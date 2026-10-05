Ukrajina uvádí, že proti dronům začala používat robotické střelecké věže

Ukrajina při obraně před ruskými drony s proudovým pohonem začala používat robotické střelecké věže, které k zaměřování cílů využívají prvky umělé inteligence (AI), vyplývá z pondělního sdělení mluvčího ukrajinského letectva Jurije Ihnata, které zaznamenala stanice Suspilne. Prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli podle agentury Ukrinform sdělil, že v Kyjevě úřady instalovaly nejméně dvanáct střeleckých věží a dalších osm bude v Kyjevské oblasti.
Ukrajinci instalují tyto věže například na mostech a robotické zbraně už mají za sebou první úspěšné sestřely ruských proudových dronů, prohlásil Ihnat. Zároveň je však podle mluvčího dosah těchto systémů poměrně omezený, neboť využívají kulomet, uvádí Suspilne.
„Mohou operovat zhruba do (vzdálenosti) jednoho kilometru. A fungují, když jsou příznivé podmínky, když je vhodný úhel pro střelbu,“ sdělil agentuře AFP Ihnat s tím, že se nejedná o „všelék“, ale o součást víceúrovňového systému protivzdušné obrany.
Ukrajina podle AFP už nějakou dobu urychluje integraci umělé inteligence do svých obranných schopností a technologii AI využívá na frontové linii k navádění dronů, detekci cílů pro údery a pro koordinaci rozsáhlých operací.
Útoky na kyjevské mosty
Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské invazi. Součástí bojů jsou časté vzdušné údery, které v poslední době obě strany zintenzivnily. Moskva přitom v posledních týdnech útočí ve dne i v noci a používá drony s proudovými motory, které se ukrajinské armádě hůře sestřelují.
Od minulého týdne ruská invazní armáda několikrát zaútočila na mosty v Kyjevě – nejprve na Jižní most (Pivdennyj most) a posléze Severní most (Pivničnyj most), které vedou přes řeku Dněpr a jsou důležitými spojnicemi pravobřežní a levobřežní části metropole. Starosta Kyjeva Vitalij Klyčko v pátek uvedl, že ve městě je kvůli zesíleným ruským útokům velmi dramatická situace.
Ruské bombardování Charkova má pět obětí
Ruské pondělní bombardování Charkova si dle starosty města Ihora Terechova vyžádalo pět obětí a 29 zraněných. V brzkém odpoledni informoval, že ruské letectvo svrhlo na Slobidskou čtvrť nejméně tři pumy a že požár zachvátil skladiště a poničené jsou obytné domy. Upozornil, že v troskách jedné z budov mohou být lidé. Postupně navyšoval počty obětí. Uvedl také, že ruský útočný dron zasáhl čerpací stanici v Kyjevské čtvrti.
Charkovská regionální prokuratura na facebooku napsala, že v péči lékařů je 39 lidí. Podle šéfa vojenské správy Charkovské oblasti Oleha Syněhubova je zraněných 53 osob.
Syněhubov rovněž uvedl, že Rusko v pondělí odpoledne zaútočilo i jinde v regionu. V Čuhujivu na jihovýchod od Charkova utrpěli zranění dva lidé. Poškozené jsou čtyři rodinné domy, školka a dvě osobní auta.