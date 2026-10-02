Polské ministerstvo obrany chystá zákon zajišťující připravenost země na válku

Polské ministerstvo obrany připravuje návrh zákona, který má zajistit, že země bude plně připravena na válku, informoval deník Rzeczpospolita. Cílem je podle listu posílit obranyschopnost Polska. Zákon by měl zdokonalit systém velení obrany země a zlepšit připravenost státní správy na plnění úkolů ve stavu pohotovosti, tedy ještě před vyhlášením válečného stavu.
Rzeczpospolita píše, že zákon by měl zlepšit spolupráci mezi ozbrojenými složkami a organizacemi, které jsou zodpovědné za vnitrostátní bezpečnost, a upravit již platné předpisy týkající se současných hrozeb, zejména hybridních, kybernetických a souvisejících s dezinformacemi.
Zákon má také mimo jiné zvýšit počet organizací zapojených do státní obrany a nastavit pravidla pro civilní zaměstnance pracující na velitelských stanovištích s omezenou možností návratu domů. Zároveň by měl urychlit proces přesunu jednotek do klíčových míst.
Mediální oddělení ministerstva deníku potvrdilo, že na návrhu pracuje. Kdy však bude předložen Sejmu, dolní komoře polského parlamentu, zatím není kvůli složitému legislativnímu procesu známo.
Návrh zákona očekává také Rada národní bezpečnosti, která funguje jako poradní orgán prezidenta a skládá se mimo jiné z předsedy vlády, ministrů obrany, vnitra a financí a náčelníka generálního štábu.