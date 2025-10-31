Děti na Ukrajině se učí, jak poznat miny


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Vyučování dětí na Ukrajině
Zdroj: ČT24

Od začátku ruské invaze více než 360 Ukrajinců zemřelo kvůli minám a nevybuchlé munici – z toho jednadvacet dětí. Zranění utrpělo přes tisíc osob. Nejčastěji ve městech a vesnicích u fronty. Přes práci pyrotechniků je zaminovaných sto třicet kilometrů čtverečních. V zemi proto probíhá intenzivní informační kampaň o hrozícím nebezpečí.

V deseti nejohroženějších ukrajinských regionech zavedly školy netradiční součást vyučování. Děti se učí, jak rozeznat různé typy min, jakou mají velikost, barvu a především to, kde všude mohou být.

Skryté nebezpečí může hrozit třeba v hračkách. Už od dob války v Afghánistánu s tím mají ruští vojáci bohaté zkušenosti. Vlastní učebnu na kolečkách proto ukrajinští hasiči vybavili maketami odlišných typů výbušnin. Znalosti o hrozícím nebezpečí předají dětem za třicet minut.

Zaměřují se především na oblasti, které hraničí s frontovou linii. „Mobilní bezpečnostní třídy vyjíždějí také do měst, která byla dříve okupována. To je velmi důležité, protože tam je větší riziko střetu s výbušninami,“ sdělila hasička v Mykolajivské oblasti Sabina Ternovová.

Válka nezastavila výuku v charkovských školách. Přesunula se i do metra
Charkovská podzemní škola

Výuku často přerušují sirény

Výuku přerušují sirény tak často, že se bunkry proměnily v provizorní třídy. „Jsou dny, kdy se dvakrát nebo třikrát schováváme do krytu. Někdy je to jen na krátkou dobu, ale někdy tam dokonce vyučujeme,“ uvedla ředitelka mykolajivského gymnázia Antonina Pavljuková.

Místní pedagogové dobře vědí, jak důležité je uprostřed války děti instruovat o nebezpečí všech možných druhů výbušnin. V Mykolajivské oblasti letos při výbuchu jedno dítě zahynulo, další dvě utrpěla zranění. Nebezpečné jsou nejen miny, ale i nevybuchlá munice z raket a dronů. Kolem třiceti procent ukrajinského území zůstává zamořeno různými typy výbušnin. Úřady a dobrovolníci proto věnují maximální úsilí, aby předešli nenávratným tragédiím.

Ruský útok v Sumách zranil nejméně patnáct lidí
Následky ruského útoku na ukrajinské město Sumy

Výběr redakce

Vučić se omluvil studentům za urážky

Vučić se omluvil studentům za urážky

před 47 mminutami
Nákladná opatření, která odráží hlavně priority ANO, říkají k programu vlády analytici

Nákladná opatření, která odráží hlavně priority ANO, říkají k programu vlády analytici

před 2 hhodinami
Kvůli shutdownu jsou státní zaměstnanci v USA bez výplaty, nyní hrozí výpadek dávek

Kvůli shutdownu jsou státní zaměstnanci v USA bez výplaty, nyní hrozí výpadek dávek

20:40Aktualizovánopřed 2 hhodinami
PODÍVEJTE SE: Návrh programového prohlášení vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů

PODÍVEJTE SE: Návrh programového prohlášení vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů

14:35Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Němcová kritizuje, že se předsedou sněmovny má stát Okamura

Němcová kritizuje, že se předsedou sněmovny má stát Okamura

před 2 hhodinami
Koalice ANO, SPD a Motoristů odmítá zvyšování daní, deficit chce udržet do tří procent

Koalice ANO, SPD a Motoristů odmítá zvyšování daní, deficit chce udržet do tří procent

před 2 hhodinami
Příští vláda chce zlepšit vztahy ve V4, u rusko-ukrajinské války podpoří diplomacii

Příští vláda chce zlepšit vztahy ve V4, u rusko-ukrajinské války podpoří diplomacii

před 3 hhodinami
Zemřel generální ředitel Úřadu práce Daniel Krištof

Zemřel generální ředitel Úřadu práce Daniel Krištof

18:12Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Vučić se omluvil studentům za urážky

Srbský prezident Aleksandar Vučić se v pátek večer omluvil studentům za to, že je častoval urážkami, když opakovaně protestovali proti vládě po zřícení střechy na nádraží ve městě Novi Sad. Informovala o tom agentura APA. Při neštěstí loni 1. listopadu tam zemřelo šestnáct lidí.
před 47 mminutami

Děti na Ukrajině se učí, jak poznat miny

Od začátku ruské invaze více než 360 Ukrajinců zemřelo kvůli minám a nevybuchlé munici – z toho jednadvacet dětí. Zranění utrpělo přes tisíc osob. Nejčastěji ve městech a vesnicích u fronty. Přes práci pyrotechniků je zaminovaných sto třicet kilometrů čtverečních. V zemi proto probíhá intenzivní informační kampaň o hrozícím nebezpečí.
před 1 hhodinou

Kvůli shutdownu jsou státní zaměstnanci v USA bez výplaty, nyní hrozí výpadek dávek

Americká federální vláda již měsíc funguje v nouzovém režimu. A zatím bez výhledu na kompromis. Demokraté trvají na tom, že rozpočet schválí jen výměnou za státní dotace do zdravotního pojištění. Takzvaný shutdown vede k výpadkům mezd milionu a půl státních zaměstnanců a od soboty hrozí také pozastavení potravinových dávek pro více než čtyřicet milionů lidí. Řada z nich nemá finanční rezervy a vychází jen díky provizorním opatřením. Dva federální soudci zatím ale v pátek rozhodli, že vláda musí prozatím pokračovat ve financování Programu doplňkové potravinové pomoci za použití nouzových prostředků.
20:40Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Takaičiová a Si jednali o napětí v regionu

Japonská premiérka Sanae Takaičiová a čínský prezident Si Ťin-pching se v pátek na summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v Jižní Koreji shodli na důležitosti posílení vzájemné spolupráce. Jednalo se o první setkání obou státníků od zvolení Takaičiové do funkce. Čínská diplomacie zaujala před schůzí opatrný postoj kvůli obavám z tvrdého přístupu Takaičiové vůči Pekingu a kvůli její podpoře Tchaj-wanu, na který si Peking činí nárok.
před 6 hhodinami

Reportéři bez hranic zařadili Fica na seznam predátorů svobody tisku

Organizace Reportéři bez hranic (RSF) zařadila slovenského premiéra Roberta Fica na seznam takzvaných predátorů svobody tisku, které podle ní spojuje nenávist ke svobodě tisku a jejichž cílem je umlčování nezávislých médií. Mezi aktéry, kteří letos napadali novináře a právo na informace, francouzská organizace řadí rovněž mimo jiné izraelskou armádu, ruského vládce Vladimira Putina, miliardáře Elona Muska či Komunistickou stranu Číny. Ficovo vyjádření není k dispozici.
před 9 hhodinami

Jedenáct doživotních trestů padlo v případu vyhořelého hotelu v Turecku

Soud v tureckém městě Bolu v pátek vyměřil tresty doživotního vězení jedenácti lidem kvůli požáru hotelu v lyžařském středisku Kartalkaya na severu země. Informovala o tom agentura Bianet. Při neštěstí letos v lednu zemřelo 78 lidí včetně 36 dětí, dalších asi 130 lidí bylo zraněno.
před 9 hhodinami

Globální drogová spojka je v USA. Kartely to může oslabit více než ztráty bossů

Spojené státy převzaly do vazby zprostředkovatele drogových obchodů Č' Tung Čanga, který působil v Mexiku a Číně jako klíčová spojka mezi jednotlivými zločineckými organizacemi. Těm mimo jiné zajišťoval praní špinavých peněz. Podle odborníků se jedná o postavu se značným vlivem, kterou může být složité nahradit. Oproti tomu dosavadní úspěchy amerických a mexických úřadů v odstraňování šéfů kartelů mnohdy přinesly další násilí a vzestup nových bossů.
před 10 hhodinami

NSS přirovnal kampaň SPD k propagandě totalitních režimů, ale nezasáhl

Zobrazování migrantů ve volební kampani SPD se podobá tomu, jak vykreslovala příslušníky jiných ras a společenských tříd nacistická a komunistická propaganda, uvedl Nejvyšší správní soud (NSS). V rozhodnutí se postavil ke kampani SPD kriticky, ale stížnost voličky ze Středočeského kraje přesto zamítl. Nepodařilo se totiž prokázat hrubé ovlivnění výsledku voleb, což je podmínka případného zásahu soudu.
12:27Aktualizovánopřed 10 hhodinami
Načítání...