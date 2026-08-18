Zažívací potíže návštěvníků jesenických lázní zřejmě vyvolaly noroviry


18. 8. 2026Aktualizovánopřed 2 mminutami|Zdroj: ČTK, Facebook/Priessnitzovy léčebné lázně a.s.

Dle prvních výsledků jsou za hromadným onemocněním návštěvníků Priessnitzových léčebných lázní v Jeseníkách noroviry. Jde o střevní chřipku, která se projevuje průjmy a zvracením. Původce tohoto snadno přenosného virového onemocnění hygienici stále hledají, řekla mluvčí olomoucké krajské hygienické stanice Markéta Koutná. Lázně přijaly hygienická opatření a nadále jsou v běžném provozu, řekl v pondělí jejich ředitel Roman Provazník.

Hygienická stanice v uplynulých dnech mezi klienty a návštěvníky zaznamenala celkem 111 případů akutních zažívacích obtíží. Podle hygieniků jde o mimořádný počet. „Co si pamatuji od covidu, tak jsme nic takového v Olomouckém kraji neřešili,“ podotkla mluvčí hygienické stanice.

Zvýšený počet případů hygienici zaznamenávali od 7. srpna. „Onemocnění se projevuje zvracením, průjmem a bolestmi břicha, výjimečně také zvýšenou teplotou. Průběh je převážně mírný a potíže ve většině případů odezní během jednoho až dvou dnů,“ popsala v pondělí Koutná.

Lázně v úterý uvedly, že po zahájení šetření ze strany hygieniků jim byla uložena povinnost provádění speciálních dezinfekcí povrchů na toaletách, v jídelnách a v dalších společných prostorách, informování osob o nutnosti zvýšené četnosti hygieny rukou a monitorování nových případů nákazy.

„I díky těmto opatřením se podařilo situaci stabilizovat víceméně do normy, již v minulém týdnu byl zaznamenán počet nových případů onemocnění velice nízký, v řádu jednotek případů a v těchto dnech se již blíží nule, to je běžnému rozšíření v populaci,“ informovaly lázně. Že další případy nepřibývají a hygienická opatření zabrala, potvrdila i Koutná.

Šetření podle lázní zatím nebylo ukončeno, avšak dle klinických příznaků se jednalo o virovou nákazu – střevní chřipku. „Provoz v lázních je ve standardním režimu, veškeré poskytování jak léčebných, tak stravovacích služeb i dalších služeb probíhá bez omezení,“ doplnilo zařízení.

Hygienici čekají na další vzorky, pátrají i po původu onemocnění

„Máme zatím jeden výsledek vyšetření a potvrdily se tam noroviry. Je to snadno přenositelné virové onemocnění, které způsobuje akutní gastroenteritidu, to znamená křeče v břiše, vodnatý průjem, případně zvýšenou teplotu. Odpovídá to projevům u případů, které evidujeme. Nicméně jde pouze o vyšetření jednoho klinického vzorku, kolegyně čekají na laboratoř na další vzorky, abychom měli jistotu,“ vysvětlila Koutná.

Právě od dalších vyšetření si hygienici zároveň slibují, že se jim podaří dopátrat také původce tohoto onemocnění – může jím být například někdo z personálu, ale i jídlo, které klienti a návštěvníci lázní jedli. „Pokud bude odebrán vzorek od nemocného, který je nositelem, tak se k tomu dopátráme. Případně pokud ten nositel bude v některém z pokrmů, který jsme odebírali, tak se můžeme také dopátrat, odkud to je,“ popsala mluvčí a doplnila, že je potřeba počkat na všechny výsledky.

Priessnitzovy lázně řeší výskyt 111 případů zažívacích potíží
Lázeňský hotel Sanatorium Priessnitz v Priessnitzových léčebných lázních Jeseník

Podle hygieniků se nemoc lidově zvaná střevní chřipka rychle šíří, ale pokud nemá člověk například narušenou imunitu, dokáže se s ní vypořádat během jednoho až tří dnů. „Tělo si s tím poradí, ale samozřejmě mohou být případy, kdy průběh může být závažnější. V drtivé většině případů, které máme evidovány, byl průběh mírný,“ podotkla Koutná.

Lázně se na hygieniky obrátily poté, co minulý víkend onemocnělo více jejich klientů. Mluvčí krajské záchranné služby Břetislav Bolard v pondělí řekl, že záchranná služba v této souvislosti převezla v té době šest lidí do nemocnice.

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