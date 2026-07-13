Ruský opoziční politik Naděždin tvrdí, že ho zatkla policie


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Ruský opoziční politik Boris Naděždin tvrdí, že byl zatčen a převezen na policejní stanici. Stalo se tak jen několik dnů poté, co byl označen za takzvaného „cizího agenta“. Naděždin se hodlal ucházet v zářijových volbách o křeslo poslance ve Státní dumě, dolní komoře ruského parlamentu, ale takzvaní „cizí agenti“ mají v Rusku zakázáno zúčastnit se voleb.

„Přišla policie. Vezou mě na oddělení v Dolgoprudném,“ napsal v pondělí Naděždin s odkazem na město nedaleko Moskvy. Důvod svého zadržení nesdělil.

V pátek zařadilo ruské ministerstvo spravedlnosti Naděždina do registru zahraničních agentů. Spolu s ním byl na seznam zařazen i politický projekt Štáb kandidátů, který vzešel z Naděždinovy prezidentské kampaně v letech 2023 až 2024.

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Rozhodnutí odůvodnilo ministerstvo tím, že se Naděždin podílel na vytváření a šíření materiálů jiných „cizích agentů“ a „nežádoucích“ organizací, šířil „nedůvěryhodné informace“ o rozhodnutích úřadů a volebním systému v zemi a dokonce „vyzýval k účasti na nepovolených shromážděních“.

Naděždin po svém zařazení do registru prohlásil, že bude „dál žít a pracovat“, pokračovat ve sběru podpisů potřebných pro kandidaturu do Státní dumy a že neplánuje opustit Rusko, připomnělo ruské vydání stanice BBC.

Naděždin se před dvěma lety pokoušel kandidovat proti nynějšímu ruskému vládci Vladimiru Putinovi jako jediný odpůrce války proti Ukrajině mezi kandidáty na hlavu státu, ale úřady jej do prezidentských voleb nepustily. Nepříjemným překvapením se podle pozorovatelů stala pro Kreml už skutečnost, že několik měsíců před volbami Rusové stáli ve frontách, aby se mohli podepsat na podporu Naděždinovy kandidatury.

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