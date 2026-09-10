Babiš uložil Schillerové, aby navrhla firmy pro sanaci na Klatovsku


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK
Nahrávám video
Zdroj: ČT24

Premiér Andrej Babiš zadal ministryni financí Aleně Schillerové (oba ANO), aby navrhla firmy pro dekontaminaci jedů nalezených v šumavské oblasti Dobrá Voda na Klatovsku. Novinářům na dotaz k postupu Motoristů ohledně řešení staré ekologické zátěže řekl, že nemá rád monopolní dodavatele. Motoristé předtím navrhli firmu Dekonta.

Babiš před odletem na jednání v Bratislavě potvrdil, že ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) v pondělí navrhl, aby zakázku získala sanační firma Dekonta. Kvůli nesouhlasu ale vláda bod přerušila a vrátí se k němu na příštím pondělním jednání. Média v souvislosti s kauzou upozorňují na minoritní akcionářku společnosti Kláru Sovovou, která za Motoristy kandiduje na pražskou primátorku. Babiš řekl, že ji nezná.

Dekonta, která prováděla průzkum šumavské oblasti, se ve středu ohradila proti spojování své odborné činnosti s aktuálním politickým děním. Na rozhodování o zakázkách ani na řízení se Sovová podle firmy nepodílela.

Na Šumavě je dvě stě sudů s rtutí či arsenem, uvedl Červený
Nebezpečné chemikálie na Šumavě

Červený v úterý oznámil, že v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku, v prostoru národního parku Šumava, je asi tisíc tun kontaminované zeminy a dvě stě sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Sanace za 192 milionů korun podle něj začne 21. září a potrvá do června 2028. Ministr současně odmítl, že se věcí zabývá proto, že v Dekontě působila jeho stranická kolegyně Sovová.

Dekonta prováděla průzkum bývalého vojenského cvičiště Prášily na Šumavě v roce 2023, na něj poté navázala sanace menšího území. Bývalé vedení ministerstva životního prostředí tehdy podle Červeného dostalo od Dekonty informace, jaké nebezpečné látky tam jsou a že zasažené území je větší. Letos v červnu ministerstvo Dekontu pověřilo průzkumem unikajících chemikálií v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda. Podle ministerstva dostala Dekonta zakázku za 3,2 milionu korun na základě výjimky ministra z důvodu závažného bezpečnostního a environmentálního rizika.

Exministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) vyzval ke zveřejnění závěrečné zprávy Dekonty z průzkumu.

Ministerstvo sdělí starostům postup sanace

Ministerstvo životního prostředí seznámí počátkem příštího týdne zástupce dotčených šumavských obcí s tím, jak se budou sanovat toxické látky na Šumavě, řekl starosta města Hartmanice Pavel Valdman (SNK Hartmanice 2018). Na setkání se starosty budou podle Valdmana zřejmě i reprezentanti dalších institucí, už ve středu starosty objížděli zástupci resortu, policie a parku.

Starosta řekl, že z ministerstva přijel zástupce sekce bezpečnosti a krizového řízení, který dostal věc na starost, dorazili také vedoucí okresní klatovské policie a zástupce národního parku. „Přišli se zeptat, co nás nejvíc trápí a na co se lidé ptají. Řekl jsem jim, že nikdo neví to místo, že by bylo dobré ho zveřejnit, protože stejně už je to ‚profláknuté‘,“ uvedl Valdman.

Česko trápí stovky kontaminovaných míst. Podívejte se na aktuální mapu
Ilustrační grafika

Starosta jim podle svých slov tlumočil otázku z dopisu místního obyvatele, který se ptal na to, zda toxické látky neohrozí podzemní vody, jestli město monitoruje vzorky vody v řece Křemelné a Zhůřském potoku a jaká jsou rizika. „Lidé se začínají ptát, jsou zvědaví,“ poznamenal. Se zástupcem ministerstva se dohodl na tom, že město bude dotazy posílat tomuto vládnímu resortu.

„Po víkendu by mělo být pro šumavské starosty sezení u kulatého stolu, kde by se měly dotčené obce dovědět, co se tady děje, jaký je plán a jak to bude probíhat. Jsem na to zvědavý,“ řekl Valdman.

Zasažené místo střeží policie nepřetržitě

Zástupci institucí ve středu starostovi neřekli konkrétní zasažené místo. „Prý je to tam střežené policií nonstop a jde o vymezený prostor 300 krát 300 metrů. Bude se to hlídat do té doby, než se něco vyřeší v Praze a než se nastíní jasný postup,“ přiblížil.

„Žádný termín ve středu nezazněl, to nám řeknou u kulatého stolu. Teď obcházeli starosty nejdotčenějších obcí a řekli nám, abychom zatím nic neřešili po vlastní linii a všechno ať přesouváme na MŽP. A ještě se mi ozvala jeho mluvčí, abych případně komunikoval s ní, kdybychom měli problémy nebo dotazy novinářů a tak. Chtějí zmírnit paniku,“ nastínil Valdman.

Lidé z obcí na západě Čech si stěžují, že se do krajiny rozlévá znečištěná voda. Na doly podali stížnost
Kaolinové kaly

Dalšími dotčenými obcemi jsou podle něj Čachrov a Prášily, ale už se to netýká Železné Rudy. Valdman řekl, že jde o lokalitu Kepelského Zhůří. Do roku 1989 tam bylo chemické cvičiště československé armády, kde jsou bunkry s propadlými stropy. „Baráků je tam pár, spíš to bude ve sklepích,“ míní.

Na Šumavu teď lidé jezdí na houby, podle starosty začíná „houbařské šílenství“. „Nemyslím si ale, že by tam mířila procesí turistů. Okolo vede cyklostezka ze Zhůří na Hůrku po ‚generálské‘ cestě, takže tam nějaký pohyb je, ale nevím, že by do těch zašitých luk lidé chodili,“ dodal.

Podle starosty poblíž místa – na Zhůří – bude v sobotu od 10:00 bohoslužba u kapličky, kříže smíření a pomníku americké armádě. „Řekli mi, že to není ohrožené, že je zachovaný běžný provoz,“ uzavřel.

Výběr redakce

Inspekce našla salmonelu v kuřecích paličkách z Lidlu

Inspekce našla salmonelu v kuřecích paličkách z Lidlu

před 1 mminutou
Ve sněmovně se mluvilo o zálohování PET lahví a jednalo o dálničních známkách

ŽivěVe sněmovně se mluvilo o zálohování PET lahví a jednalo o dálničních známkách

09:01Aktualizovánopřed 3 mminutami
Na lodi v čínském přístavu vypukl požár. Mrtvých jsou desítky

Na lodi v čínském přístavu vypukl požár. Mrtvých jsou desítky

13:39Aktualizovánopřed 23 mminutami
Knihovna Václava Havla se přejmenuje na 1. prezidentskou

Knihovna Václava Havla se přejmenuje na 1. prezidentskou

11:49Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Akce NATO odradila ruské ponorky od poškození kabelů u Špicberků

Akce NATO odradila ruské ponorky od poškození kabelů u Špicberků

před 2 hhodinami
Lázeňský dům v Luhačovicích nesmí kvůli norovirové epidemii přijímat klienty

Lázeňský dům v Luhačovicích nesmí kvůli norovirové epidemii přijímat klienty

11:21Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Ukrajina udeřila na klíčový ruský přístav v Kaspickém moři

Ukrajina udeřila na klíčový ruský přístav v Kaspickém moři

07:54Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Trump slíbil vyplatit dospělým Američanům pět tisíc dolarů, pokud republikáni vyhrají

Trump slíbil vyplatit dospělým Američanům pět tisíc dolarů, pokud republikáni vyhrají

06:23Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Inspekce našla salmonelu v kuřecích paličkách z Lidlu

Kuřecí paličky z Rumunska, které odebrala Státní zemědělská a potravinářská inspekce ve strakonickém Lidlu, obsahovaly bakterie salmonely, sdělil v tiskové zprávě mluvčí inspekce Pavel Kopřiva. Pokud mají lidé výrobek doma v mrazáku, inspekce jim důrazně doporučuje maso nejíst. Bakterie způsobují salmonelózu, která se projevuje průjmy a zvracením.
před 1 mminutou

ŽivěVe sněmovně se mluvilo o zálohování PET lahví a jednalo o dálničních známkách

Sněmovna projednala a odeslala do třetího čtení vládní novelu zákona o pozemních komunikacích, která má od příštího roku zastavit pravidelné zdražování dálničních známek. Opozice pokládá krok za populistický. Při interpelacích uvedl ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé), že nechce zavádět zálohování PET lahví. V případě hliníkových plechovek to nevyloučil.
09:01Aktualizovánopřed 3 mminutami

Babiš uložil Schillerové, aby navrhla firmy pro sanaci na Klatovsku

Premiér Andrej Babiš zadal ministryni financí Aleně Schillerové (oba ANO), aby navrhla firmy pro dekontaminaci jedů nalezených v šumavské oblasti Dobrá Voda na Klatovsku. Novinářům na dotaz k postupu Motoristů ohledně řešení staré ekologické zátěže řekl, že nemá rád monopolní dodavatele. Motoristé předtím navrhli firmu Dekonta.
před 1 hhodinou

Knihovna Václava Havla se přejmenuje na 1. prezidentskou

Knihovna Václava Havla ponese nové jméno 1. prezidentská knihovna, aby vyhověla přání první dámy a vdovy po exprezidentovi Dagmar Havlové, sdělil šéf správní rady knihovny David Dušek. Havlovo jméno instituce užívat nesmí, protože k tomu už nemá souhlas Havlové. Knihovna se také nebude podílet na organizaci prestižní Ceny Václava Havla.
11:49Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Lázeňský dům v Luhačovicích nesmí kvůli norovirové epidemii přijímat klienty

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje (KHS ZK) dočasně zakázala kvůli epidemii gastroenteritidy lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Hygienici tam evidují přes 170 případů onemocnění. K tomuto kroku přistoupili, aby zabránili dalšímu šíření akutního onemocnění vyvolaného noroviry. Mimořádné opatření bude platit od 15. září.
11:21Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Alarm na displeji. Český rozhlas zkouší novou technologii výstrahy

Český rozhlas a České radiokomunikace budou ve čtvrtek po jedné hodině odpoledne testovat nový systém varování v rozhlasovém vysílání. Posluchačům se na displeji rádia zobrazí nápis alarm místo názvu stanice.
před 3 hhodinami

Městský soud zrušil osvobození Feriho

Obvodní soud pro Prahu 3 bude znovu rozhodovat v kauze Dominika Feriho, která se týká údajného dalšího znásilnění. Městský soud v Praze zrušil předchozí rozhodnutí, kdy Feriho prvoinstanční soud zprostil obžaloby. Vyplývá to z databáze Infosoud. Státní zástupkyně tvrdila, že si Feri v roce 2015 při styku s tehdy sedmnáctiletou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom, podle soudu se ale nejednalo o trestný čin. Následně se žalobkyně odvolala, stejně tak i Feri.
10:16Aktualizovánopřed 4 hhodinami

VideoHosté Událostí, komentářů probrali klíčová témata říjnových voleb

Za měsíc čekají voličky a voliče v Česku komunální a senátní volby. Právě ty komunální jsou nejvíce spojené s každodenním životem voličů – rozhoduje se v nich o dopravě, bydlení, školách, veřejném prostoru nebo například dostupnosti služeb. To, podle čeho lidé svůj hlas odevzdávají, se ale výrazně liší podle velikosti obce. O předvolebních tématech diskutovali v Událostech, komentářích předseda zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO), místopředseda sněmovny Jiří Barták (Motoristé), člen sněmovního mandátového a imunitního výboru Radek Koten (SPD), místopředseda poslaneckého klubu ODS Jiří Havránek, předsedkyně klubu STAN Michaela Šebelová a předseda výboru pro vědu, vzdělávání, mládež a sport Matěj Ondřej Havel (TOP 09). Diskusí provázela Tereza Řezníčková.
před 6 hhodinami

Evropský pohled

ČT24 každý den vybírá z obsahu publikovaného evropskými veřejnými médii, členy Eurovize.
EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

EU chce zpřísnit pravidla pro Airbnb a krátkodobé pronájmy kvůli bytové krizi

před 21 hhodinami
Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

Estonští vědci odhalili nebezpečné výkyvy vody mezi Varenským jezerem a Černým mořem

před 21 hhodinami
Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

Lotyšsko plánuje zakázat autobusové linky do Ruska a Běloruska

8. 9. 2026
Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

Polsko má nejplnější zásobníky plynu v Evropské unii

8. 9. 2026
Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

Růst, restrukturalizace a propouštění. Co se děje v herním průmyslu?

7. 9. 2026
Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

Stavba domu vlastními silami je pro řadu Španělů možností, jak si zajistit bydlení

7. 9. 2026
Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

Falešná videa o hubnutí lákají k nákupům. Cílí hlavně na mladé ženy, varují výzkumníci

6. 9. 2026
Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

Mezi litevskými politiky roste nespokojenost s pomalým sbližováním s Pekingem

4. 9. 2026
Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

Darja uprchla z okupovaného Krymu. Na Ukrajině se poprvé cítila doma a v bezpečí

4. 9. 2026
Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

Ukrajinští migranti se v Polsku cítí stále izolovanější, ukazuje výzkum

4. 9. 2026
Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

Lodní doprava v Německu se přizpůsobuje vysychajícímu Rýnu

3. 9. 2026
Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

Škola přes videohovor: Jak se mladí vězni v Charkově učí společně s vrstevníky

2. 9. 2026
Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

Irské děti se na sociální sítě dostanou i přes věkové kontroly

2. 9. 2026
„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

„Přišly úplně vyděšené.“ Migrantky v Ceutě čelí sexuálnímu násilí, místní nabídli útočiště

1. 9. 2026
V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

V Irsku přišli s alternativou k trestnímu stíhání v souvislosti s drogami

1. 9. 2026
Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

Archivář zradil KGB a přinesl její nejhlubší tajemství do Vilniusu

31. 8. 2026
Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

Systém hawala se stal preferovanou „podzemní bankou“ pro zločince

31. 8. 2026
USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

USA a NATO bijí na poplach kvůli kritickému nedostatku raket Patriot v Evropě

28. 8. 2026
Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

Rekordní počet kadetů zahájí studium na litevské vojenské akademii

28. 8. 2026
Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

Ukrajina se kvůli čínským součástkám v ruských zbraních obrátila na Peking

27. 8. 2026
Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

Proč jsou alpské sesuvy stále intenzivnější a nepředvídatelnější

27. 8. 2026
Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

Francouzské školství se stává jedním z hlavních témat prezidentské kampaně

26. 8. 2026
Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

Antverpy trvají na zákazu žebrání, evropský výbor jej označil za protiprávní

26. 8. 2026
Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

Silná bouře připravila tisíce Litevců na několik dní o vodu a elektřinu

25. 8. 2026