Ruský útok v Sumách zranil nejméně patnáct lidí


před 17 mminutami|Zdroj: ČTK

Patnáct lidí včetně čtyř dětí utrpělo zranění při ruském nočním dronovém útoku na obytné domy a kritickou infrastrukturu ve městě Sumy na severovýchodě Ukrajiny, informuje server RBK Ukrajina s odvoláním na šéfa oblastní vojenské správy Oleha Hryhorova. Ukrajinské dráhy uvedly, že Rusko zaútočilo na železniční infrastrukturu v Sumské a Charkovské oblasti. Náletům ukrajinských dronů během noci podle tamních úřadů čelila i některá ruská města.

Na Sumy zaútočilo během jediné hodiny deset ruských dronů, které se zaměřily na civilní infrastrukturu. Drony zasáhly devítipodlažní budovu a dvoupodlažní obytný dům v různých částech města. V horní části zasažené výškové budovy vypukl požár a podle záchranářů hořelo v pěti bytech a na sedmi balkonech. Po nočním útoku největší škody vznikly na blíže neurčeném objektu infrastruktury.

Ukrajinské dráhy uvedly, že železničáři zažili další těžkou noc. V Sumách Rusko zaútočilo na depo pro osobní vlaky. Poškozené jsou hospodářské budovy i vozy. Na jednom spoji ze Sum do Kyjeva společnost musela nasadit záložní vagony. Poškozená je také drážní infrastruktura u Lozové na jihu Charkovské oblasti. Během útoků na železnici se zřejmě nikomu nic nestalo.

Podle ukrajinského letectva Rusko v noci na pátek na Ukrajinu útočilo s nasazením balistické střely Iskander M a 145 útočných dronů. Protivzdušná obrana balistickou střelu a 107 bezpilotních letounů zneškodnila. Šestatřicet dronů zasáhlo dvacítku míst, uvedlo také letectvo.

„Na nápravu může být pozdě.“ Rusové postupují v Pokrovsku
Ukrajinské síly v Pokrovsku

Zprávy o ukrajinských úderech

Gubernátor Orelské oblasti na jihozápadě Ruska Andrej Klyčkov naopak mluví o poškození teplárny v ruském městě Orjol při náletu dronů. Podle něj se obešel bez obětí a požárů. Později ale podle agentury Reuters oznámil, že bylo nutné omezit dodávky tepla a vody do několika čtvrtí ve městě. Informace nicméně nelze bezprostředně nezávisle ověřit, Ukrajina se k tomu nevyjádřila.

Ukrajinské drony podle gubernátora Alexandra Avdějeva napadly také blíže neupřesněný objekt infrastruktury u města Vladimir. Zpravodajský kanál Astra zveřejnil záběry požáru tamní rozvodny. Podle Astry jde o velký energetický objekt.

Úřady ve Vladimiru, který leží na východ od Moskvy, omezily provoz veřejné dopravy v jedné čtvrti a uzavřely ji pro soukromou dopravu. Školy v této části města přešly na distanční výuku a školky zůstaly zavřené.

Ruské ministerstvo obrany podle ruskojazyčného servisu BBC uvedlo, že v noci na pátek jeho protivzdušná obrana sestřelila 130 ukrajinských dronů, z toho více než třicet nad Kurskou oblastí sousedící s Ukrajinou. Ani tyto informace ale nelze bezprostředně nezávisle ověřit, Moskva navíc obvykle informuje pouze o počtu sestřelených letounů.

Ukrajinský útok na přehradu u Bělgorodu komplikuje ruské tažení v Charkovské oblasti
Satelitní snímek přehrady poblíž Bělgorodu, na kterou mířil sobotní ukrajinský útok

Kvůli stoupajícím teplotám zemře jeden člověk za minutu, tvrdí studie

V důsledku zvyšujících se teplot zemře na světě každou minutu jeden člověk. Uvádí to výzkum londýnské univerzity UCL, podle něhož by se těmto úmrtím dalo předejít, pokud by se lidé chovali odpovědněji k životnímu prostředí. Nadměrné využívání fosilních paliv způsobuje toxické znečištění ovzduší, lesní požáry a stojí za šířením nemocí, píše list The Guardian. Klimatické změny tak každoročně připravují o život miliony lidí.
09:04Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Trump se Siem uzavřel příměří ve vlastní válce, míní Farský. Pozitivní signál, říká Zahradil

Trumpovi se podařilo uzavřít příměří ve válce, kterou sám rozpoutal, komentoval setkání prezidenta USA Donalda Trumpa s jeho čínským protějškem Si Ťin-pchingem europoslanec Jan Farský (STAN). Podle experta Motoristů na zahraniční politiku Jana Zahradila se jedná teprve o začátek a „cestu dobrým směrem“. Své postřehy v Událostech, komentářích moderovaných Danielem Takáčem přidali také sinolog Martin Hála a komentátor týdeníku Echo Martin Weiss.
před 2 hhodinami

Hurikán Melissa zabil v Karibiku nejméně 49 lidí, nyní slábne

Hurikán Melissa, který se tento týden přehnal přes Karibik, si vyžádal nejméně 49 životů. Jamajská vláda zatím informovala nejméně o devatenácti mrtvých. Dalších třicet obětí, včetně deseti dětí, evidují na Haiti, kde se pohřešuje dvacet osob. Informovala o tom agentura AFP, podle níž už do postižených zemí začaly posílat pomoc Spojené státy či Spojené království. Nad ránem byl hurikán Melissa, který postupně slábne, západně od souostroví Bermudy, které by ale zasáhnout neměl.
před 3 hhodinami

Lotyšský parlament odhlasoval odstoupení od Istanbulské úmluvy

Lotyšský parlament jako první v Evropské unii odhlasoval odstoupení od Istanbulské úmluvy, která má chránit ženy před násilím. Informovaly o tom ve čtvrtek pozdě večer tiskové agentury. Ve středu večer před parlamentem v Rize protestovalo proti odstoupení od úmluvy podle policie přibližně pět tisíc lidí na jedné z největších demonstrací v pobaltské zemi v posledních letech.
00:34Aktualizovánopřed 4 hhodinami

„Česko má přístup k moři,“ zavtipkoval si Tusk po otevření klíčové silnice

Polsko významně investuje do dálnic a rychlostních silnic a hodlá v tom pokračovat i v budoucnu. Na rozvoji infrastruktury jako klíčové priority totiž panuje široká politická shoda. Naposledy Poláci otevřeli poslední část silnice S3, která od českých hranic vede až k Baltskému moři. Na české straně se na ni má napojit zatím nedokončená dálnice D11.
před 4 hhodinami

Karel III. zbavil svého bratra Andrewa zbývajících titulů

Britský král Karel III. se rozhodl zbavit svého bratra Andrewa všech zbývajících titulů a poct a vystěhovat ho z jeho královského sídla, oznámil Buckinghamský palác. Důvodem kroku jsou Andrewovy někdejší vazby na odsouzeného amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, který v roce 2019 pravděpodobně spáchal sebevraždu. Pětašedesátiletý Andrew tak mimo jiné přijde o titul prince.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Afghánistán a Pákistán se dohodly na dodržování klidu zbraní

Afghánistán a Pákistán se dohodly, že budou i nadále dodržovat příměří, oznámila večer podle agentur AP a Reuters turecká diplomacie, která rozhovory zprostředkovávala. Součástí dohody je podle tohoto prohlášení zavedení monitorovacího mechanismu. Afghánská vláda krátce předtím uvedla, že země se dohodly na pokračování rozhovorů. Boje mezi těmito dvěma zeměmi si v posledních týdnech vyžádaly desítky mrtvých.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
