Zájem o očkování proti chřipce se za patnáct let více než zdvojnásobil

Zájem o očkování proti chřipce se v Česku za posledních patnáct chřipkových sezon více než zdvojnásobil. Loni jej podstoupilo přes 825 tisíc Čechů, což je zhruba 7,5 procenta populace. Ze seniorů se nechal očkovat každý čtvrtý, vyplývá z dat ministerstva zdravotnictví. Vláda v pondělí projedná návrh, aby nově by mohli očkovat všichni lékaři i stomatologové nebo proškolení lékárníci.
Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) má návrh podporu řady odborností lékařů. „Přichází od odborníků napříč medicínskými obory – od vakcinologů a infektologů až po lékaře, kteří se starají o seniory, chronicky nemocné nebo pacienty s diabetem, kardiovaskulárními, respiračními nebo onkologickými onemocněními,“ uvedl.
Právě seniory a více nemocné chřipka podle lékařů ohrožuje nejvíc, chřipkové epidemie na podzim a v zimě se každoročně projevují na počtu zemřelých.
Vojtěch: Lékárny mohou systém vhodně doplnit
„Praktický lékař zůstává základem preventivní péče, lékárny ale mohou současný systém vhodně doplnit,“ dodal. Samozřejmě je to na dobrovolné bázi, nezavádíme žádnou novou povinnost, ale prostě možnost,“ uvedl.
Obavy kritiků, že lékárníci nemají dostatečné vzdělání, aby mohli správně zasáhnout v případě vážných komplikací po očkování, ministr nesdílí. Budou muset absolvovat speciální kurz. Nežádoucích účinků po chřipkových vakcínách je podle ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Tomáše Boráně minimum.
„Při 630 tisících až 780 tisících dávkách podaných ročně evidujeme u dospělých pouze jednotky až nižší desítky hlášení podezření na nežádoucí účinky. Bezprostřední anafylaktická reakce se přitom v hlášeních za posledních pět let neobjevila ani jednou,“ uvedl Boráň.
Očkování proti chřipce je kvůli proměně viru i vakcíny potřeba každý podzim. Lidé starší 65 let jej mají hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, mladším na ně často přispívá zaměstnavatel nebo zdravotní pojišťovna.