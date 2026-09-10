Babiš uložil Schillerové, aby navrhla firmy pro sanaci na Klatovsku

Premiér Andrej Babiš zadal ministryni financí Aleně Schillerové (oba ANO), aby navrhla firmy pro dekontaminaci jedů nalezených v šumavské oblasti Dobrá Voda na Klatovsku. Novinářům na dotaz k postupu Motoristů ohledně řešení staré ekologické zátěže řekl, že nemá rád monopolní dodavatele. Motoristé předtím navrhli firmu Dekonta.
Babiš před odletem na jednání v Bratislavě potvrdil, že ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) v pondělí navrhl, aby zakázku získala sanační firma Dekonta. Kvůli nesouhlasu ale vláda bod přerušila a vrátí se k němu na příštím pondělním jednání. Média v souvislosti s kauzou upozorňují na minoritní akcionářku společnosti Kláru Sovovou, která za Motoristy kandiduje na pražskou primátorku. Babiš řekl, že ji nezná.
Dekonta, která prováděla průzkum šumavské oblasti, se ve středu ohradila proti spojování své odborné činnosti s aktuálním politickým děním. Na rozhodování o zakázkách ani na řízení se Sovová podle firmy nepodílela.
Červený v úterý oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku, v prostoru národního parku Šumava, je asi tisíc tun kontaminované zeminy a dvě stě sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace za 192 milionů korun podle něj začne 21. září a potrvá do června 2028. Ministr současně odmítl, že se věcí zabývá proto, že v Dekontě působila jeho stranická kolegyně Sovová.
Dekonta prováděla průzkum bývalého vojenského cvičiště Prášily na Šumavě v roce 2023, na něj poté navázala sanace menšího území. Bývalé vedení ministerstva životního prostředí tehdy podle Červeného dostalo od Dekonty informace, jaké nebezpečné látky tam jsou a že zasažené území je větší. Letos v červnu ministerstvo Dekontu pověřilo průzkumem unikajících chemikálií v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda. Podle ministerstva dostala Dekonta zakázku za 3,2 milionu korun na základě výjimky ministra z důvodu závažného bezpečnostního a environmentálního rizika.
Exministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) vyzval ke zveřejnění závěrečné zprávy Dekonty z průzkumu.
Ministerstvo sdělí starostům postup sanace
Ministerstvo životního prostředí seznámí počátkem příštího týdne zástupce dotčených šumavských obcí s tím, jak se budou sanovat toxické látky na Šumavě, řekl starosta města Hartmanice Pavel Valdman (SNK Hartmanice 2018). Na setkání se starosty budou podle Valdmana zřejmě i reprezentanti dalších institucí, už ve středu starosty objížděli zástupci resortu, policie a parku.
Starosta řekl, že z ministerstva přijel zástupce sekce bezpečnosti a krizového řízení, který dostal věc na starost, dorazili také vedoucí okresní klatovské policie a zástupce národního parku. „Přišli se zeptat, co nás nejvíc trápí a na co se lidé ptají. Řekl jsem jim, že nikdo neví to místo, že by bylo dobré ho zveřejnit, protože stejně už je to ‚profláknuté‘,“ uvedl Valdman.
Starosta jim podle svých slov tlumočil otázku z dopisu místního obyvatele, který se ptal na to, zda toxické látky neohrozí podzemní vody, jestli město monitoruje vzorky vody v řece Křemelné a Zhůřském potoku a jaká jsou rizika. „Lidé se začínají ptát, jsou zvědaví,“ poznamenal. Se zástupcem ministerstva se dohodl na tom, že město bude dotazy posílat tomuto vládnímu resortu.
„Po víkendu by mělo být pro šumavské starosty sezení u kulatého stolu, kde by se měly dotčené obce dovědět, co se tady děje, jaký je plán a jak to bude probíhat. Jsem na to zvědavý,“ řekl Valdman.
Zasažené místo střeží policie nepřetržitě
Zástupci institucí ve středu starostovi neřekli konkrétní zasažené místo. „Prý je to tam střežené policií nonstop a jde o vymezený prostor 300 krát 300 metrů. Bude se to hlídat do té doby, než se něco vyřeší v Praze a než se nastíní jasný postup,“ přiblížil.
„Žádný termín ve středu nezazněl, to nám řeknou u kulatého stolu. Teď obcházeli starosty nejdotčenějších obcí a řekli nám, abychom zatím nic neřešili po vlastní linii a všechno ať přesouváme na MŽP. A ještě se mi ozvala jeho mluvčí, abych případně komunikoval s ní, kdybychom měli problémy nebo dotazy novinářů a tak. Chtějí zmírnit paniku,“ nastínil Valdman.
Dalšími dotčenými obcemi jsou podle něj Čachrov a Prášily, ale už se to netýká Železné Rudy. Valdman řekl, že jde o lokalitu Kepelského Zhůří. Do roku 1989 tam bylo chemické cvičiště československé armády, kde jsou bunkry s propadlými stropy. „Baráků je tam pár, spíš to bude ve sklepích,“ míní.
Na Šumavu teď lidé jezdí na houby, podle starosty začíná „houbařské šílenství“. „Nemyslím si ale, že by tam mířila procesí turistů. Okolo vede cyklostezka ze Zhůří na Hůrku po ‚generálské‘ cestě, takže tam nějaký pohyb je, ale nevím, že by do těch zašitých luk lidé chodili,“ dodal.
Podle starosty poblíž místa – na Zhůří – bude v sobotu od 10:00 bohoslužba u kapličky, kříže smíření a pomníku americké armádě. „Řekli mi, že to není ohrožené, že je zachovaný běžný provoz,“ uzavřel.