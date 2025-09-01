Na pozadí snah o mírové vyjednávání Ukrajina zintenzivňuje budování obranných linií. Ty mají chránit území před případnou další ruskou ofenzivou. Budovaná obrana se ale potýká s kritikou. Vojáci i civilní obyvatelé kritizují například kvalitu některých prvků a hovoří se i o možné korupci.
Ukrajinu mají chránit „dračí zuby“, čelí ale kritice
Jedním z využívaných prvků obrany jsou takzvané dračí zuby, tedy protitankové překážky vyrobené ze železobetonu. Ty staví jak ruská, tak ukrajinská armáda. V některých oblastech ale ukrajinští obyvatelé zpochybňují jejich účinnost. „Nejsou kvalitní, protože místy je vidět, že se beton drolí,“ sdělil obyvatel frontového Pokrovsku v listopadu 2024.
Na základě pochybností nechala ČT části dračích zubů otestovat. Čeští inženýři je podrobili tlakové zkoušce. Všechny testy odolnosti ale provést nemohli.
Problém je v konstrukci, míní čeští odborníci
„Na začátku jsme pracovali s tím, že by mohl být problém v betonu, ale z hlediska pevnosti v tlaku si myslím, že není,“ sdělil odborník Petr Žítt z Fakulty stavební Vysokého učení technického (VUT) v Brně.
Problém je podle odborníků spíše v samotné konstrukci jehlanů. Podle nich je totiž železná výztuž zasazena jen do spodní třetiny betonového bloku. V případě nárazu většího vozidla se tak horní část jehlanu může lehce odlomit.
„Pokud by takovému způsobu namáhání měl vzdorovat lépe, takové vodorovné síle u horního vrcholu, je potřeba do prvku dostat betonářskou výztuž,“ vysvětlil Miroslav Vořechovský z Fakulty stavební VUT.
Jeden z výrobců poskytl ČT anonymně nákresy dračích zubů schválených ukrajinským generálním štábem. Ty s nosnou a konstrukční železnou výztuží vůbec nepočítají.
„To je otázka nekvalitní výroby, jejího porušení,“ připustil představitel civilní vojenské administrace města Pokrovsk Sergej Dobrjak. Na otázku, zda k tomu dochází často, odpověděl: „To nevím. Já jsem takovou kritiku neměl.“
Místo roku 2014 se začalo letos
Problém je v tom, že na budování nedohlíží jediný orgán. Není stanovena ani jednotná cena. Paralelně s obcemi buduje obranu ženijní jednotka, která se štábem ČT začala komunikovat až po půl roce urgování. Nakonec v červenci ukázala masivní linie.
Oproti dřívějším jednoduchým valům a žiletkovým drátům je obranný val sestaven ze tří linií dračích zubů, které jsou propojené ocelovými lany a žiletkovými dráty. Za tím vším následují tři linie valů a násypů. Díky tomu vzniká mnohem komplexnější systém obrany.
„Máme postavených zhruba sedmdesát kilometrů. To je úsek, za který odpovídám já. Celková délka obranné linie je přes tři sta kilometrů,“ uvedl velitel ženijního praporu Dmytro Maskoljuk.
I když ukrajinské vedení tvrdí, že masivní obranu buduje od roku 2014, sami vojáci přiznávají, že začali teprve letos v březnu.