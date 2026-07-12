Nejméně 27 lidí zahynulo při požáru, který zachvátil bar v Bangkoku, píše AP

Nejméně 27 lidí zahynulo při požáru, který zachvátil bar v thajské metropoli Bangkoku. S odvoláním na místní úřady to v neděli večer SELČ napsala agentura AP. Podle premiéra Anutina Čánvirakuna několik dalších lidí převezli záchranáři do nemocnice. Příčina požáru zatím není jasná.
Požár pravděpodobně zachvátil populární podnik v severní části Bangkoku, ve čtvrti Čatučak, napsala stanice Sky News. Podle záchranářů byl nahlášen kolem půlnoci místního času (19:00 SELČ). Hasičům se ho podařilo dostat pod kontrolu asi po půl hodině.
Záběry, které na internetu zveřejnili členové záchranných složek, ukazují obrovské plameny šlehající z předních dveří hospody v severní části thajského hlavního města, zatímco se lidé snažili utéct a hustý černý kouř stoupal k obloze. Na fotografiích z místa jsou vidět mimo jiné ohořelé židle a stoly v poškozeném interiéru podniku nebo řada přikrytých lidských těl, kolem nichž stojí zasahující záchranáři.
Premiér mezitím sdělil, že jeden z hudebníků vystupujících v podniku mu řekl, že viděl stoupat kouř z jističe poblíž pódia, načež vypadl proud, ozvala se exploze a prostor se zaplnil kouřem. Mnoho obětí bylo nalezeno na toaletách v zadní části podniku, doplnil předseda vlády.
Thajsko již v minulosti zažilo podobné tragédie. V roce 2022 zemřelo čtrnáct lidí při požáru v hudebním baru ve východní části země.
A více než deset let předtím, 1. ledna 2009, při oslavách Silvestra v nočním klubu Santika v thajském hlavním městě zahynulo 66 lidí a více než 200 bylo zraněno. Tento požár byl zřejmě způsoben ohňostrojem uvnitř budovy, napsala agentura AP.