Rock for People oslavil jubileum se Sex Pistols i Linkin Park

Že půjde o výjimečný ročník, bylo jasné už při příjezdu do areálu. Do útrob královéhradeckého letiště proudily davy lidí obtěžkaných zavazadly s nezbytným vybavením potřebným k ubytování v kempech. Jejich prostory se letos rozšířily natolik, aby byly schopny kapacitně pojmout větší množství oproti předchozím ročníkům. Ten letošní byl totiž vyprodaný.

Samotný areál festivalu Park 360 se rozrostl a přizpůsobil tak, aby tento rekordní počet návštěvníků zvládl. Stejně tak rekordní byl podle pořadatelů i letošní rozpočet, který byl oproti loňsku navýšen o třetinu a celkově činil 300 milionů. Během pěti dnů se na celkem deseti pódiích odehrálo více než dvě stě koncertů.

Malý kousek nebe s Avenged Sevenfold

Pro nedočkavce se areál otevřel již o den dřív. Prvních zhruba 10 tisíc návštěvníků si tak mohlo užít takzvanou warm-up party ještě předtím, než festival oficiálně odstartoval. Pro zbytek dorazivších návštěvníků se jeho útroby otevřely ve středu hodinu před polednem.

Hned první den si fanoušci mohli užít vystoupení Poly Noir, Normandie, Polaris, Bad Nerves, metalových divoženek Kittie, zpěvačky Poppy, Vladimira 518 ve spojení s 7krát3, kteří nedávno vydali společnou desku White Boy, nebo třeba japonských Sim. Po třech letech, tentokrát však na hlavní stage, se vrátil grandson.

Ještě před hlavní hvězdou večera si publikum podmanili poměrně vzácní Shinedown. „Já se na ně hrozně těšil, protože očekávaný koncert v roce 2022 byl nakonec zrušen, zbyl mi z něj doma jen lístek. Takže když je ohlásili, byl jsem nadšený,“ řekl Petr z Prahy. „Měla jsem to stejně,“ doplnila jej Sára. „Za mě to byl jeden z nejlepších koncertů letošního ročníku a strašně jsem si to užila.“

Headlinerem prvního dne pak byli američtí Avenged Sevenfold, kteří se do české kotliny vrátili po dlouhých jedenácti letech a naservírovali svým fanouškům známé hity jako Hail to the King, Buried Alive, Bat Country nebo A Little Piece of Heaven. Ani po šestnácti letech neopomněli vzpomenout na svého zesnulého kolegu Jamese „Reva“ Sullivana, kterému již tradičně věnovali skladbu So Far Away.

Závěr večera patřil například The Haunt, Fall From Everest, House of Protection nebo kontroverzním Irům Kneecap. Z české scény se představili pražští metalcoristé Abbie Falls nebo raper Renne Dang.

Into the Earth, maggots!

„Já přijela hlavně na Slipknot. Je to moje srdcovka už přes dvacet let. Jela jsem sem před dvěma lety vůbec poprvé hlavně kvůli nim a vůbec mi nevadí, že tu jsou letos znovu. Je to taková náplast za zrušený sólový koncert Coreyho Taylora loni. Tohle je tedy můj třetí ročník a už počítám dny, kdy si budu moct koupit lístek na ten příští. Strašně si přeju, aby přivezli třeba Korn nebo Limp Bizkit,“ přiblížila jedna z návštěvnic Zuzana. Než se však dočkala headlinera čtvrtečního dne, musela si ještě chvilku počkat.

Na pódiích totiž během dne řádili ještě Superheaven, Dead Poet Society, Dayseeker, Currents, Eagles of Death Metal, Zebrahead, Idles, The Ghost Inside nebo česká stálice festivalu Vypsaná fiXa, se kterou si zahostoval i Jiří Hrdina – tentokrát bez hokejky. Fanoušky indie rocku bezpochyby potěšil kvartet z britského Earlestownu K's. Z TikToku to až na velké pódium dotáhl Australan Kim Dracula, který se v tuzemsku představil vůbec poprvé a jehož lze žánrově zařadit jen těžko.

Podvečer patřil deathcoristům Lorna Shore, při jejichž vystoupení nechyběly ani ohně, ani obrovský circle pit pod pódiem. Na hradecké pódium se vrátili po třech letech, kdy festival otvírali. Tentokrát jejich výkon nepohřbil zvuk a extrémní vokál frontmana Willa Ramose si tak fanoušci mohli vychutnat naplno.

Večerní pódium patřilo hlavní hvězdě druhého dne – již zmiňovaným Slipknot. Ti i tentokrát dorazili bez svého posledního původního člena Shawna Crahana alias Clowna, který kvůli rodinným záležitostem na letošním turné kapelu nedoprovází, zato s Kelly Osbourneovou. Dcera slavného rockera je totiž manželkou DJ kapely Sida Wilsona. I devítihlavá iowská bestie slaví třicáté výročí, přivezla tak průřez svou dosavadní tvorbou.

Kdo neměl po celém dni ještě dost, mohl si zaskotačit na Pouštěčce Klubovny s DJ Naganem, na kterou dorazil i zakladatel festivalu Michal Thomes, nebo s americkým DJ Keatonem Prescottem známým pod uměleckým jménem Sullivan King, který mixuje dubstep s rockem a při svých vystoupeních neváhá vzít do ruky ani kytaru, mikrofon nebo skočit mezi rozvášněný dav. S ním si pro změnu zahostoval frontman headlinera předchozího večera M. Shadows.