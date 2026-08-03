Kuba se ocitla bez elektřiny, rozvodná síť opět zkolabovala


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Kubánská energetická síť v neděli opět zkolabovala. V pondělí o tom informovala agentura AFP s tím, že obyvatelé ostrovní země včetně Havany se ocitli ve tmě a bez dodávek elektřiny.

Kuba, čelící ropné blokádě od Spojených států, jež zemi odřízla od dodávek paliva, se řadu týdnů potýká s výpadky elektřiny a kolapsem sítě. AFP uvedla, že jen před 24 hodinami postihl výpadek celý západ země. Potíže souvisí nejen s embargem, ale také se zchátralou rozvodnou sítí.

Ostrovní země prožívá jednu z nejhorších ekonomických krizí za poslední desítky let. Kvůli nedostatku ropy musela zavést řadu restriktivních opatření a výrazně omezila základní služby.

Americký prezident Donald Trump v lednu nařídil zastavit venezuelské dodávky ropy na Kubu poté, co USA unesly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Šéf Bílého domu pak podepsal dekret, podle něhož hrozí cly každé zemi, jež by ropu na Kubu, kterou Washington označil za „mimořádnou hrozbu“, dodávala.

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Kubánská nemocnice

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