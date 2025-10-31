Děti na Ukrajině se učí, jak poznat miny

Od začátku ruské invaze více než 360 Ukrajinců zemřelo kvůli minám a nevybuchlé munici – z toho jednadvacet dětí. Zranění utrpělo přes tisíc osob. Nejčastěji ve městech a vesnicích u fronty. Přes práci pyrotechniků je zaminovaných sto třicet kilometrů čtverečních. V zemi proto probíhá intenzivní informační kampaň o hrozícím nebezpečí.
V deseti nejohroženějších ukrajinských regionech zavedly školy netradiční součást vyučování. Děti se učí, jak rozeznat různé typy min, jakou mají velikost, barvu a především to, kde všude mohou být.
Skryté nebezpečí může hrozit třeba v hračkách. Už od dob války v Afghánistánu s tím mají ruští vojáci bohaté zkušenosti. Vlastní učebnu na kolečkách proto ukrajinští hasiči vybavili maketami odlišných typů výbušnin. Znalosti o hrozícím nebezpečí předají dětem za třicet minut.
Zaměřují se především na oblasti, které hraničí s frontovou linii. „Mobilní bezpečnostní třídy vyjíždějí také do měst, která byla dříve okupována. To je velmi důležité, protože tam je větší riziko střetu s výbušninami,“ sdělila hasička v Mykolajivské oblasti Sabina Ternovová.
Výuku často přerušují sirény
Výuku přerušují sirény tak často, že se bunkry proměnily v provizorní třídy. „Jsou dny, kdy se dvakrát nebo třikrát schováváme do krytu. Někdy je to jen na krátkou dobu, ale někdy tam dokonce vyučujeme,“ uvedla ředitelka mykolajivského gymnázia Antonina Pavljuková.
Místní pedagogové dobře vědí, jak důležité je uprostřed války děti instruovat o nebezpečí všech možných druhů výbušnin. V Mykolajivské oblasti letos při výbuchu jedno dítě zahynulo, další dvě utrpěla zranění. Nebezpečné jsou nejen miny, ale i nevybuchlá munice z raket a dronů. Kolem třiceti procent ukrajinského území zůstává zamořeno různými typy výbušnin. Úřady a dobrovolníci proto věnují maximální úsilí, aby předešli nenávratným tragédiím.