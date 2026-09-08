Nahrávám video
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) chce v kabinetu prosadit možnost nechat se očkovat proti chřipce v lékárnách. Část kabinetu je sice proti, ale návrh má podporu řady odborných i profesních organizací. Vakcinologové, lékaři, onkologové nebo obezitologové zdůraznili, že je potřeba zajistit školení personálu, ale pak může být očkování v lékárnách zahájeno neprodleně. Opačný názor má prezident České lékařské komory Milan Kubek, který se obává, že by povolení očkování v lékárnách mohlo vést k poklesu důvěry v daný zákrok.