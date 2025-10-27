Důležité
Ukrajinský útok na přehradu u Bělgorodu komplikuje ruské tažení v Charkovské oblasti


před 1 hhodinou|Zdroj: Ukrajinska pravda, United24, ČTK, Reuters

Po útoku ukrajinských sil na přehradu nedaleko ruského města Bělgorod z ní prosakuje voda, která zaplavuje okolí. Podle médií poškození přehrady pocítí ruské jednotky, které útočí v sousední Charkovské oblasti. Některé z jejich pozic v okolí města Vovčansk tak byly fakticky odříznuty od hlavních invazních sil. Sobotní útok potvrdil o den později velitel ukrajinských sil bezpilotních systémů Robert Brovdi. Obě válčící strany proti sobě v noci na pondělí vyslaly další bezpilotní letouny.

Ruská armáda překročila řeku Severský Doněc u města Vovčansk v Charkovské oblasti, podle 16. armádního sboru ukrajinských ozbrojených sil dronový útok vodní hráz u Bělgorodu výrazně poškodil. Podle analytiků byly po úderu některé ruské pozice v okolí Vovčansku zaplaveny.

Škody na přehradě údajně ohrožují čtyři ruské brigády – identifikované jako 128., 116., 68. a 136. – operující na vovčanské frontě.

Poškození nádrže potvrdil také gubernátor Bělgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov. „Chápeme, že nepřítel se může pokusit o další útok a zničení hráze. Pokud k tomu dojde, hrozí záplavy v záplavové oblasti řeky na straně Charkovské oblasti a v několika ulicích v našich osadách, kde žije přibližně tisíc obyvatel,“ napsal.

Gladkov prohlásil, že ruské úřady navrhly přemístění obyvatel z poškozených oblastí v osadách Bezljudovka, Novaja Tavolžanka a Šebekino do „dočasných ubytovacích center v Bělgorodu“.

Ještě v noci na neděli Gladkov uváděl, že voda zaplavila pouze částečně „něco málo přes deset soukromých zahradních pozemků“ a žádné domy nebyly zasaženy.

Po ruském útoku na Kyjev jsou tři mrtví
Následky ruského útoku na Kyjev, 26. 10. 2025

Ukrajinské ozbrojené síly naopak poznamenaly, že Rusko dosáhlo v neděli „některých lokálních úspěchů“, ovšem za cenu těžkých ztrát.

„K dnešnímu dni situace již není ve prospěch Rusů. Po útoku na Bělgorodskou přehradu začala protékat. Ruská média uvádějí, že hladina vody v nádrži klesla za jediný den o jeden metr. Jak se říká, začaly potíže – přesněji řečeno, voda začala téct do Severského Donce. Některé ruské zemní kryty byly údajně zaplaveny,“ citoval v neděli večer prohlášení ukrajinské armády server Ukrajinska Pravda.

Pokračující dronové údery

Ukrajinské letectvo zároveň oznámilo další ruské údery na svém území. V pondělí uvedlo, že zneškodnilo 66 ruských dronů z celkově stovky vyslaných, přičemž dalších 26 dronů podle něj zasáhlo devět blíže neupřesněných míst. Několik dronů zůstávalo podle Kyjeva v době hlášení ještě ve vzduchu.

Starosta Moskvy Sergej Sobjanin tvrdí, že ruská protivzdušná obrana v noci na pondělí zlikvidovala 193 ukrajinských dronů. Více než tři desítky z nich údajně mířily na Moskvu, cituje jeho prohlášení ruská agentura RIA Novosti. Podobná vyjádření nelze bezprostředně nezávisle ověřit. Rusko navíc obvykle informuje jen o počtu sestřelených dronů.

Podle Sobjanina trvalo sestřelování ukrajinských bezpilotních letounů šest hodin do 2:00 SEČ. Kvůli vzdušnému poplachu byla na více než dvě hodiny uzavřena letiště Domodědovo a Žukovskij. Starosta neuvedl podrobnosti o případných škodách či obětech útoků.

Ruské drony zasáhly školku v Charkově
Ruskem zničená mateřská škola v Charkově (22. 10. 2025)

V Tulské oblasti severně od Moskvy bylo podle tamního gubernátora Dmitrije Milajeva zničeno 24 ukrajinských dronů. V Brjanské oblasti u města Pogar údajně dron zasáhl mikrobus, jehož řidič zemřel a pět pasažérů převezli se zraněními do nemocnice, tvrdí tamní gubernátor Alexandr Bogomaz.

Údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu

Rusko podle dostupných informací v posledních týdnech opět zintenzivnilo údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Moskva se od začátku plnohodnotné ruské invaze každý rok s přicházející zimou snaží ochromit ukrajinskou energetickou síť v naději, že naruší morálku obyvatel napadené země a také její vojenskou výrobu, napsala už dříve agentura AP.

Ukrajina se brání rozsáhlé ruské vojenské agresi už čtvrtým rokem, součástí bojů jsou vzdušné útoky, které podnikají obě země. Ukrajina v posledních měsících stále častěji cílí své dronové i jiné údery na ruský ropný průmysl. Deklarovaným záměrem je přerušit zásobování ruské armády palivem a ztížit Moskvě financování války prostřednictvím vývozu ropných produktů.

Evropské armády budou mít větší pravomoci zakročit proti dronům
Cvičení britské armády, archivní snímek

08:00Aktualizovánopřed 2 mminutami
Ukrajinský útok na přehradu u Bělgorodu komplikuje ruské tažení v Charkovské oblasti

před 1 hhodinou

