Konkrétně těmi, kteří majetek nabyli nelegální cestou a svůj společenský vzestup dávají najevo okázalostí. „Zdá se, že jsme v neustálém koloběhu nostalgie po módních trendech, které měly kořeny v subkulturách, hodnotách a kontextu,“ podotkla teoretička módy Mandy Leeová. Ostatně někteří návrháři si maximalistický zbohatlický styl oblíbili už dávno, za všechny stačí zmínit Versaceho a jeho inspiraci míchající řecko-římské umění s pop-artem i barokem. „Nevěřím na dobrý vkus,“ vzkázal kritikům označujících jeho návrhy za vulgární. Podle BBC je trend mafiánských manželek nostalgií po této éře přelomu osmdesátých a devadesátých let. Souvislosti, proč se prosadí ten či onen trend, lze vztáhnout i obecně na vzestup či naopak pokles životní úrovně. V době krize, vysvětluje BBC, se možná nikdo nechce chlubit svým bohatstvím, spíš tedy lidé, kteří si to mohou dovolit, sáhnou po oblečení signalizující luxus nevtíravě. Zatímco ti, jimž se peněz tolik nedostává, se chtějí aspoň cítit nebo vypadat jako milionáři. Leopardí kožich a rudá rtěnka takovému pocitu napomůže spíš než střízlivě barevná mikina, i kdyby stála dva tisíce dolarů.

Seriál Boj o moc