Lázeňský dům v Luhačovicích nesmí kvůli norovirové epidemii přijímat klienty

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje (KHS ZK) dočasně zakázala kvůli epidemii gastroenteritidy lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích přijímat nové klienty. Hygienici tam evidují přes 170 případů onemocnění. K tomuto kroku přistoupili, aby zabránili dalšímu šíření akutního onemocnění vyvolaného noroviry. Mimořádné opatření bude platit od 15. září.
V objektu, který provozuje poskytovatel zdravotních služeb Knebl, se od 8. července postupně u ubytovaných klientů šíří epidemie akutních gastroenteritid.
Hygienici zahájili šetření a nařídili informovat a proškolit personál ohledně úklidu, dezinfikovat sanitární zařízení ve společných prostorách, udělat kompletní sanitaci pokojů po ukončení pobytu klientů, u kterých se vyskytly potíže. Provozovateli uložili také denně dezinfikovat omyvatelné plochy v kuchyňské části a dbát na zvýšenou osobní hygienu personálu a sledovat jeho zdravotní stav. Po další kontrole se například také zrušily společenské a kulturní akce v zařízení.
Izolace pacientů
Výsledky kontrol vyloučily stravovací provoz jako původce či faktor šíření vzniklých potíží. Zdrojem nákazy nebyla ani pitná a minerální voda, ani voda z bazénu. Kvůli šíření infekce se také izolovali nemocní na pokojích a neposkytovaly se jim lázeňské a rehabilitační procedury.
Přes opatření se však nepodařilo šíření epidemie v zařízení zastavit. Vzhledem k vysokému stupni nakažlivosti norovirů a přetrvávajícímu riziku přenosu infekce na další osoby – klienty v uzavřeném kolektivu zdravotnického zařízení, je situace vyhodnocena jako epidemiologicky nestabilní, uvedli hygienici. Rozhodli proto o dočasném zastavení příjmu nových klientů. Toto opatření je nezbytné k přerušení řetězce epidemického procesu a k provedení celkové sanitace prostor zdravotnického zařízení, dodala krajská hygienická stanice.
Norovirová nákaza se projevuje nevolností, zvracením, průjmem a bolestmi břicha. Nemoc se podle přednosty Kliniky infekčních chorob Fakultní nemocnice Brno Petra Husy šíří nejčastěji stolicí. Člověk se dle něj může infikovat třeba návštěvou sociálního zařízení po někom, kdo viry vylučuje. Nakazit se lze ale i prostřednictvím kontaminované vody či potravin.
Podle hygieniků se nemoc lidově zvaná střevní chřipka rychle šíří, ale pokud nemá člověk například narušenou imunitu, dokáže se s ní vypořádat během jednoho až tří dnů.
„Prevence onemocnění spočívá především v důsledné kontrole vodních zdrojů, dodržování hygienických zásad při přípravě stravy, mytí a dezinfekci rukou, dezinfekci povrchů, izolaci nemocných a dodržování hygienicko-epidemiologických opatření, včetně správné manipulace s ložním prádlem a ručníky klienta,“ uvedli hygienici.
Přítomnost norovirů potvrdili nedávno hygienici také v souvislosti s hromadným onemocněním klientů a návštěvníků Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníku.