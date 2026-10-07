Ruské školy vychovávají „piloty budoucnosti“ a připravují děti na válku


před 33 mminutami|Zdroj: Current Time, RBK, Novaja gazeta Europe, The Moscow Times, ČTK

Ruská společnost LIGA uvedla, že místo výstavby továrny na výrobu notebooků bude investovat do simulátorů řízení dronů pro studenty tamních škol. Činí tak v době, kdy Rusko vyčleňuje miliardy rublů na výuku bezpilotních technologií. Moskva navíc zvyšuje počet hodin týkajících se vojenské přípravy žáků. Podle poslance Viktora Vodolackého je „nutné děti připravovat ke střetu s NATO“. Kreml přitom pokračuje v plnohodnotné invazi proti Ukrajině a Alianci opakovaně hrozí jadernými zbraněmi.

Jekatěrinburská společnost LIGA Group, která vyrábí interaktivní techniku a vyvíjí software, plánovala výstavbu továrny na výrobu notebooků, tabletů či takzvaných interaktivních kiosků – samostatných počítačových terminálů umístěných ve veřejných prostorech.

Na konci srpna však generální ředitel firmy Alexej Ležnin oznámil, že projekt pozastavuje a místo toho bude společnost investovat do simulátorů řízení dronů určených pro studenty ruských škol, píše server Current Time (CT).

„Ministerstvo školství zavedlo vyučovací hodiny (od osmé třídy), ve kterých se děti učí létat s bezpilotními leteckými prostředky. Softwarový produkt se instaluje na počítače v hodinách informatiky. K nim se připojuje joystick a helma pro virtuální realitu, prostřednictvím nichž se děti učí ovládat drony. Nyní se zabýváme vývojem softwarového produktu. Do konce roku plánujeme vydat první verzi,“ prohlásil Ležnin.

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Simulátory bezpilotních letounů nejsou prvním „školním projektem“ skupiny LIGA – ta nabízí například i software s názvem LIGA Patriot, který „posiluje vlasteneckého ducha u předškoláků, školáků a mládeže“. Produkt obsahuje bloky věnované symbolice Ruska, historii, ruskému vládci Vladimiru Putinovi, vojenskému výcviku a bezpečnosti státu.

LIGA se aktivně účastní veřejných zakázek jakožto dodavatel, dosud s ní bylo uzavřeno 106 smluv v hodnotě 96 milionů rublů (přibližně 24,5 milionu korun). Mezi největší odběratele dle CT patří třeba Altajská pedagogická univerzita nebo Irkutská národní výzkumná technická univerzita.

Učební osnovy

Projekt LIGA se neobjevil „zčistajasna“, ale reagoval na poptávku státu. Do poloviny tohoto roku Rusko vyčlenilo miliardy rublů na výuku bezpilotních technologií, informuje CT. Aktivní vybavování škol drony probíhá od roku 2024. Tehdejší první místopředseda vlády Andrej Bělousov požadoval, aby byl vzdělávací program zaměřený na ovládání bezpilotních letadel „od 1. září (2024) plně zaveden ve školách, i těch vysokých, v celé zemi“.

Od požadovaného data se v učebních plánech pro 7. až 9. třídu v rámci předmětu Práce (technologie) objevil blok věnovaný bezpilotním letounům, na tuto látku je vyhrazeno přibližně patnáct vyučovacích hodin. V sedmé třídě třináctiletým žákům vysvětlují, co jsou drony a kde se používají, popisuje CT. V deváté třídě se pak studenti mají učit, jak koordinovat let několika dronů.

Od osmé do jedenácté třídy se vyučuje předmět „Základy bezpečnosti a obrany vlasti“, v němž už je řeč přímo o vojenských bezpilotních letounech, nikoliv dronech obecně. V desátém ročníku navíc studenti musí v rámci „Základů vojenské přípravy“ absolvovat lekci nazvanou „Bezpilotní letecké prostředky – efektivní prostředek v podmínkách bojových operací“. Žáci se tam dozvídají o bojovém nasazení dronů a leteckém průzkumu.

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Od 1. září tohoto roku rozdělilo ruské ministerstvo školství předmět „Základy bezpečnosti a obrany vlasti“ pro osmý a desátý ročník na dva povinné kurzy – „Ochranu života“ a „Základní vojenský výcvik“. Podle ministra školství Sergeje Kravcova je výuka založena na „praktických dovednostech, které žákům pomohou chránit se v domácnosti, ve městě, v přírodě i v digitálním prostoru a připraví je na uvědomělý přístup k bezpečnosti země“.

Děti se kromě toho seznámí s vojenskou disciplínou a součástí výuky má být i samostatný blok věnovaný bezpilotním letounům právě s využitím simulátorů a virtuálních modelů.

Podle serveru The Moscow Times se novými předměty v ruských školách počet hodin týkající se vojenské přípravy zvýší dva a půl krát. Poslanec Státní dumy Viktor Vodolackij tvrdí, že je nutné ruské děti připravovat ke střetu s NATO hned po základní škole. Rusko opakovaně Severoatlantické alianci vyhrožuje jadernými zbraněmi.

Ruský ministr školství Sergej Kravcov při prezentaci nových školních učebnic (snímek z ledna 2025)
Zdroj: Reuters/Maxim Shemetov

Útraty škol

Zmíněná jekatěrinburská skupina LIGA není jedinou, která smlouvy se školami uzavírá. Ruské vzdělávací instituce již několik let nakupují jak samotné drony, tak i výukové programy pro jejich ovládání, upozorňuje CT.

Server Novaja gazeta se zabýval veřejnými zakázkami mateřských, středních a vysokých škol a vypočítal, že za čtyři roky plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu utratily tyto instituce celkem téměř šestnáct miliard rublů (asi čtyři miliardy korun) za bezpilotní letouny, sady pro výuku sestavování a ovládání dronů.

Do roku 2022 vynakládaly ruské vzdělávací instituce na tyto účely podle CT přibližně 350 milionů rublů (asi 89,4 milionu korun) ročně. V roce 2022 bylo na nákup dronů vynaloženo dvakrát více – přibližně šest set milionů rublů (přibližně 153 milionů korun).

Podle portálu Novaja gazeta byli hlavními dodavateli do škol tři společnosti – petrohradský Geoskan, MT-Integracija a Torgovyj dom „Prosvěšenije-Region“.

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Zacházení s drony

Podoba lekce s bezpilotními letouny závisí na vybavení konkrétní školy. Pokud disponuje drony, uzavřenou letovou zónou a má vyškoleného učitele, mohou si žáci bezpilotní letouny sestavit a ovládat je. V případě, že výbavu nemají, metodické směrnice umožňují nahradit drony počítačovým simulátorem.

Na simulátoru se děti učí startovat motory, vzlétat, vznášet se, otáčet se, navigovat a přistávat. V režimu FPV používají brýle a sledují obraz z kamery dronu z pohledu první osoby. V další fázi absolvují virtuální trať a sestavují skutečný aparát. V náročnějších programech dokonce pájejí kontakty a tisknou součástky na 3D tiskárně.

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Samotné létání s drony probíhá v tělocvičně nebo v samostatné místnosti. Třináctiletý Ajvaz Valejev se učil létat s dronem FPV více než rok. „Zpočátku to bylo velmi těžké, bál jsem se, že dron spadne a rozbije se. Pak to šlo snadněji a cítil jsem se jistěji,“ popsal Valejev, který je součástí dětského centra bezpilotních letounů.

„Piloti budoucnosti“

Speciální kroužky zaměřené na ovládání dronů se v Rusku začaly objevovat v roce 2024. Pro pilotní program bylo vybráno třicet regionů, v nichž mělo být zřízeno 523 školních kroužků či tříd a třicet center při středních odborných školách. Současný ministr obrany Bělousov prohlásil, že cílem úřadů je do roku 2030 připravit nejméně milion specialistů na bezpilotní letecké prostředky.

Od roku 2024 v Rusku také probíhá šampionát „Piloti budoucnosti“, od letoška se ho můžou účastnit děti již od sedmi let. Organizátoři soutěže chtějí podle CT do soutěže přilákat až čtyřicet tisíc účastníků ze všech regionů země.

Jeden z cílů letošního ročníku je „posílení vlastenecké výchovy“ dětí. Vedoucí projektů pobočky v Nižním Novgorodu Konstantin Desjatnikov označil tento šampionát za jeden z projektů, které žákům umožňují rozvíjet dovednosti pro budoucí kariéru v ozbrojených silách a „vyzkoušet si“ povolání operátora bezpilotního letounu.

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V severokavkazské Kabardsko-balkarské republice vedli v roce 2025 regionální kolo šampionátu příslušníci Rosgvardije – vnitřního vojska přímo podřízeného Putinovi. Dětem předvedli vzory zbraní a bezpilotních letounů a uspořádali pro ně teoretické i praktické lekce, píše CT.

Ještě před zavedením kroužků, hodin a soutěží v oblasti bezpilotních letadel v dubnu 2023 Putin schválil výuku ovládání dronů pro žáky. „Jsem přesvědčen, že to jednak děti zaměstná užitečnou a zajímavou činností a odvede je od toho, čemu by se věnovat neměly. Za druhé, tato takzvaná včasná profesní orientace bude nakonec prospěšná i pro celou zemi,“ prohlásil tehdy šéf Kremlu.

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