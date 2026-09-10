Na lodi v čínském přístavu vypukl požár. Mrtvých jsou desítky


10. 9. 2026Aktualizovánopřed 23 mminutami|Zdroj: ČTK

Minimálně dvacet lidí zahynulo při požáru nákladní lodi v čínském přístavu Čching-tao. Informují o tom místní státní média. Po dalších pěti lidech záchranáři pátrají. Z celkem 42 lidí na palubě se dvanáct podařilo evakuovat a pět dalších bylo se zraněními převezeno do nemocnice. Jejich stav je stabilní, píše agentura AFP.

Požár vypukl kolem 11:15 místního času (5:15 SELČ) během oprav a kontrol a podle čínských médií se ho podařilo uhasit po několika hodinách. Plavidlo bylo podle agentury Reuters identifikováno jako Ocean Melody, přibližně dvacet let stará loď pro přepravu volně uloženého nákladu plující pod liberijskou vlajkou. Do loděnice dorazila 31. srpna a od té doby tam kotvila.

Čínský prezident Si Ťin-pching v souvislosti s požárem vyzval úřady, aby z incidentu vyvodily důsledky a důkladně prověřily a odstranily požární rizika.

Loděnice patří státnímu koncernu China State Shipbuilding Corporation (CSSC), jenž je podle vlastních údajů největším čínským výrobcem lodí. Jeho loděnice v Čching-tao dokáže ročně postavit plavidla o celkové nosnosti až tří milionů tun a za rok zvládne opravit více než dvě stě lodí.

Čínský přístav Čching-tao, ilustrační foto
Zdroj: Reuters/China Daily

Čínské úřady v posledním roce řešily několik vážných průmyslových neštěstí, připomíná AFP. V srpnu zahynul při výbuchu a následném požáru v loděnici v provincii Fu-ťien jeden hasič a dalších 12 lidí utrpělo zranění.

V květnu si výbuch v továrně na ohňostroje ve střední části země vyžádal 37 obětí a v červenci zemřelo při požáru továrny na boty v provincii Fu-ťien nejméně 28 lidí. Peking loni v listopadu zahájil rozsáhlou kampaň zaměřenou na požární bezpečnost ve výškových budovách poté, co při rozsáhlém požáru několika obytných věží v Hongkongu zemřelo 168 lidí.

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Požár bytového komplexu v Hongkongu

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