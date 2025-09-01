Ukrajinu mají chránit „dračí zuby“, čelí ale kritice


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Obranné linie na Ukrajině
Zdroj: ČT24

Na pozadí snah o mírové vyjednávání Ukrajina zintenzivňuje budování obranných linií. Ty mají chránit území před případnou další ruskou ofenzivou. Budovaná obrana se ale potýká s kritikou. Vojáci i civilní obyvatelé kritizují například kvalitu některých prvků a hovoří se i o možné korupci.

Jedním z využívaných prvků obrany jsou takzvané dračí zuby, tedy protitankové překážky vyrobené ze železobetonu. Ty staví jak ruská, tak ukrajinská armáda. V některých oblastech ale ukrajinští obyvatelé zpochybňují jejich účinnost. „Nejsou kvalitní, protože místy je vidět, že se beton drolí,“ sdělil obyvatel frontového Pokrovsku v listopadu 2024.

Na základě pochybností nechala ČT části dračích zubů otestovat. Čeští inženýři je podrobili tlakové zkoušce. Všechny testy odolnosti ale provést nemohli.

Problém je v konstrukci, míní čeští odborníci

„Na začátku jsme pracovali s tím, že by mohl být problém v betonu, ale z hlediska pevnosti v tlaku si myslím, že není,“ sdělil odborník Petr Žítt z Fakulty stavební Vysokého učení technického (VUT) v Brně.

Problém je podle odborníků spíše v samotné konstrukci jehlanů. Podle nich je totiž železná výztuž zasazena jen do spodní třetiny betonového bloku. V případě nárazu většího vozidla se tak horní část jehlanu může lehce odlomit.

„Pokud by takovému způsobu namáhání měl vzdorovat lépe, takové vodorovné síle u horního vrcholu, je potřeba do prvku dostat betonářskou výztuž,“ vysvětlil Miroslav Vořechovský z Fakulty stavební VUT.

13 minut
Reportéři ČT: Exkluzivní reportáž z ukrajinských obranných linií
Zdroj: ČT24

Jeden z výrobců poskytl ČT anonymně nákresy dračích zubů schválených ukrajinským generálním štábem. Ty s nosnou a konstrukční železnou výztuží vůbec nepočítají.

„To je otázka nekvalitní výroby, jejího porušení,“ připustil představitel civilní vojenské administrace města Pokrovsk Sergej Dobrjak. Na otázku, zda k tomu dochází často, odpověděl: „To nevím. Já jsem takovou kritiku neměl.“

Evropa má plán na nasazení vojáků po válce na Ukrajině, řekla šéfka Evropské komise
Ursula von der Leyenová při návštěvě polsko-běloruské hranice

Místo roku 2014 se začalo letos

Problém je v tom, že na budování nedohlíží jediný orgán. Není stanovena ani jednotná cena. Paralelně s obcemi buduje obranu ženijní jednotka, která se štábem ČT začala komunikovat až po půl roce urgování. Nakonec v červenci ukázala masivní linie.

Oproti dřívějším jednoduchým valům a žiletkovým drátům je obranný val sestaven ze tří linií dračích zubů, které jsou propojené ocelovými lany a žiletkovými dráty. Za tím vším následují tři linie valů a násypů. Díky tomu vzniká mnohem komplexnější systém obrany.

Nula ústupků. Tusk ukázal šéfce EK ochranu východní hranice EU
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a polský premiér Donald Tusk během brífinku na hranci Polska a Běloruska

„Máme postavených zhruba sedmdesát kilometrů. To je úsek, za který odpovídám já. Celková délka obranné linie je přes tři sta kilometrů,“ uvedl velitel ženijního praporu Dmytro Maskoljuk.

I když ukrajinské vedení tvrdí, že masivní obranu buduje od roku 2014, sami vojáci přiznávají, že začali teprve letos v březnu.

Načítání...