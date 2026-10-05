„Šlo o takovou poťouchlost,” říká autor narozeninového přání Havlovi v Rudém právu

Několik týdnů před sametovou revolucí vyšlo v komunistickém Rudém právu narozeninové přání tehdejšímu disidentovi a budoucímu prezidentovi Václavu Havlovi, který tou dobou pobýval ve vězení. Přes cenzuru tehdejšího režimu text do novin dostal spisovatel a disident Petr Rýgr. Havel o přání později mluvil jako o zlomu v přerodu k demokracii, sám Rýgr ovšem trvá na tom, že šlo jen o jeho „poťouchlost“. Rozhovor s ním vedl v pořadu Studio 6 moderátor Pavel Navrátil.
„Dne 5. 10. 1989 oslavil narozeniny FERDINAND VANĚK z Malého Hrádku. Za jeho námahavou práci, kterou ve svém životě vykonával a vykonává, mu děkují a do dalších let hodně zdraví a dalších pracovních úspěchů mu přejí jeho spolupracovníci a přátelé,“ zní celý text přání, ve kterém Rýgr skryl identitu budoucího prezidenta za Havlovo alter ego.
„Ferdinand Vaněk bylo v naší bublině docela známé jméno, ale říkal jsem si, že v Rudém právu by to vědět nemuseli,“ popsal Rýgr obavy, které měl ohledně zveřejnění narozeninového přání.
„Hrádček jsme změnili na Malý Hrádek. Chtěli jsme, aby to působilo jako napsané za velké společenství, tak jsme napsali přátelé a spolupracovníci,“ řekl Rýgr. Dodal, že text vymýšlel se svou ženou.
Přání k narozeninám vyšlo až dva dny po Havlových narozeninách. „Když jsem si v sobotu koupil Rudé právo, tak jsem měl velkou radost, že se to tam dostalo. Do poslední chvíle jsem nevěděl, jestli to někdo nestornuje,“ sdělil Rýgr. „Trochu jsme si mysleli, že to zapadne. Ale nejspíš tím, že to hlásila Svobodná Evropa, tak se z toho stal takový hit,“ dodal.
Sám Havel pak o přání mluvil jako jednom ze zlomů v přerodu totality k demokracii. Rýgr však trvá na tom, že jednalo pouze o drobnou „poťouchlost“, která mohla lidem zlepšit náladu.