VideoOčkování proti chřipce v lékárnách podpořily profesní organizace


před 10 mminutami|Zdroj: ČT24
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Zdroj: ČT24

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) chce v kabinetu prosadit možnost nechat se očkovat proti chřipce v lékárnách. Část kabinetu je sice proti, ale návrh má podporu řady odborných i profesních organizací. Vakcinologové, lékaři, onkologové nebo obezitologové zdůraznili, že je potřeba zajistit školení personálu, ale pak může být očkování v lékárnách zahájeno neprodleně. Opačný názor má prezident České lékařské komory Milan Kubek, který se obává, že by povolení očkování v lékárnách mohlo vést k poklesu důvěry v daný zákrok.

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