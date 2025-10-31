Ruský útok v Sumách zranil nejméně patnáct lidí

Patnáct lidí včetně čtyř dětí utrpělo zranění při ruském nočním dronovém útoku na obytné domy a kritickou infrastrukturu ve městě Sumy na severovýchodě Ukrajiny, informuje server RBK Ukrajina s odvoláním na šéfa oblastní vojenské správy Oleha Hryhorova. Ukrajinské dráhy uvedly, že Rusko zaútočilo na železniční infrastrukturu v Sumské a Charkovské oblasti. Náletům ukrajinských dronů během noci podle tamních úřadů čelila i některá ruská města.
Na Sumy zaútočilo během jediné hodiny deset ruských dronů, které se zaměřily na civilní infrastrukturu. Drony zasáhly devítipodlažní budovu a dvoupodlažní obytný dům v různých částech města. V horní části zasažené výškové budovy vypukl požár a podle záchranářů hořelo v pěti bytech a na sedmi balkonech. Po nočním útoku největší škody vznikly na blíže neurčeném objektu infrastruktury.
Ukrajinské dráhy uvedly, že železničáři zažili další těžkou noc. V Sumách Rusko zaútočilo na depo pro osobní vlaky. Poškozené jsou hospodářské budovy i vozy. Na jednom spoji ze Sum do Kyjeva společnost musela nasadit záložní vagony. Poškozená je také drážní infrastruktura u Lozové na jihu Charkovské oblasti. Během útoků na železnici se zřejmě nikomu nic nestalo.
Podle ukrajinského letectva Rusko v noci na pátek na Ukrajinu útočilo s nasazením balistické střely Iskander M a 145 útočných dronů. Protivzdušná obrana balistickou střelu a 107 bezpilotních letounů zneškodnila. Šestatřicet dronů zasáhlo dvacítku míst, uvedlo také letectvo.
Zprávy o ukrajinských úderech
Gubernátor Orelské oblasti na jihozápadě Ruska Andrej Klyčkov naopak mluví o poškození teplárny v ruském městě Orjol při náletu dronů. Podle něj se obešel bez obětí a požárů. Později ale podle agentury Reuters oznámil, že bylo nutné omezit dodávky tepla a vody do několika čtvrtí ve městě. Informace nicméně nelze bezprostředně nezávisle ověřit, Ukrajina se k tomu nevyjádřila.
Ukrajinské drony podle gubernátora Alexandra Avdějeva napadly také blíže neupřesněný objekt infrastruktury u města Vladimir. Zpravodajský kanál Astra zveřejnil záběry požáru tamní rozvodny. Podle Astry jde o velký energetický objekt.
Úřady ve Vladimiru, který leží na východ od Moskvy, omezily provoz veřejné dopravy v jedné čtvrti a uzavřely ji pro soukromou dopravu. Školy v této části města přešly na distanční výuku a školky zůstaly zavřené.
Ruské ministerstvo obrany podle ruskojazyčného servisu BBC uvedlo, že v noci na pátek jeho protivzdušná obrana sestřelila 130 ukrajinských dronů, z toho více než třicet nad Kurskou oblastí sousedící s Ukrajinou. Ani tyto informace ale nelze bezprostředně nezávisle ověřit, Moskva navíc obvykle informuje pouze o počtu sestřelených letounů.