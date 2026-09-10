Alarm na displeji. Český rozhlas zkouší novou technologii výstrahy

Český rozhlas a České radiokomunikace budou ve čtvrtek po jedné hodině odpoledne testovat nový systém varování v rozhlasovém vysílání. Posluchačům se na displeji rádia zobrazí nápis alarm místo názvu stanice.
Lidé místo názvu stanice mohou vidět také nápis „alert“, přijímač může též blikat či avizovat mimořádnost varovným zvukem, popisuje test Český rozhlas (ČRo).
Česko patří k prvním zemím, které tuto technologii zkoušejí. Českým unikátem má být propojení se systémem RDS (Radio Data System), který se projeví i na analogových přijímačích. Digitální rádia umí na varování reagovat i ve chvíli, kdy jsou vypnutá nebo naladěná na jinou stanici než Radiožurnál.
Systém by v budoucnu mohl posluchače rychle upozornit třeba na povodeň, požár nebo jinou závažnou mimořádnou událost, třeba výpadek proudu. Hlášení by mohla také fungovat podle lokality, v níž se přijímač nachází.